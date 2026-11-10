5 mẫu laptop có cấu hình đáng thử cho dân thiết kế

Dưới đây là 5 mẫu laptop đáng chú ý năm 2026, phù hợp với nhiều nhu cầu từ học thiết kế, chỉnh sửa ảnh đến dựng video và mô hình 3D.

Những tiêu chí quan trọng khi chọn laptop thiết kế đồ họa

Trước khi quyết định mua laptop, người dùng nên xác định phần mềm và tính chất công việc thường xuyên sử dụng.

Với thiết kế 2D, chỉnh sửa ảnh hay biên tập video cơ bản, laptop trang bị Intel Core i5, Core 5 hoặc AMD Ryzen 5 thuộc thế hệ phù hợp có thể đáp ứng tốt. Nếu thường xuyên dựng video 4K, làm đồ họa 3D hoặc xử lý dự án phức tạp, nên ưu tiên Intel Core i7, Core Ultra 7, Core i9 hoặc AMD Ryzen 7, Ryzen 9.

RAM cũng là yếu tố không nên xem nhẹ. Mức 16 GB phù hợp với phần lớn nhu cầu thiết kế 2D, trong khi 32 GB sẽ có lợi thế hơn khi chạy nhiều phần mềm, dựng video, làm motion graphic hoặc thiết kế 3D.

Về card đồ họa, người dùng làm việc cơ bản có thể cân nhắc những mẫu máy sử dụng GPU phổ thông như GTX 1650 hoặc RTX 2050. Với các tác vụ nặng hơn, GPU rời như NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 5050 hoặc dòng cao hơn sẽ hỗ trợ xử lý hình ảnh, hiệu ứng và render tốt hơn. Một số công việc chuyên biệt còn có thể cần GPU máy trạm.

Ổ cứng SSD từ 512 GB là mức dung lượng nên cân nhắc để lưu phần mềm và dữ liệu. Nếu thường xuyên làm việc với video, hình ảnh độ phân giải cao và nhiều tệp thiết kế, SSD 1 TB sẽ thoải mái hơn.

Cuối cùng, màn hình cần được quan tâm đặc biệt. Độ phân giải Full HD là mức cơ bản, nhưng độ phủ màu cũng rất quan trọng. Màn hình đạt 100% sRGB là lựa chọn đáng chú ý với người thường xuyên chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa. Kích thước từ 15,6 inch trở lên cũng tạo không gian làm việc rộng rãi hơn.

Người dùng nên xác định phần mềm và tính chất công việc khi sử dụng máy tính

5 mẫu laptop thiết kế đồ họa đáng chú ý năm 2026

Acer Gaming Nitro ProPanel ANV15-52-59RR

Mẫu máy này kết hợp Intel Core 5 210H với 8 nhân, 12 luồng và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB. Cấu hình phù hợp với nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh, dựng video và xử lý mô hình 3D trên các phần mềm tương thích.

Máy có màn hình IPS 15,6 inch Full HD, tần số quét 180 Hz, độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng 300 nit. RAM DDR4 16 GB, SSD 512 GB cùng khả năng nâng cấp RAM tối đa 64 GB và SSD lên 2 TB giúp người dùng có thêm dư địa sử dụng lâu dài.

Acer Gaming Nitro ProPanel ANV15-42-R0QM

Sử dụng AMD Ryzen 5 7640HS, kết hợp NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB, mẫu laptop này hướng đến sinh viên thiết kế và người làm nội dung cần cấu hình cân bằng. Máy đáp ứng các tác vụ Photoshop, Illustrator và biên tập video Full HD ở mức phù hợp.

Điểm đáng chú ý là màn hình IPS 15,6 inch Full HD, tần số quét 180 Hz, độ phủ màu 100% sRGB. RAM DDR5 16 GB, SSD 512 GB và khả năng nâng cấp RAM tối đa 96 GB, SSD lên 4 TB cũng là những lợi thế khi nhu cầu công việc tăng lên.

Acer Nitro ProPanel Gaming ANV15-52-50RB

Với Intel Core 5 210H và GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, sản phẩm phù hợp với người cần xử lý đồ họa, chỉnh sửa video và dựng hình 3D ở mức phù hợp. Máy có màn hình 15,6 inch Full HD IPS, tần số quét 180 Hz, độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng 300 nit.

RAM DDR5 16 GB, SSD 512 GB cùng khả năng nâng cấp RAM tối đa 96 GB và SSD lên 4 TB giúp cấu hình linh hoạt hơn khi làm việc với nhiều phần mềm và tệp dữ liệu lớn.

Acer Nitro ProPanel Gaming ANV15-52-50RB phù hợp để xử lý đồ họa, chỉnh sửa video và dựng hình 3D ở mức vừa phải

Acer Gaming Nitro ProPanel ANV15-52-72BM

Nếu ưu tiên hiệu năng xử lý, người dùng có thể cân nhắc phiên bản trang bị Intel Core i7-13620H với 10 nhân, 16 luồng và GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7. Cấu hình này hỗ trợ các công việc trên Photoshop, Illustrator, Premiere Pro và dựng hình 3D.

Màn hình ProPanel có độ phủ màu 100% sRGB, kết hợp tần số quét cao, đáp ứng nhu cầu thiết kế 2D, chỉnh sửa ảnh và biên tập video. Máy có RAM DDR4 16 GB, hỗ trợ nâng cấp tối đa 64 GB; SSD 512 GB có thể mở rộng lên 2 TB.

Lenovo Gaming Legion Slim 5

Khác với các lựa chọn Acer Nitro kể trên, Lenovo Legion Slim 5 sở hữu màn hình lớn 16 inch, độ phân giải WQXGA (2.560 x 1.600) và tần số quét 165 Hz. Máy sử dụng AMD Ryzen 7 8845HS cùng GPU RTX 4060 8 GB, phù hợp với những phần mềm và tác vụ đồ họa chuyên sâu như Blender, AutoCAD, Adobe Premiere hay Cinema 4D.

Thiết kế tương đối tinh giản, trọng lượng khoảng 2,3 kg giúp máy vẫn có thể mang theo khi cần. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn kết hợp công việc sáng tạo và giải trí trên cùng một thiết bị.