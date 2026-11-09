5 mẫu nhà 3 tầng có gara ô tô hiện đại năm 2026

Nhà 3 tầng có gara giúp tối ưu hóa không gian sống, mang lại sự tiện nghi và riêng tư. Thông thường, tầng 1 gồm gara ô tô, phòng khách, bếp ăn và sân sau. Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi riêng tư gồm các phòng ngủ khép kín, ban công đón gió. Tầng 3 bố trí phòng thờ gia, kết hợp thêm phòng ngủ phụ, phòng giặt và sân thượng.

Cùng tham khảo các mẫu nhà 3 tầng có gara hiện đại, được ưa chuộng năm 2026:

Nhà 3 tầng có gara ô tô hiện đại

(Ảnh: SBSHouse)

Nhà 3 tầng nổi bật với thiết kế mặt tiền hiện đại kết hợp đường cong mềm mại. Khu vực gara ô tô được bố trí trọn vẹn ở tầng 1. Tầng 2 và tầng 3 được liên kết qua các mảng tường màu trắng uốn lượn tự nhiên, phá vỡ sự thô cứng của nhà ống truyền thống.

Nhà 3 tầng có gara ô tô tối giản

(Ảnh: SBSHouse)

Nhà 3 tầng mang phong cách tối giản nổi bật với các hình khối vuông vắn, đường nét gọn gàng và tinh tế. Phần gara ở tầng 1 thiết kế trần cao, trang bị hệ thống chiếu sáng âm trần hiện đại.

Tầng 2 và tầng 3 là hình khối vuông vắn và dàn cây dây leo rủ xuống, giúp chắn nắng.

Nhà ống 3 tầng có gara ô tô

(Ảnh: Song Phát Design & Construction)

Mẫu nhà ống 3 tầng nổi bật hệ kính lớn và nghệ thuật sắp đặt mảng khối bất đối xứng cá tính. Tầng trệt được bố trí khoa học với hai khoảng riêng biệt. Bên trái là khu vực tường gạch kết hợp hệ bồn cây cảnh nhỏ xinh; bên phải là gara ô tô trong nhà rộng rãi.

Tầng 2 thiết kế dạng khối hộp lùi sâu hơn so với tầng 1, tạo khoảng ban công trồng cây xanh. Tầng 3 đột phá với thiết kế giật cấp nhô ra phía trước.

Nhà 3 tầng tân cổ điển có gara

(Ảnh: Xaydungnhattin)

Mẫu nhà này phù hợp với gia chủ yêu thích sự sang trọng, tinh tế. Ngôi nhà kết hợp hài hòa giữa hình khối hiện đại và các chi tiết phào chỉ nhẹ nhàng, vòm cửa mềm mại. Gara thường được bố trí bên hông hoặc ngay mặt tiền.

Nhà 3 tầng mái Nhật có gara

(Ảnh: Xaydungnhattin)

Nhà 3 tầng mái Nhật nổi bật với vẻ sang trọng, bề thế cùng hình khối vuông vắn và cân đối. Tầng 1 sở hữu mặt tiền rộng rãi, được chia làm 2 khu vực rõ ràng. Bên phải là cửa chính bằng gỗ cao cấp kết hợp các ô kính hiện đại. Bên trái là gara ô tô trong nhà rộng rãi.

Tầng 2 bố trí hệ cửa kính lớn kết hợp khung nhôm. Tầng 3 thiết kế khoảng ban công rộng rãi với lan can kính trong suốt.