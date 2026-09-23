5 lưu ý về hành lang giúp không gian sống hài hòa, tránh 'tán tài'

Hành lang hẹp và dài

Hành lang hẹp, dài là đặc điểm phổ biến trong nhiều ngôi nhà phố, đặc biệt là nhà ống. Theo phong thủy, hành lang hẹp và dài có thể khiến dòng khí di chuyển nhanh, khó lan tỏa đều vào các không gian xung quanh.

Không gian hẹp và thiếu thoáng cũng dễ tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt, đặc biệt khi hành lang thiếu ánh sáng và thông gió.

Về công năng, hành lang quá hẹp gây khó khăn khi di chuyển, vận chuyển đồ đạc và sử dụng xe đẩy hoặc thiết bị hỗ trợ cho người già, trẻ nhỏ. Nếu thiếu cửa sổ hoặc thông gió, khu vực này cũng dễ trở nên tối và bí.

Việc bố trí hành lang hài hòa, thông thoáng giúp dòng năng lượng lưu thông êm đềm và cân bằng cho không gian sống.

Giải pháp là sử dụng gương hoặc đèn sáng để tạo cảm giác "mở rộng" không gian. Có thể treo tranh phong cảnh hoặc đặt cây xanh nhỏ dọc hành lang để tạo điểm dừng cho mắt và giúp khí lưu thông chậm lại, lan tỏa đều hơn.

Hành lang quá rộng

Ngược lại với hành lang hẹp, hành lang quá rộng cũng không phải là điều tốt trong phong thủy.

Không gian rộng nhưng ít đồ đạc khiến dòng khí di chuyển quá nhanh. Tình trạng này được gọi là "tán khí", tức khí khó tụ lại trong không gian. Một số trường phái phong thủy cho rằng điều này không thuận cho việc "tụ tài".

Trong quan niệm phong thủy, điều này tương tự như "tài lộc vào cửa trước, ra cửa sau", có thể khiến tiền bạc khó tụ lại, công việc làm ăn khó ổn định.

Về mặt cảm giác, hành lang quá rộng và trống trải cũng dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, thiếu sự ấm cúng và an yên cho người sống trong nhà.

Nếu diện tích cho phép, có thể sử dụng tủ âm tường, kệ mỏng hoặc tranh trang trí để tạo điểm nhấn, thay vì để hành lang hoàn toàn trống trải. Có thể đặt cây xanh hoặc vật phẩm phong thủy để tăng sinh khí cho khu vực này.

Hành lang tối và thiếu sáng

Hành lang thường là khu vực ít được chú ý trong thiết kế chiếu sáng, dẫn đến tình trạng thiếu ánh sáng tự nhiên.

Ánh sáng không chỉ là yếu tố công năng mà còn là yếu tố phong thủy quan trọng. Một hành lang sáng sủa, ấm áp sẽ giúp dòng khí lưu thông tốt hơn, mang lại cảm giác dễ chịu và an tâm cho gia chủ.

Ngược lại, hành lang tối, ẩm thấp dễ tạo cảm giác bí bách, thiếu an toàn và làm giảm sự thoải mái khi sử dụng không gian.

Hành lang rộng và trống trải được cho là dễ tạo cảm giác lạnh và thiếu điểm nhấn. Ảnh minh họa

Giải pháp là lắp đặt đèn chiếu sáng phù hợp dọc hành lang. Có thể sử dụng ánh sáng có tông ấm ở mức vừa phải để tạo cảm giác dễ chịu; đồng thời cần bảo đảm độ sáng đủ để nhìn rõ lối đi. Nếu có thể, tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách mở cửa sổ hoặc sử dụng vách kính.

Hành lang đối diện cửa phòng ngủ hoặc cửa chính

Hành lang dẫn khí trực tiếp vào cửa phòng ngủ hoặc cửa chính có thể tạo ra dòng khí quá mạnh, gây xung đột và ảnh hưởng đến sự yên tĩnh cần có của không gian nghỉ ngơi.

Đặc biệt, nếu hành lang dài và thẳng tắp, dòng khí di chuyển với tốc độ cao, dễ gây cảm giác bất an và ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong phòng.

Theo quan niệm phong thủy, hành lang dài và thẳng hướng trực tiếp vào cửa phòng được xem là tạo thế "khí xung". Cách bố trí này được cho là không thuận với không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ.

Có thể sử dụng bình phong, rèm hoặc cây xanh phù hợp để tạo điểm chuyển tiếp giữa hành lang và cửa phòng, đồng thời vẫn bảo đảm lối đi thông thoáng.

Màu sắc và ánh sáng hành lang

Màu sắc và ánh sáng là hai yếu tố quan trọng trong việc tạo nên sinh khí cho hành lang. Trong cách bố trí phổ biến theo phong thủy, các gam màu sáng như trắng, kem hoặc vàng nhạt thường được ưu tiên để tạo cảm giác rộng và thoáng.

Tránh sử dụng quá nhiều màu tối hoặc vật liệu thô ráp, dễ gây cảm giác nặng nề, bí bách.

Ánh sáng cần được bố trí hợp lý, vừa đủ để soi rõ lối đi, vừa tạo không khí ấm cúng. Có thể kết hợp đèn trần, đèn tường và đèn sàn để tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng, giúp hành lang trở nên sinh động và có chiều sâu hơn.

Hành lang tuy là không gian chuyển tiếp nhưng ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác và công năng của ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, khu vực này nên được giữ thông thoáng, đủ sáng và gọn gàng để tạo sự lưu thông hài hòa.

Về mặt thiết kế, cần ưu tiên lối đi thuận tiện, tránh để đồ đạc cản trở và lựa chọn cây xanh, vật dụng trang trí phù hợp với diện tích.