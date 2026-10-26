Trong những mâm cơm dưới đây của chị Thu Hương (Hà Nội), có ngày là cá kho, canh rau, thịt rang cùng đĩa rau luộc. Có ngày lại là bữa cơm với thịt gà, món xào, canh chua hoặc những món ăn theo sở thích của từng thành viên.

Điểm đặc biệt không nằm ở sự cầu kỳ của món ăn, mà nằm ở cách người nấu cân bằng dinh dưỡng và khẩu vị trong từng bữa cơm.

Một mâm cơm gia đình thường không cần quá nhiều món. Chỉ cần có đủ nhóm chất như protein từ thịt, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh; tinh bột từ cơm hoặc các loại ngũ cốc là đã có thể tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng.

Với nhiều gia đình hiện đại, khi cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, những mâm cơm như vậy càng trở nên đáng quý. Đó là sự cố gắng để duy trì thói quen ăn cơm nhà thay vì thường xuyên phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài.

Để làm được điều đó, theo kinh nghiệm của chị Hương, có thể chuẩn bị một số nguyên liệu sơ chế sẵn như rau củ đã rửa sạch, thịt cá chia phần để tiết kiệm thời gian trong những ngày bận rộn.

Quan trọng nhất, không cần đặt áp lực rằng mỗi bữa cơm phải thật hoàn hảo. Một bữa ăn đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm vẫn luôn có giá trị riêng.

Bởi đôi khi, điều khiến một mâm cơm trở nên đặc biệt không phải là món ăn đắt tiền hay cách bày biện cầu kỳ, mà chính là cảm giác có người chờ mình về nhà, có một bữa cơm nóng và những câu chuyện được sẻ chia sau một ngày dài.

5 mâm cơm gia đình khiến ai cũng muốn về ăn cơm mẹ nấu

Mâm cơm gia đình 1

Thịt ngan luộc, nộm tai heo hoa chuối, canh măng tiết.

Mâm cơm gia đình 2

Thịt kho, chả lá nốt, canh trứng đậu, rau ngọn bí xào, nộm bắp cải.

Mâm cơm gia đình 3

Thịt lợn nướng lá móc mật, thịt bê xào, đậu rán, bắp cải luộc.

Mâm cơm gia đình 4

Nem chua, thịt băm rang đậu ngô, ngô ngũ sắc, canh ngũ sắc.

Mâm cơm gia đình 5

Thịt chân giò luộc, nem rán, nộm đu đủ, xôi ngũ sắc, canh rau cải.