5 lưu ý khi phơi quần áo ngoài trời để phòng bệnh ngoài da

Không phơi quần áo ở nơi nhiều bụi, khói

Phơi quần áo ngoài trời giúp quần áo khô nhanh hơn, nhất là khi có nắng và thông thoáng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trong một số hướng dẫn phòng chống bệnh, quần áo và đồ vải sau khi giặt nên được làm khô hoàn toàn, trong đó có thể phơi trực tiếp dưới ánh nắng.

Tuy nhiên, vị trí phơi cũng đáng lưu ý. Không nên phơi quần áo ở nơi có nhiều bụi, khói xe, khói đốt rác hoặc gần nguồn ô nhiễm. Các hạt bụi và chất ô nhiễm có thể bám lên vải, sau đó tiếp xúc trực tiếp với da.

Với những gia đình ở khu vực có nhiều xe cộ, công trình xây dựng hoặc thường xuyên có khói bụi, nên chọn vị trí phơi thoáng, sạch, tránh hướng trực tiếp vào nguồn phát sinh bụi.

Phơi hoặc sấy quần áo khô hoàn toàn

Nên chọn vị trí phơi quần áo thoáng, sạch, tránh hướng trực tiếp vào nguồn phát sinh bụi.

Quần áo sau khi giặt cần được phơi hoặc sấy cho khô hoàn toàn trước khi cất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo quần áo, khăn và các loại vải sau khi giặt cần được làm khô hoàn toàn.

Không nên gom quần áo khi vẫn còn ẩm hoặc cất ngay vào tủ khi chưa khô hẳn. Vải ẩm lâu dễ xuất hiện mùi khó chịu và tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Đặc biệt, trong những ngày mưa hoặc độ ẩm không khí cao, nếu quần áo phơi ngoài trời lâu không khô, nên chuyển sang nơi thông thoáng hoặc sử dụng máy sấy nếu có điều kiện. Mục tiêu quan trọng là quần áo phải khô hoàn toàn, chứ không nhất thiết phải phơi dưới nắng gắt.

Không nên phơi quần áo quá sát nhau

Quần áo được treo quá dày khiến không khí khó lưu thông, các vị trí như cổ áo, nách, cạp quần hoặc những phần vải dày dễ giữ ẩm lâu hơn.

Nên giũ và trải quần áo tương đối thoáng khi phơi, mở rộng những phần vải dày để nước bay hơi nhanh hơn. Khăn tắm, khăn mặt, quần áo thể thao hoặc đồ dày càng cần chú ý vì chúng giữ nhiều hơi ẩm.

Sau khi khô, quần áo nên được cất ở nơi sạch, khô và thoáng thay vì để lâu ngoài môi trường khiến bụi bám trở lại.

Giặt sạch và xả kỹ chất giặt tẩy

Không phải mọi vấn đề về da khi mặc quần áo đều do vi khuẩn hoặc nấm. Chất giặt tẩy, thuốc tẩy, nước hoa và một số thành phần trong sản phẩm chăm sóc quần áo có thể gây kích ứng hoặc viêm da tiếp xúc ở người nhạy cảm. Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyến cáo người có làn da nhạy cảm hoặc viêm da nên ưu tiên chất giặt tẩy không hương liệu, không chất tạo màu và sử dụng đúng lượng được hướng dẫn.

Dùng nhiều nước giặt hoặc nước xả không đồng nghĩa quần áo sẽ sạch hơn. Quan trọng là sử dụng đúng lượng và bảo đảm quần áo được xả sạch. Nếu sau khi mặc một loại quần áo thường xuyên xuất hiện ngứa, đỏ hoặc rát da, cần xem xét cả chất liệu vải và sản phẩm giặt tẩy đang sử dụng.

Quần áo mới cũng nên được giặt trước lần mặc đầu tiên để loại bỏ một phần thuốc nhuộm, chất hoàn tất vải hoặc các chất còn lại trong quá trình sản xuất.

Quần áo của người đang mắc bệnh ngoài da cần được xử lý phù hợp

Với quần áo, khăn hoặc chăn ga đã tiếp xúc với dịch tiết cơ thể hoặc vùng da đang tổn thương, cần giặt đúng cách thay vì chỉ đem phơi nắng.

CDC lưu ý quần áo và các loại vải bẩn có thể chứa vi sinh vật gây bệnh, nhưng nguy cơ lây truyền sẽ thấp khi được xử lý và giặt đúng cách. Quần áo bẩn không nên bị giũ mạnh làm phát tán chất bẩn; sau khi giặt cần được làm khô hoàn toàn.

Trong gia đình có người mắc bệnh truyền nhiễm, cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về việc giặt riêng hay xử lý quần áo, khăn và đồ dùng cá nhân. Không nên tự cho rằng chỉ cần phơi dưới nắng là đủ để loại bỏ mọi tác nhân gây bệnh.

Người có da nhạy cảm nên chú ý chất liệu quần áo

Ngay cả khi quần áo đã được giặt và phơi đúng cách, một số loại vải hoặc chất liệu có thể gây kích ứng ở người có làn da nhạy cảm.

AAD khuyến cáo người bị viêm da cơ địa nên ưu tiên quần áo rộng, mềm, phù hợp với da; chất liệu cotton có thể giúp giảm kích ứng ở một số người. Quần áo chật, thô ráp hoặc gây nóng và đổ mồ hôi cũng có thể làm triệu chứng bùng phát.

Vì vậy, nếu mặc một loại quần áo thường xuyên gây ngứa hoặc nổi ban, không nên chỉ thay đổi cách phơi. Cần xem xét toàn bộ quá trình từ chất liệu, nước giặt, nước xả đến cách bảo quản.

5 lưu ý khi phơi quần áo ngoài trời

Để hạn chế những yếu tố có thể ảnh hưởng đến da, nên chú ý:

Chọn nơi phơi sạch, thoáng, tránh khói xe, khói đốt và nguồn bụi.

Phơi quần áo đủ thoáng để khô hoàn toàn, nhất là những phần vải dày.

Không cất quần áo khi còn ẩm hoặc có mùi ẩm mốc.

Dùng chất giặt tẩy đúng lượng, xả sạch; người có da nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm không hương liệu.

Nếu quần áo đã bị bẩn nhiều hoặc tiếp xúc với dịch tiết cơ thể, cần giặt đúng cách thay vì chỉ phơi nắng.

Việc phơi quần áo ngoài trời chỉ là một phần nhỏ chứ không đóng vai trò là biện pháp độc lập giúp ngăn ngừa bệnh da liễu. Điều quan trọng nhất vẫn là quần áo được làm sạch kỹ, giặt giũ cẩn thận, khô ráo hoàn toàn và bảo quản trong môi trường sạch sẽ. Với những ai hay bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, tổn thương da tái phát hoặc nghi ngờ nhiễm trùng, việc thăm khám y tế để xác định đúng nguyên nhân là điều cần thiết hơn là chỉ thay đổi thói quen phơi phóng.