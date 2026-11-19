Xiaomi 18 Pro Max được định vị ở phân khúc smartphone cao cấp với nhiều nâng cấp tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Không chỉ sở hữu màn hình phụ ở mặt lưng, thiết bị còn được trang bị công nghệ chống nhìn trộm, hệ thống âm thanh ba loa và camera hợp tác cùng Leica. Dưới đây là năm điểm đáng chú ý trên mẫu điện thoại này.

Điểm nhấn đầu tiên là màn hình chính có độ sáng tối đa 1.791 nits, hỗ trợ hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng, kể cả khi sử dụng ngoài trời. Đáng chú ý, Xiaomi tích hợp công nghệ chống nhìn trộm trực tiếp vào phần cứng. Thay vì làm giảm chất lượng hình ảnh bằng cách tắt một số điểm ảnh, giải pháp này hướng đến việc bảo vệ nội dung hiển thị mà vẫn duy trì độ chi tiết và màu sắc. Người dùng có thể kích hoạt chế độ bảo mật cho toàn màn hình, từng ứng dụng hoặc riêng khu vực thông báo.

Xiaomi 18 Pro Max nổi bật với màn hình phụ ở mặt lưng và công nghệ chống nhìn trộm tích hợp trên màn hình chính. (Ảnh: Xiaomi)

Thiết kế cũng là một yếu tố tạo khác biệt cho Xiaomi 18 Pro Max. Máy có phiên bản mặt lưng kính mang lại cảm giác chắc chắn và tùy chọn sợi thủy tinh nhẹ hơn. Ở mặt sau, màn hình phụ sử dụng tấm nền từ TCL cho phép người dùng xem giờ, kiểm tra thông báo hoặc cá nhân hóa hình nền. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi điện thoại được đặt úp trên bàn, giúp người dùng theo dõi thông tin nhanh mà không cần lật máy.

Về giải trí, Xiaomi trang bị cho thiết bị hệ thống ba loa ngoài, cấu hình không phổ biến trên smartphone hiện nay. Hệ thống này được giới thiệu có khả năng tái tạo âm thanh ở nhiều dải tần, với âm trầm rõ và âm lượng lớn. Khả năng thể hiện giọng nói cũng được chú trọng, phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc và chơi game mà không nhất thiết phải sử dụng tai nghe.

Hệ thống camera Leica, ba loa ngoài và chip Snapdragon hướng đến trải nghiệm giải trí toàn diện trên Xiaomi 18 Pro Max. (Ảnh: Xiaomi)

Khả năng nhiếp ảnh là điểm nâng cấp đáng kể tiếp theo. Xiaomi 18 Pro Max kết hợp cảm biến chính tích hợp công nghệ Leica với ống kính zoom chất lượng cao của Samsung. Theo thông tin trải nghiệm được cung cấp, máy có xu hướng tái tạo màu da tự nhiên, giữ được chiều sâu khi chụp chân dung thay vì lạm dụng hiệu ứng làm đẹp. Nhờ đó, thiết bị hướng đến nhóm người dùng thường xuyên chụp ảnh đời thường và muốn có chất lượng hình ảnh tốt mà không cần chuyển lên phiên bản Ultra.

Cuối cùng, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, hướng đến khả năng xử lý các tác vụ nặng và chơi game ở tốc độ khoảng 60 FPS. Chip xử lý cũng được tối ưu về kiểm soát nhiệt độ so với thế hệ trước. Viên pin của máy cho thời gian hoạt động liên tục lên đến 11 tiếng trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Kết hợp giữa hiệu năng, thời lượng pin và những tính năng phần cứng riêng biệt, Xiaomi 18 Pro Max là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm smartphone cao cấp.

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