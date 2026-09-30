5 mẫu xe hybrid đang hút khách tại Việt Nam

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường đã tiêu thụ 13.889 xe hybrid, tăng 65% so với mức 8.414 xe cùng kỳ năm 2025. Lượng xe hybrid này chiếm khoảng 7,8% tổng doanh số xe ô tô của các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu.

Dưới đây là 5 mẫu xe hybrid đang được nhiều người Việt lựa chọn.

Toyota Corolla Cross HEV: 3.559 xe

Toyota Corolla Cross HEV đang dẫn đầu doanh số hybrid tại Việt Nam với 3.559 xe bán ra trong 8 tháng đầu năm, tăng tới 116% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, phiên bản hybrid chiếm 74,8% tổng doanh số của dòng Corolla Cross.

Corolla Cross từng là một trong những mẫu xe phổ thông đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ truyền động hybrid khi phiên bản 1.8HV ra mắt từ năm 2020. Hiện xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B+ và được bán với phiên bản HEV có giá niêm yết 865 triệu đồng sau đợt điều chỉnh đầu năm 2026.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp một mô-tơ điện, cho tổng công suất 105 mã lực và đi cùng hộp số CVT.

Toyota Corolla Cross HEV đang dẫn đầu doanh số hybrid tại Việt Nam

Toyota Innova Cross HEV: 3.247 xe

Xếp ngay sau Corolla Cross là Toyota Innova Cross HEV với 3.247 xe, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng phiên bản hybrid hiện chiếm khoảng 43,3% tổng doanh số của dòng Innova Cross.

Ra mắt Việt Nam từ tháng 10/2023, Innova Cross HEV từng là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường trong năm 2025. Đầu năm nay, giá niêm yết của phiên bản 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu đồng, xuống còn 960 triệu đồng.

Hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L công suất 150 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 111 mã lực.

Honda CR-V e:HEV: 2.228 xe

Honda CR-V e:HEV đứng thứ ba với 2.228 xe bán ra sau 8 tháng, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, phiên bản hybrid chiếm tới 53% tổng doanh số CR-V tại Việt Nam.

Nếu trước đây CR-V hybrid được nhập khẩu từ Thái Lan, từ đầu năm 2026, mẫu xe này đã được chuyển sang lắp ráp trong nước. Honda Việt Nam hiện cung cấp hai phiên bản e:HEV RS và e:HEV L, với giá lần lượt 1,17 tỷ và 1,25 tỷ đồng.

Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong top 5 hybrid bán chạy được lắp ráp tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross HEV: 1.564 xe

Toyota Yaris Cross HEV đạt doanh số 1.564 xe trong 8 tháng đầu năm, chiếm 14,4% tổng doanh số của dòng Yaris Cross. Mẫu B-SUV này cũng vượt qua Suzuki XL7 Hybrid để góp mặt trong top 5.

Yaris Cross HEV hiện có giá niêm yết 728 triệu đồng sau khi được giảm 37 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 111 mã lực và hộp số CVT.

Toyota Yaris Cross HEV đạt doanh số 1.564 xe trong 8 tháng đầu năm

Suzuki XL7 Hybrid: 1.208 xe

Suzuki XL7 Hybrid khép lại danh sách với 1.208 xe bán ra. Dù doanh số thấp hơn 4 mẫu xe phía trên, phiên bản hybrid vẫn chiếm hơn 60% tổng lượng xe du lịch Suzuki bán tại Việt Nam.

XL7 Hybrid sử dụng hệ thống mild-hybrid với máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ cho công suất 103 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của mẫu xe là 599,9 triệu đồng.

Nhìn chung, doanh số tăng mạnh của nhiều mẫu hybrid cho thấy dòng xe này đang ngày càng được người dùng Việt quan tâm. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh số toàn thị trường ô tô tháng 8 giảm 25% so với tháng 7, mức tăng trưởng của nhóm hybrid càng cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn của người mua xe.