5 mẫu iPhone chính hãng giá rẻ nhất tháng 10: Nên mua máy nào?

Với ngân sách từ 12 đến 17 triệu đồng, người dùng Việt Nam có thể lựa chọn giữa những mẫu iPhone có thiết kế quen thuộc, camera kép và các thiết bị sở hữu nền tảng phần cứng mới hơn.

Tuy nhiên, mức giá thấp không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều đáng mua như nhau.

iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 16e giảm giá mạnh tháng 10, tại Việt Nam.

iPhone 13 giá 12 triệu đồng: Rẻ nhất nhưng vẫn đủ dùng?

Trong danh sách, iPhone 13 128GB ở mức 12 triệu đồng là phương án tiết kiệm nhất. Sản phẩm vẫn sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, chip A15 Bionic và hệ thống camera kép 12MP, đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như nghe gọi, lướt mạng xã hội, xem video và chụp ảnh hằng ngày.

Camera góc siêu rộng giúp iPhone 13 linh hoạt hơn khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

Máy cũng hỗ trợ quay video 4K, Face ID và MagSafe, qua đó duy trì trải nghiệm tương đối hoàn chỉnh trong hệ sinh thái Apple.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là tuổi đời phần cứng. Màn hình chỉ có tần số quét 60Hz, cổng kết nối Lightning đã cũ và chip A15 Bionic không hỗ trợ Apple Intelligence.

Nếu có ý định sử dụng điện thoại thêm nhiều năm, người mua cần cân nhắc khả năng hỗ trợ phần mềm trong tương lai thay vì chỉ nhìn vào giá bán hiện tại.

iPhone 13 128GB ở mức 12 triệu đồng là phương án tiết kiệm nhất.

Người mua nên kiểm tra màu sắc, tình trạng hàng, bảo hành và điều kiện áp dụng giá trước khi quyết định.

iPhone 16e: đắt hơn iPhone 13 nhưng đáng tiền hơn?

Nếu có ngân sách khoảng 14 triệu đồng, iPhone 16e 128GB là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong cùng tầm giá..

Chip A18 mang lại lợi thế về hiệu năng và khả năng hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence tại những thị trường, ngôn ngữ và phiên bản phần mềm tương thích.

Máy cũng sử dụng cổng USB-C, thuận tiện hơn khi dùng chung dây sạc với nhiều thiết bị điện tử hiện nay.

iPhone 16e 128GB là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong cùng tầm giá.

Camera chính 48MP là điểm đáng chú ý khác, cho phép chụp ảnh độ phân giải cao và hỗ trợ các tùy chọn zoom bằng cách cắt ảnh từ cảm biến.

Tuy nhiên, iPhone 16e chỉ có một camera sau, không linh hoạt bằng hệ thống camera kép trên iPhone 13 và iPhone 14 khi chụp góc siêu rộng.

Màn hình 60Hz cũng là điểm hạn chế nếu so với những điện thoại có tần số quét cao hơn. Máy không hỗ trợ MagSafe, vì vậy người dùng đã đầu tư vào hệ sinh thái phụ kiện nam châm cần cân nhắc.

Dù vậy, xét về nền tảng phần cứng, iPhone 16e có lợi thế rõ ràng cho người muốn mua điện thoại mới và sử dụng lâu dài.

Nếu ưu tiên hiệu năng, USB-C và các tính năng AI, đây là lựa chọn đáng giá hơn iPhone 13 ở mức giá 14 triệu đồng.

iPhone 14: điểm cân bằng giữa giá bán và camera

iPhone 14 128GB đang được chào bán ở mức 13,9 triệu đồng tại một số đại lý uỷ quyền, giảm 13% so với trước. Với mức giá thấp hơn iPhone 16e khoảng 400.000 đồng, mẫu máy này có thể thu hút người dùng thích thiết kế quen thuộc và camera kép.

Máy sử dụng chip A15 Bionic, màn hình OLED 6,1 inch và hệ thống camera kép 12MP.

So với iPhone 13, iPhone 14 có những cải tiến về khả năng chụp ảnh thiếu sáng, camera trước lấy nét tự động và các tính năng an toàn như phát hiện va chạm.

Camera góc siêu rộng vẫn là lợi thế thực tế khi chụp ảnh du lịch, kiến trúc hoặc nhóm đông người.

Máy cũng hỗ trợ MagSafe, quay video 4K và đáp ứng tốt các ứng dụng phổ biến.

Tuy nhiên, iPhone 14 không có bước nhảy vọt về hiệu năng so với iPhone 16e vì vẫn dùng chip A15 Bionic. Máy cũng không hỗ trợ Apple Intelligence và tiếp tục sử dụng cổng Lightning.

Với mức giá 13,9 triệu đồng, iPhone 14 là lựa chọn phù hợp cho người cần camera kép và một số cải tiến về tính năng.

Tuy nhiên, nếu ưu tiên sử dụng lâu dài, iPhone 16e vẫn đáng cân nhắc nhờ chip A18 mới hơn.

iPhone 14 256GB: Giảm 39% có thực sự hấp dẫn?

Phiên bản iPhone 14 256GB có giá tham khảo 17 triệu đồng, với mức giảm 39% tại một đại lý uỷ quyền Apple.

Điểm mạnh lớn nhất của máy là bộ nhớ 256GB, phù hợp với người thường xuyên quay video 4K, lưu nhiều ảnh, cài trò chơi dung lượng lớn hoặc không muốn phụ thuộc quá nhiều vào dịch vụ lưu trữ đám mây.

iPhone 14 256GB có giá tham khảo 17 triệu đồng, tháng 10/2026.

Ngoài dung lượng bộ nhớ, trải nghiệm cơ bản không khác biệt đáng kể so với bản 128GB. Máy vẫn có chip A15 Bionic, màn hình OLED 6,1 inch và camera kép 12MP. Dung lượng lớn hơn không đồng nghĩa với hiệu năng xử lý nhanh hơn.

Vấn đề nằm ở mức giá 17 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với iPhone 14 128GB và gần 3 triệu đồng so với iPhone 16e 128GB.

Người mua cần xác định liệu nhu cầu lưu trữ có đủ lớn để biện minh cho khoản chênh lệch này hay không.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giảm 39% cần được đối chiếu với giá niêm yết gốc thực tế. Một mức giảm sâu chưa chắc là món hời nếu giá cuối cùng vẫn cao hơn đáng kể so với những lựa chọn có nền tảng phần cứng mới hơn.

iPhone 15: giảm 21% nhưng vẫn phải cân nhắc

Với mức giá 19,7 triệu đồng sau khi giảm 21%, iPhone 15 128GB là lựa chọn dành cho người muốn một thiết bị có nhiều cải tiến so với iPhone 13 và iPhone 14.

Máy sở hữu chip A16 Bionic, màn hình OLED 6,1 inch với Dynamic Island, cổng USB-C và camera chính 48MP.

iPhone 15 có lợi thế đáng kể về độ phân giải camera chính.

So với hai thế hệ trước, iPhone 15 có lợi thế đáng kể về độ phân giải camera chính. Cảm biến 48MP hỗ trợ chụp ảnh chi tiết hơn và cung cấp tùy chọn zoom 2x thông qua việc cắt ảnh từ cảm biến.

Dynamic Island cũng tạo ra cách hiển thị thông báo, cuộc gọi và hoạt động trực tiếp thuận tiện hơn so với thiết kế tai thỏ trên iPhone 13 và iPhone 14.

Cổng USB-C là nâng cấp thực tế, giúp người dùng dễ dàng dùng chung dây cáp với nhiều thiết bị điện tử hiện nay. Chip A16 Bionic vẫn đủ mạnh cho các tác vụ phổ biến, chơi game và chỉnh sửa ảnh.

Tuy nhiên, mức giá 19,7 triệu đồng khiến iPhone 15 trở thành lựa chọn tương đối đắt trong danh sách.

Máy không hỗ trợ Apple Intelligence, màn hình vẫn chỉ có tần số quét 60Hz và chưa có camera tele chuyên dụng.

Nếu chỉ cần một chiếc iPhone để sử dụng thông thường, iPhone 16e ở mức 14 triệu đồng tiết kiệm hơn đáng kể, đồng thời sở hữu chip A18 mới hơn.

Vì vậy, iPhone 15 phù hợp hơn với người ưu tiên Dynamic Island, camera 48MP, cổng USB-C và thiết kế hiện đại.

Người mua cũng nên kiểm tra giá thực tế của những mẫu iPhone đời mới hơn trước khi quyết định chi gần 20 triệu đồng cho thiết bị này.

Trong nhóm iPhone chính hãng giảm giá tháng 10/2026, iPhone 13 128GB giá 12 triệu đồng là lựa chọn tiết kiệm nhất.

iPhone 14 128GB giá 13,9 triệu đồng phù hợp với người thích camera kép, còn iPhone 16e 128GB giá 14 triệu đồng nổi bật nhờ chip A18 và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence.

Nếu cần bộ nhớ lớn, iPhone 14 256GB có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu. Trong khi đó, iPhone 15 128GB giá 19,7 triệu đồng hướng đến người muốn Dynamic Island, camera chính 48MP và cổng USB-C, nhưng cần cân nhắc kỹ vì mức giá đã tiến gần phân khúc cao cấp hơn.

Trước khi mua, người dùng nên kiểm tra giá cuối cùng, tình trạng hàng mới nguyên seal, chính sách bảo hành chính hãng và điều kiện áp dụng khuyến mãi.

Với những mẫu iPhone đã ra mắt nhiều năm, giá thực trả và quyền lợi sau bán hàng quan trọng hơn tỷ lệ giảm giá được quảng cáo.