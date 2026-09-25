5 mẫu xe ô tô cũ được đánh giá cao về độ bền, chi phí bảo dưỡng thấp khiến nhiều người bất ngờ

Dựa trên dữ liệu từ CarEdge và RepairPal của Mỹ, 5 mẫu xe ô tô dưới đây được đánh giá cao về độ tin cậy và chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, với xe đã qua sử dụng, lịch sử vận hành và tình trạng thực tế vẫn là yếu tố cần được ưu tiên kiểm tra.

Toyota Prius

Toyota Prius là một trong những mẫu hybrid nổi tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Theo CarEdge, chi phí trong 10 năm đầu của Prius khoảng 4.359 USD (113 triệu đồng), trong khi RepairPal ước tính chi phí sửa chữa và bảo dưỡng trung bình khoảng 408 USD/năm (10,6 triệu đồng).

Hệ thống phanh tái sinh cũng giúp giảm mức độ sử dụng phanh ma sát thông thường. Tuy nhiên, khi mua Prius cũ, cần đặc biệt kiểm tra pin hybrid, bộ biến tần, hệ thống làm mát và pin 12V.

Tại Việt Nam, Prius chủ yếu là xe nhập khẩu đã qua sử dụng nên lịch sử sửa chữa, nguồn phụ tùng và tình trạng pin cần được kiểm tra kỹ trước khi mua.

Toyota Prius là mẫu xe hybrid nổi tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền

Honda Civic

Honda Civic kết hợp giữa độ bền, tính thực dụng và khả năng vận hành. CarEdge ước tính chi phí trong 10 năm đầu khoảng 5.632 USD (146 triệu đồng), còn RepairPal đưa ra mức sửa chữa và bảo dưỡng trung bình khoảng 368 USD/năm (9,6 triệu đồng).

Lợi thế của Civic tại Việt Nam là độ phổ biến, phụ tùng và dịch vụ sửa chữa tương đối dễ tìm. Dù vậy, người mua nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, hộp số, hệ thống làm mát và các đợt triệu hồi theo từng đời xe.

Với những phiên bản động cơ tăng áp, chi phí bảo dưỡng có thể cao hơn bản tiêu chuẩn.

Lexus IS

Lexus IS là trường hợp đáng chú ý nếu muốn mua xe ô tô sang cũ nhưng vẫn quan tâm đến chi phí sử dụng. Mẫu sedan này thừa hưởng nền tảng kỹ thuật Toyota, trong khi giá xe đã qua sử dụng có thể dễ tiếp cận hơn một số mẫu xe Đức cùng đời.

Theo CarEdge, chi phí bảo dưỡng IS khoảng 5.800 USD (151 triệu đồng) trong 10 năm đầu. RepairPal ước tính mức trung bình khoảng 428 USD/năm (11 triệu đồng).

Tuy nhiên, phụ tùng Lexus thường đắt hơn xe Toyota phổ thông. Các phiên bản V6, xe hiệu suất cao hoặc xe đã sử dụng lâu năm cũng có thể phát sinh hóa đơn sửa chữa lớn. Vì vậy, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Giá xe Lexus IS đã qua sử dụng thường dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu xe Đức cùng đời

Mazda3

Mazda3 nổi bật nhờ thiết kế và cảm giác lái, đồng thời có chi phí bảo dưỡng tương đối hợp lý. CarEdge ước tính chi phí trong 10 năm đầu khoảng 5.700 USD (148 triệu đồng), trong khi RepairPal đưa ra mức trung bình khoảng 433 USD/năm (11,2 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Mazda3 có độ phổ biến khá cao nên việc tìm phụ tùng và nơi sửa chữa tương đối thuận tiện. Khi mua xe ô tô cũ, người dùng nên kiểm tra lịch sử thay dầu, hệ thống treo, điều hòa và các thiết bị điện tử.

Một điểm cần cân nhắc là hàng ghế sau của Mazda3 không rộng bằng một số đối thủ, đặc biệt nếu xe thường xuyên chở gia đình.

Toyota Camry

Toyota Camry được nhiều người lựa chọn nhờ độ tin cậy, không gian rộng và khả năng sử dụng ổn định. Theo RepairPal, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng trung bình khoảng 388 USD/năm (10 triệu đồng), thấp hơn đáng kể mức trung bình 652 USD/năm của các mẫu xe nói chung. CarEdge ước tính chi phí trong 10 năm đầu khoảng 4.580 USD (119 triệu đồng).

Do Camry có nhiều thế hệ và tùy chọn động cơ, người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, điều hòa và lịch sử bảo dưỡng. Những xe từng chạy dịch vụ hoặc có số km cao có thể cần thay nhiều chi tiết hao mòn.

Dù chọn mẫu xe nào, người mua cũng không nên chỉ nhìn vào mức phí bảo dưỡng trung bình. Một chiếc xe cũ được bảo dưỡng đúng lịch, không tai nạn nặng và có lịch sử sử dụng rõ ràng thường giúp hạn chế đáng kể những khoản chi ngoài dự kiến. Kiểm tra xe độc lập trước khi giao dịch cũng là bước nên thực hiện để tránh biến một chiếc xe có giá mua hợp lý thành khoản chi lớn về sau.