5 lý do khiến tình cảm gia đình giữa các thế hệ dễ sứt mẻ mà nhiều người vẫn không nhận ra

ĐNCT - Con bé vứt chiếc cặp vào góc nhà, lôi ba lô nhét mấy thứ, quơ tay cầm cái bánh nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói “Xem tin nhắn kế hoạch đi phát bánh Trung thu của con nha. Lần ni phải đi hai nơi, hơi xa, nhưng không sao. Thôi con đi nha mẹ!”. “Ơ, đi đâu lúc ni?”. “Con đi mua đồ chuẩn bị, nhóm bạn đang chờ, con đi nha, mẹ yêu bảo trọng”. Con bé quay hôn mẹ đánh chụt, vừa đi vừa chạy.