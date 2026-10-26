5 mẫu nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ được yêu thích

Nhà mái Nhật đặc trưng bởi độ dốc vừa phải, đổ về các hướng, tạo sự cân đối trong hình khối tổng thể. Kiểu nhà này ngày càng được ưa chuộng tại thành thị và nông thôn.

Đặc điểm của nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ

Do xây 1 tầng nhưng cần bố trí 4 phòng ngủ nên mẫu nhà này thường có diện tích sàn từ 120 - 180m². Mặt bằng thường thiết kế hình chữ L hoặc trải ngang để các phòng đều tiếp xúc ánh sáng tự nhiên.

4 phòng ngủ được bố trí tách biệt hoặc chia làm hai dãy, kết hợp với các không gian chung như phòng khách, bếp, phòng ăn.

Với mẫu nhà mái Nhật 1 tầng, khoảng xanh thường chiếm 40 - 60% tổng diện tích đất, tạo không gian trong lành.

Các mẫu nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ đẹp

Nhà mái Nhật 1 tầng đơn giản

(Ảnh: Decoxdesign)

Loại bỏ các chi tiết cầu kỳ, phức tạp, Nhà mái Nhật 1 tầng đơn giản sử dụng hình khối vuông vức, bảng màu trung tính thanh lịch chủ đạo.

Phòng khách đặt ở chính giữa, kết nối với khu vực bếp và phòng ăn; 4 phòng ngủ được phân bổ hợp lý xung quanh.

Nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ hiện đại

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, tạo nét sang trọng. Nhờ đó, tổng thể ngôi nhà tươi mới và đẹp mắt hơn.

Nhà mái Nhật 1 tầng có sân vườn

(Ảnh: Decoxdesign)

Đối với những gia đình sở hữu khuôn viên đất rộng ở vùng ven đô hoặc nông thôn, nhà mái Nhật 1 tầng tích hợp sân vườn là mô hình tưởng mang lại không gian sống xanh, trong lành.

Khối nhà được đặt lùi về phía sau để nhường không gian cho sân trước làm nơi để xe, trồng cây cảnh hoặc làm tiểu cảnh hòn bộ.

Nhà mái Nhật 1 tầng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Sự kết hợp giữa mái Nhật hiện đại và các chi tiết phào chỉ tân cổ điển mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp nhưng không kém phần trang nhã.

Màu sơn trắng kết hợp mái ngói xanh đen đặc trưng, vòm cửa cong nhẹ và hệ đèn vách trang trí tạo nét cuốn hút cho mặt tiền.

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 4 phòng ngủ

(Ảnh: Neohouse)

Kiểu dáng chữ L là giải pháp hoàn hảo cho những khu đất không quá vuông vắn hoặc gia chủ muốn tạo ra khoảng góc khuyết để làm gara ô tô, khoảng sân sinh hoạt chung.

Cánh chữ L ngắn thường bố trí phòng khách và phòng bếp - ăn. Cánh chữ L dài tập trung dãy 4 phòng ngủ liền kề cùng hệ thống nhà vệ sinh chung, giúp giao thông nội bộ gọn gàng, thuận tiện.