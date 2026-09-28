5 lưu ý quan trọng khi dùng bếp hồng ngoại, đặc biệt điều cuối nhiều người không thể bỏ qua

Tắt bếp không có nghĩa mặt bếp đã nguội

Đây là điều đầu tiên người dùng cần ghi nhớ. Với loại bếp điện sử dụng mặt kính - gốm, nhiệt dư có thể tồn tại khá lâu sau khi vùng nấu ngừng hoạt động. Một số mẫu bếp có đèn hoặc ký hiệu cảnh báo nhiệt dư và chỉ tắt khi bề mặt đã giảm xuống mức an toàn hơn.

Do đó, sau khi nấu xong, không nên lập tức chạm tay vào vùng nấu hoặc để trẻ nhỏ lại gần. Đặc biệt, không đặt túi nylon, hộp nhựa, khăn, giấy, dụng cụ bằng gỗ hay các vật dễ cháy, dễ nóng chảy lên mặt bếp còn nóng.

Không nên tùy tiện dùng ổ nối dài cho bếp

Bếp hồng ngoại là thiết bị điện có công suất lớn nên nguồn điện cần được đặc biệt chú ý. Các chuyên gia khuyến cáo thiết bị nấu ăn bằng điện nên được cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường thay vì sử dụng dây nối dài, nhằm hạn chế nguy cơ quá nhiệt và cháy.

Người dùng cũng cần kiểm tra dây điện thường xuyên. Nếu phát hiện dây bị nứt, đứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng, không nên tiếp tục sử dụng.

Tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện hoặc sử dụng thiết bị vượt quá công suất của hệ thống. Vì vậy, một thói quen nên tránh là cắm bếp hồng ngoại chung ổ chia với nhiều thiết bị công suất cao khác.

Bạn cần lưu ý một số điều quan trọng khi sử dụng bếp hồng ngoại để đảm bảo an toàn

Không đặt nồi rỗng lên vùng nấu đang hoạt động

Mặt bếp kính - gốm chịu nhiệt tốt nhưng vẫn có thể bị hư hỏng nếu sử dụng không đúng cách. Người dùng không nên đặt nồi không lên vùng nấu đang hoạt động vì có thể làm ảnh hưởng đến vùng nấu và dụng cụ.

Khi nấu, nên chọn nồi có đáy phẳng, kích thước phù hợp với vùng nấu. Đáy nồi cũng cần sạch và khô để việc truyền nhiệt hiệu quả hơn.

Bếp hồng ngoại không yêu cầu nồi có khả năng nhiễm từ như bếp từ, nhưng điều đó không có nghĩa mọi loại nồi đều phù hợp. Tốt nhất, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của chính mẫu bếp đang dùng.

Ngoài ra, không nên biến mặt bếp thành nơi đặt đồ. Đĩa, hộp thực phẩm, chai lọ hay các dụng cụ nhà bếp có thể làm trầy xước bề mặt; trong trường hợp mặt bếp còn nóng, đồ nhựa hoặc vật liệu dễ cháy thậm chí có thể bị nóng chảy hoặc bắt lửa.

Mặt kính bị nứt, tuyệt đối không nên cố sử dụng

Mặt kính của bếp hồng ngoại được thiết kế để chịu nhiệt cao nhưng vẫn có thể nứt do đồ vật nặng rơi xuống hoặc va đập mạnh.

Nếu phát hiện vết nứt trên mặt kính, người dùng nên ngắt nguồn điện và ngừng sử dụng bếp. Không nên tiếp tục nấu chỉ vì vết nứt nhỏ hoặc thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường.

Vệ sinh sai cách cũng có thể làm hỏng mặt bếp

Sau mỗi lần nấu, dầu mỡ và cặn thức ăn nên được làm sạch thay vì để tích tụ lâu ngày. Những chất này không chỉ khiến mặt bếp mất vệ sinh mà còn có thể trở thành nguồn gây cháy.

Tuy nhiên, không nên dùng búi thép, vật sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn mạnh để chà mặt kính. Với những vết thức ăn cháy bám lâu ngày, nên sử dụng dụng cụ cạo chuyên dụng dành cho mặt kính-gốm và sản phẩm vệ sinh phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trước khi vệ sinh, cần bảo đảm bếp đã được tắt và thực hiện đúng các bước mà nhà sản xuất hướng dẫn.