5 lý do khiến Primetime của Robert Pattinson trở thành bom tấn phòng vé

Primetime đang tạo nên bất ngờ tại phòng vé Bắc Mỹ khi vượt qua kỳ vọng với doanh thu mở màn 19,2 triệu USD từ 2.863 rạp. Bộ phim có sự tham gia của Robert Pattinson trong vai Chris Hansen, nhà báo của chương trình Dateline NBC và người dẫn To Catch a Predator.

Thành tích này giúp Primetime đứng thứ tư trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, sau Avengers: Endgame Encore với 26 triệu USD, bản làm lại Resident Evil với 23 triệu USD và The Heart of the Beast với 20 triệu USD.

Robert Pattinson trở thành yếu tố quan trọng giúp Primetime thu hút khán giả. Ảnh: NSX

Dù không đứng đầu phòng vé, Primetime lại có lợi thế đáng kể về mặt thương mại khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 15 triệu USD. Với doanh thu mở màn vượt mức đầu tư, bộ phim đã sớm tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới khả năng sinh lời tại rạp. Đáng chú ý, đây là phim có doanh thu mở màn cao thứ ba trong lịch sử A24, chỉ sau Backrooms với 81,4 triệu USD và Civil War với 25,5 triệu USD. Thành tích này cũng vượt qua Marty Supreme của Josh Safdie và Timothée Chalamet, tác phẩm từng thu 15,7 triệu USD trong tuần đầu ra mắt năm 2025.

Primetime tiếp tục đánh dấu một năm đáng chú ý của Robert Pattinson. Nam diễn viên trước đó góp mặt trong The Drama cùng Zendaya và The Odyssey của Christopher Nolan, đồng thời chuẩn bị xuất hiện trong Dune: Part III. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Pattinson có phim đạt kết quả tích cực với A24. Dưới đây là 5 lý do giúp một bộ phim có đề tài gai góc như Primetime thu hút khán giả trẻ và tạo được hiệu ứng tại phòng vé.

1. Robert Pattinson là yếu tố hút khán giả

Robert Pattinson đang trải qua một năm bận rộn với hàng loạt dự án điện ảnh đáng chú ý. Từ hình ảnh nam thần của Twilight, nam diễn viên từng bước xây dựng vị thế với những vai diễn đa dạng và các dự án có quy mô lớn. Với Primetime, sức hút của Pattinson thể hiện khá rõ qua hành vi của khán giả. Theo khảo sát sau suất chiếu, hơn 75% người xem cho biết Pattinson là lý do quan trọng nhất khiến họ quyết định mua vé.

Đáng chú ý, nam diễn viên không thực hiện một chiến dịch quảng bá quá rầm rộ cho bộ phim. Pattinson xuất hiện tại Liên hoan phim Venice, nơi Primetime nhận được nhiều phản ứng tích cực, đồng thời tham gia một số cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Phần lớn thời gian còn lại, anh tập trung cho các dự án khác, trong đó có quá trình ghi hình The Batman: Part II tại London. Việc Primetime vẫn đạt kết quả tốt mà không cần một chiến dịch quảng bá quá lớn cho thấy sức hút riêng của Pattinson đối với khán giả.

2. Gen Z trở thành lực lượng quan trọng

Một trong những bất ngờ lớn nhất của Primetime nằm ở cơ cấu khán giả. Khoảng 69% người mua vé trong tuần đầu tiên dưới 30 tuổi, cho thấy bộ phim đặc biệt thu hút thế hệ Gen Z.

Điều đáng chú ý là phần lớn nhóm khán giả này còn quá nhỏ khi To Catch a Predator phát sóng từ năm 2004 đến 2007. Họ không nhất thiết có ký ức trực tiếp với chương trình mà bộ phim lấy cảm hứng, nhưng lại quen thuộc với thể loại true crime vốn rất phổ biến trên các nền tảng trực tuyến.

Primetime cũng hưởng lợi từ nhóm khán giả trẻ mà A24 xây dựng trong nhiều năm qua. Những bộ phim có phong cách khác biệt, đề tài gây tranh luận và khả năng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội như Lady Bird, Everything Everywhere All at Once hay Marty Supreme góp phần hình thành một cộng đồng khán giả riêng cho hãng.

Sau thành công của Backrooms, Primetime là dự án thứ hai trong năm của A24 tạo được sự chú ý mạnh từ người xem trẻ. Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý với các rạp chiếu phim, trong bối cảnh ngành điện ảnh từng lo ngại thế hệ trẻ ngày càng ít xem phim trên màn ảnh rộng.

3. Chris Hansen vô tình tạo hiệu ứng truyền thông

Primetime nhận tràng vỗ tay kéo dài khoảng 7 phút tại Liên hoan phim Venice. Ảnh: NSX

A24 triển khai chiến dịch quảng bá Primetime tập trung khá nhiều vào mạng xã hội. Tuy nhiên, một trong những yếu tố khiến bộ phim liên tục xuất hiện trên truyền thông lại đến từ chính Chris Hansen, nhân vật ngoài đời được Robert Pattinson thủ vai.

Trước khi xem phim, Hansen nhiều lần lên tiếng không hài lòng với cách Pattinson thể hiện mình trên màn ảnh. Ông cho rằng nhân vật bị xây dựng quá kịch tính, đồng thời nhấn mạnh Primetime không phải bản tái hiện chính xác sự nghiệp của ông.

Hansen cũng đặt câu hỏi về lý do hãng phim lựa chọn kể lại quá trình sản xuất To Catch a Predator dưới dạng một tác phẩm điện ảnh. Sau khi xem phim, ông tiếp tục cho rằng tác phẩm kỳ lạ và có khoảng cách với thực tế. Những phát biểu này vô tình tạo thêm nhiều cuộc thảo luận xoay quanh bộ phim. Mỗi lần Hansen lên tiếng, Primetime lại có thêm lý do xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và tiếp cận nhóm khán giả từng biết đến To Catch a Predator.

4. Hiệu ứng từ Liên hoan phim Venice

Liên hoan phim Venice không phải lúc nào cũng có thể biến một bộ phim thành hiện tượng phòng vé. Tuy nhiên, với Primetime, sự kiện điện ảnh danh tiếng của Italy đã trở thành bước khởi đầu thuận lợi.

Bộ phim nhận được tràng vỗ tay kéo dài khoảng 7 phút sau buổi công chiếu tại Venice. Phản ứng tích cực này nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng trong giới điện ảnh trước khi tác phẩm chính thức đến với đông đảo khán giả.

Trong bối cảnh không có quá nhiều bộ phim Hollywood nổi bật tại sự kiện năm nay, Primetime trở thành một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều tại Venice. Những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn giúp bộ phim có thêm thời gian tạo sự chú ý trước tuần đầu phát hành rộng rãi.

5. Lance Oppenheim trở thành cái tên đáng chú ý

Primetime cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Lance Oppenheim, đạo diễn 30 tuổi từng được biết đến qua các tác phẩm tài liệu như Some Kind of Heaven và Ren Faire.

Với Primetime, Oppenheim lần đầu thử sức với phim truyện. Thành công của tác phẩm giúp anh nhanh chóng được chú ý như một gương mặt đạo diễn trẻ đáng theo dõi.

Chỉ vài ngày sau khi Primetime ra mắt tại Venice, Oppenheim tiếp tục gây chú ý khi cùng diễn viên hài Nathan Fielder giới thiệu bộ phim tài liệu bí mật You Can See Everything tại Liên hoan phim Telluride. Tác phẩm xoay quanh Elizabeth Holmes, người sáng lập Theranos. Hai dự án liên tiếp giúp tên tuổi Oppenheim xuất hiện dày đặc hơn trong giới điện ảnh, đồng thời tạo thêm sự quan tâm dành cho Primetime.

Từ sức hút của Robert Pattinson, sự hưởng ứng của khán giả Gen Z đến hiệu ứng truyền thông xoay quanh Chris Hansen, Venice và một đạo diễn trẻ đang lên, Primetime hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để vượt qua kỳ vọng ban đầu. Với kinh phí khoảng 15 triệu USD và doanh thu mở màn 19,2 triệu USD tại Bắc Mỹ, bộ phim đang cho thấy một tác phẩm đề tài gai góc vẫn có thể trở thành hiện tượng phòng vé nếu tìm được đúng nhóm khán giả.