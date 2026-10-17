5 mẫu xe hay nhưng lại sớm 'mất hút' tại thị trường Việt Nam

Tại thị trường ô tô Việt Nam, một số mẫu xe từng được đánh giá cao, kỳ vọng tạo sức ép cạnh tranh lớn nhưng lại nhận được sự thờ ơ của khách hàng. Những cái tên này sau đó nhanh chóng rút khỏi danh mục phân phối hoặc "mất hút" trên thị trường, chủ yếu do doanh số thấp và khó đấu lại các đối thủ.

Dưới đây là 5 mẫu xe sớm 'mất hút' tại thị trường Việt Nam không lâu sau khi xuất hiện:

Chevrolet Trax: SUV đô thị giá cao, sớm rời cuộc chơi

Chevrolet Trax được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam tháng 10/2016 và chính thức bán ra thị trường vào đầu năm 2017. Thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, mẫu xe nhập khẩu từ Hàn Quốc được kỳ vọng cạnh tranh với Ford EcoSport và Suzuki Vitara. Tuy nhiên, giá bán cao cùng doanh số thấp khiến Trax nhanh chóng rơi vào cảnh khó tiêu thụ.

Chevrolet Trax xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong chưa đầy 2 năm. Ảnh: Chevrolet

Thời điểm mới bán, Chevrolet Trax có giá 769 triệu đồng. Sau đó, hãng giảm giá xuống 679 triệu đồng rồi tiếp tục điều chỉnh để cải thiện sức mua. Dù vậy, doanh số vẫn không đạt kỳ vọng và buộc phải dừng phân phối.

Điểm mạnh của Trax nằm ở động cơ xăng tăng áp 1.4L, công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 200Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe có các trang bị an toàn như cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo.

Tuy nhiên, mức giá cao hơn nhiều đối thủ khiến người mua khó lựa chọn, trong khi thương hiệu Chevrolet tại Việt Nam chưa tạo được sức hút đủ lớn ở phân khúc SUV đô thị. Trax sau đó bị dừng phân phối vào tháng 4/2018, tức là chưa đầy 2 năm sau khi ra mắt, trở thành một ví dụ điển hình về việc trang bị tốt chưa đủ bảo đảm thành công nếu giá bán thiếu cạnh tranh.

Suzuki Celerio: Xe nhỏ tiết kiệm xăng vẫn không hút khách

Suzuki Celerio xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2017, chính thức bán ra đầu năm 2018. Mẫu hatchback cỡ A nhập khẩu từ Thái Lan được định vị cạnh tranh với KIA Morning và Hyundai Grand i10, hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc cần phương tiện di chuyển trong đô thị.

Suzuki Celerio xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2017, chính thức bán ra đầu năm 2018. Ảnh: Suzuki

Lợi thế của Celerio là động cơ xăng 1.0L tiết kiệm nhiên liệu, kích thước nhỏ gọn và khả năng xoay xở trong đường phố đông đúc. Chi phí sử dụng phù hợp với người ưu tiên tính kinh tế. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất đơn giản, trang bị tiện nghi hạn chế và khả năng cách âm chưa nổi bật khiến mẫu xe khó tạo khác biệt trước các đối thủ đã có chỗ đứng.

Thời điểm trên, Celerio có hai phiên bản số sàn và số tự động CVT, giá niêm yết lần lượt 329 triệu và 359 triệu đồng. Dù mức giá thuộc nhóm thấp trong phân khúc, Celerio vẫn không tạo được sức bật doanh số. Sau khoảng hai năm phân phối chính thức, xe dần biến mất khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam vào đầu năm 2020.

Trường hợp Celerio cho thấy giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu chưa đủ để chinh phục khách hàng. Trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, người mua còn quan tâm đến thiết kế, trang bị, độ phổ biến của thương hiệu và khả năng bán lại. Khi những yếu tố này chưa đủ sức cạnh tranh, một mẫu xe thực dụng vẫn có thể nhanh chóng hụt hơi.

Honda Jazz: Hatchback cỡ B giá cao, doanh số lao dốc

Honda Jazz ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam năm 2017, chính thức bán ra đầu năm 2018, nằm trong phân khúc hatchback cỡ B. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với ba phiên bản V, VX và RS, giá niêm yết ban đầu từ 544-624 triệu đồng.

Jazz cũng chỉ xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Honda vỏn vẹn hơn 2 năm. Ảnh: HVN

Ưu điểm của Jazz là khoang cabin có cách bố trí linh hoạt, hàng ghế sau có thể gập để tăng không gian chứa đồ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 118 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Các trang bị an toàn như cân bằng điện tử và 6 túi khí cũng là điểm cộng trong phân khúc.

Dù mang thương hiệu Honda và có thiết kế linh hoạt, Jazz vẫn gặp khó trước những đối thủ như Toyota Yaris và Suzuki Swift. Ngoài ra, giá bán cao là rào cản lớn. Với số tiền trên 500 triệu đồng, khách hàng thời điểm đó hoàn toàn có thể cân nhắc nhiều mẫu sedan cỡ B rộng rãi hơn hoặc các lựa chọn hatchback có giá dễ tiếp cận.

Để kích cầu, một số đại lý từng giảm giá Jazz hơn 100 triệu đồng nhưng sức mua vẫn yếu. Cả năm 2019, xe bán được 1.183 chiếc; còn trong 4 tháng đầu năm 2020, doanh số chỉ đạt vỏn vẹn 73 chiếc trước khi bị rút khỏi danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam.

KIA Rondo: Xe 5+2 chỗ gặp khó trước Xpander

KIA Rondo ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2014, thay thế mẫu Carens với thiết kế hiện đại và nhiều trang bị tiện nghi. Được định vị là MPV 5+2 chỗ, Rondo hướng đến khách hàng gia đình cần một mẫu xe đa dụng nhưng gọn gàng hơn Toyota Innova. Thời điểm mở bán, xe có giá 729-828 triệu đồng.

KIA Rondo là mẫu xe 5+2 chỗ khá linh hoạt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ưu điểm của Rondo là nội thất linh hoạt, hàng ghế có thể gập, trang bị tiện nghi khá phong phú và khả năng vận hành êm ái. Xe có các tùy chọn động cơ xăng 2.0L và diesel 1.7L. Tuy nhiên, giá bán tương đối cao, hàng ghế thứ ba hạn chế và khoảng sáng gầm thấp khiến mẫu xe khó cạnh tranh khi khách hàng ngày càng chuộng MPV giá rẻ và SUV gầm cao.

Sau giai đoạn đầu không tạo được sức bật doanh số, Rondo dần mất vị thế trước các đối thủ mới, đặc biệt là Mitsubishi Xpander. Đến năm 2022, mẫu xe không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm mới của KIA tại Việt Nam, nhường chỗ cho Carens thế hệ mới mang thiết kế gầm cao.

Dù tồn tại trên thị trường đến gần 8 năm song dấu ấn của KIA Rondo là không lớn. Trường hợp này cho thấy một mẫu xe có trang bị tốt vẫn khó trụ vững nếu giá bán chưa đủ cạnh tranh và sản phẩm chậm thích ứng với thị hiếu. Khi người mua ưu tiên xe gầm cao, rộng rãi và đa dụng hơn, những mẫu MPV kiểu cũ dễ bị thị trường bỏ lại phía sau.

Haima 7X: MPV nhiều trang bị nhưng thương hiệu yếu

Haima 7X ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu ô tô Trung Quốc Haima sau nhiều năm vắng bóng. Thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung, mẫu xe được định vị cạnh tranh với Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. Khi mở bán, Haima 7X có giá niêm yết 865 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các mẫu MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Haima 7X ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023. Ảnh: Hoàng Hiệp

Điểm mạnh của Haima 7X là kích thước lớn, chiều dài cơ sở 2.860mm, tạo không gian tương đối rộng rãi cho hành khách. Xe có thiết kế hàng ghế thứ hai theo hướng thương gia, màn hình kép và nhiều trang bị tiện nghi. Động cơ xăng tăng áp 1.6L trên phiên bản phân phối tại Việt Nam cho công suất khoảng 192 mã lực theo thông số công bố ban đầu, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Tuy nhiên, giá bán cao trong khi thương hiệu còn xa lạ với phần đông khách hàng Việt là rào cản đáng kể. So với các đối thủ đã có mạng lưới đại lý, dịch vụ và khả năng giữ giá được kiểm chứng, Haima khó tạo niềm tin tương đương. Do đó, sau khi ra mắt, Haima 7X không tạo được dấu ấn rõ rệt và dần "mất hút" trên thị trường.

(Tổng hợp)

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