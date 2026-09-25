5 lý do các gia đình giàu rất thích trồng cây Sung trong nhà

Cây Sung là loại cây cảnh quen thuộc trong đời sống người Việt. Không chỉ cho những chùm quả mọc sum suê trên thân và cành, cây Sung còn có dáng đẹp, tán lá xanh quanh năm và có thể tạo thành nhiều thế độc đáo khi được chăm sóc, cắt tỉa đúng cách. Vì vậy, loại cây này ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để trồng trong sân vườn, trước nhà hoặc làm cây cảnh.

Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy dân gian, cái tên “Sung” gợi liên tưởng đến sự sung túc, đủ đầy và cuộc sống viên mãn. Những cây Sung xanh tốt, sai quả vì thế thường được xem là biểu tượng đẹp, mang ý nghĩa về sự sinh sôi và thịnh vượng. Dưới đây là những lý do khiến loại cây này được nhiều gia đình yêu thích.

Cây Sung là loại cây cảnh quen thuộc trong đời sống người Việt. Ảnh minh họa.

Cái tên “Sung” gợi sự sung túc, đủ đầy

Điểm đặc biệt đầu tiên nằm ngay ở tên gọi. Trong cách hiểu của người Việt, “Sung” thường gắn với những từ như sung túc, sung mãn, đủ đầy. Bởi vậy, cây Sung được nhiều người lựa chọn với mong muốn không gian sống luôn có cảm giác ấm no, gia đình thuận hòa và cuộc sống ngày càng ổn định.

Theo quan niệm dân gian, một cây Sung phát triển xanh tốt, cành lá sum suê càng tạo cảm giác về sức sống và sự phát triển. Chính ý nghĩa tốt đẹp này khiến cây thường được ưu tiên trong những không gian gia đình được chăm chút kỹ lưỡng.

Sung sai quả tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở

Khác với nhiều loại cây ăn quả, quả Sung thường mọc thành từng chùm dày, có khi phủ kín thân và những cành lớn. Hình ảnh này tạo ấn tượng về sự đông đúc, sinh sôi và dư dả.

Theo quan niệm phong thủy, cây cối có nhiều lộc non, lá xanh và quả sai thường được liên tưởng đến nguồn sinh khí dồi dào. Vì vậy, một cây Sung sai quả trong sân vườn có thể trở thành điểm nhấn vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đủ đầy.

Cây xanh giúp không gian sống gần gũi thiên nhiên

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, Sung còn có giá trị thực tế. Tán cây xanh tạo cảm giác mát mắt, giúp không gian sân vườn trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Nếu được trồng và chăm sóc đúng cách, cây Sung có thể tạo thành một góc xanh nổi bật trước hiên nhà, trong sân hoặc tại khu vực ban công rộng. Những cây có dáng đẹp, thân già và tán cân đối còn có giá trị trang trí cao.

Dễ chăm sóc và có thể tạo dáng đẹp

Sung tương đối dễ trồng, miễn là cây được cung cấp đủ ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Cây có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu có kích thước phù hợp.

Một ưu điểm khác là Sung có thể được cắt tỉa, uốn cành để tạo dáng. Với những người yêu thích cây cảnh, việc tạo thế cho cây không chỉ giúp không gian đẹp hơn mà còn khiến cây trở thành một điểm nhấn riêng của gia đình.

Sung tương đối dễ trồng, miễn là cây được cung cấp đủ ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Cây có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu có kích thước phù hợp. Ảnh minh họa.

Gắn với quan niệm về may mắn và thịnh vượng

Trong văn hóa dân gian, hình ảnh cây Sung sai quả thường gợi đến cuộc sống no đủ, gia đình sum vầy và sự phát triển. Vì thế, nhiều người thích trồng Sung với mong muốn tạo một không gian mang ý nghĩa tốt lành.

Đặc biệt, vào những dịp lễ, Tết hoặc khi trang trí nhà cửa, cây Sung với tán lá xanh và quả mọc thành chùm thường được xem là một lựa chọn mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy dân gian, chỉ mang tính tham khảo, không có nghĩa trồng cây Sung sẽ trực tiếp mang lại tiền bạc hay sự giàu có.

Lưu ý khi trồng cây Sung trong nhà

Nếu muốn trồng Sung, nên ưu tiên những vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên như sân vườn, hiên nhà, ban công rộng hoặc khu vực gần cửa sổ. Cây không thích hợp với nơi quá tối, bí gió hoặc thường xuyên bị đọng nước.

Nên tưới nước vừa phải, đảm bảo đất có khả năng thoát nước tốt và thường xuyên cắt bỏ cành yếu, lá già để tán cây thông thoáng. Nếu trồng trong chậu, cần lựa chọn chậu đủ rộng để bộ rễ có không gian phát triển và bổ sung dinh dưỡng định kỳ.

Nhìn chung, cây Sung được nhiều gia đình yêu thích nhờ sự kết hợp giữa giá trị trang trí, khả năng cho quả và ý nghĩa sung túc theo quan niệm dân gian. Một cây Sung xanh tốt, sai quả không chỉ làm không gian thêm sinh động mà còn tạo cảm giác về một cuộc sống đủ đầy, sum vầy.