5 lý do các gia đình giàu có rất thích trồng cây Đinh Lăng trong nhà

Đinh lăng không phải là loại cây xa lạ với người Việt. Từ lâu, cây thường xuất hiện trong vườn nhà, trước hiên hoặc những khoảng đất nhỏ quanh nhà nhờ đặc điểm dễ trồng, xanh tốt và có nhiều giá trị trong đời sống. Ngày nay, đinh lăng còn được nhiều gia đình lựa chọn làm cây cảnh, đặc biệt là những gia đình yêu thích không gian sống xanh và quan tâm đến yếu tố phong thủy.

Không cần những loại cây cảnh quá đắt tiền, một chậu đinh lăng được chăm sóc tốt vẫn có thể tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Dưới đây là những lý do khiến loại cây này được nhiều gia đình ưa chuộng.

Đinh lăng rất quen thuộc với người Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo quan niệm phong thủy, đinh lăng mang ý nghĩa tốt lành

Đinh lăng có đặc điểm nổi bật là tán lá xanh dày, nhiều cành và có sức sống khá mạnh khi được trồng trong điều kiện thích hợp. Chính đặc điểm này khiến cây thường được gắn với ý nghĩa sinh trưởng, phát triển và sự sung túc.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh tốt quanh năm thường tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực. Vì vậy, nhiều gia đình đặt đinh lăng tại những vị trí thông thoáng trong nhà, gần cửa ra vào, hiên hoặc sân vườn với mong muốn tạo không gian hài hòa, thu hút may mắn và tài lộc.

Đây là quan niệm dân gian, mang tính tham khảo, không phải kết luận khoa học. Tuy nhiên, ý nghĩa biểu tượng này cũng là một trong những lý do khiến đinh lăng được yêu thích.

Tạo không gian xanh, giúp ngôi nhà thêm sinh động

Một trong những điểm hấp dẫn của đinh lăng nằm ở phần lá nhỏ, mọc thành từng cụm tạo thành tán cây mềm mại. Khi được cắt tỉa hợp lý, cây có thể tạo dáng đẹp mà không khiến không gian trở nên nặng nề.

Đặt một chậu đinh lăng ở phòng khách có ánh sáng, khu vực hiên nhà hoặc ban công có thể giúp căn nhà thêm gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt với những ngôi nhà hiện đại sử dụng nhiều nội thất, kính và thiết bị điện tử, một mảng xanh tự nhiên sẽ tạo cảm giác cân bằng, dễ chịu hơn.

Cây dễ chăm sóc, dễ thích nghi

So với nhiều loại cây cảnh cần chế độ chăm sóc cầu kỳ, đinh lăng tương đối dễ trồng. Cây có thể phát triển tốt nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, đất tơi xốp và thoát nước tốt.

Người trồng không cần tưới nước liên tục. Chỉ nên bổ sung nước khi bề mặt đất bắt đầu khô, đồng thời tránh để chậu cây bị đọng nước lâu ngày vì rễ có thể bị ảnh hưởng. Cây cũng nên được cắt bỏ những cành già, lá úa để duy trì dáng đẹp và kích thích chồi mới.

Nếu trồng trong nhà, nên lựa chọn vị trí có ánh sáng tự nhiên thay vì đặt cây ở góc quá tối trong thời gian dài.

So với nhiều loại cây cảnh cần chế độ chăm sóc cầu kỳ, đinh lăng tương đối dễ trồng. Cây có thể phát triển tốt nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Ảnh minh họa.

Có giá trị sử dụng trong đời sống

Đinh lăng còn được nhiều người biết đến bởi giá trị sử dụng truyền thống. Lá non có thể được dùng làm rau ăn kèm hoặc chế biến trong một số món ăn quen thuộc. Mùi thơm đặc trưng của lá khiến loại cây này trở thành một phần quen thuộc trong nhiều khu vườn gia đình.

Tuy nhiên, không nên vì cây có giá trị truyền thống mà sử dụng tùy tiện với mục đích chữa bệnh. Đặc biệt, các bộ phận của cây có thể có cách sử dụng và liều lượng khác nhau, vì vậy nếu dùng đinh lăng như dược liệu cần có sự tư vấn của người có chuyên môn.

Có thể vừa làm cây cảnh vừa tạo điểm nhấn cho khuôn viên

Một ưu điểm khác của đinh lăng là có thể trồng theo nhiều hình thức. Nhà có sân rộng có thể trồng cây trực tiếp xuống đất để tạo bụi xanh. Với nhà phố, có thể chọn chậu có kích thước phù hợp để đặt ở hiên, ban công hoặc sân thượng.

Khi cây phát triển, chủ nhà có thể cắt tỉa để giữ tán gọn gàng, tránh che lối đi hoặc chắn cửa. Với những không gian nhỏ, nên chọn cây có kích thước vừa phải thay vì để cây phát triển quá um tùm.

Theo quan niệm phong thủy, vị trí trồng cây cũng nên được cân nhắc để vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ vừa không cản trở luồng đi lại, ánh sáng và sự thông thoáng của ngôi nhà.

Nhìn chung, đinh lăng được nhiều gia đình yêu thích không chỉ vì ý nghĩa phong thủy theo quan niệm dân gian mà còn bởi vẻ xanh tốt, dễ chăm sóc và có giá trị sử dụng trong đời sống. Nếu lựa chọn cây khỏe, đặt đúng vị trí và chăm sóc phù hợp, một chậu đinh lăng hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn xanh đẹp mắt cho ngôi nhà mà không cần quá cầu kỳ hay tốn kém.