5 lưu ý khi kết hợp thực phẩm với quả hồng ngâm để tránh gây hại

Nội dung 1. Không nên ăn quả hồng cùng thực phẩm giàu sắt 2. Có cần kiêng ăn hồng cùng thực phẩm giàu protein? 3. Nên tránh ăn quả hồng ngâm ngay sau khi uống sữa 4. Khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ nên tránh ăn hồng 5. Không nên kết hợp hồng với thực phẩm quá nhiều đường

Hồng ngâm là loại quả giàu chất xơ, vitamin C, carotenoid, kali và các hợp chất thực vật. Tuy nhiên, quả hồng, đặc biệt là hồng còn chát, chứa tanin. Đây là hợp chất tạo vị chát đặc trưng của quả hồng, có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Hàm lượng tanin cao cũng có thể ảnh hưởng đến hấp thu sắt.

1. Không nên ăn quả hồng cùng thực phẩm giàu sắt

Những người đang thiếu sắt hoặc cần tăng cường hấp thu sắt nên hạn chế ăn hồng cùng lúc với các thực phẩm giàu sắt, đặc biệt là nguồn sắt không heme như các loại đậu, đậu phụ, rau lá xanh đậm và một số loại ngũ cốc.

Tanin có thể liên kết với sắt và làm giảm lượng sắt có thể được hấp thu. Tác động này đã được ghi nhận trong các nghiên cứu về ảnh hưởng của tanin đối với khả năng hấp thu sắt. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại tanin, lượng ăn và tổng thành phần của bữa ăn.

Vì vậy, nếu đang điều trị thiếu máu thiếu sắt hoặc được khuyến nghị tăng cường sắt qua chế độ ăn, không nên ăn hồng cùng thời điểm với bữa ăn giàu sắt. Có thể ăn hồng vào một thời điểm khác trong ngày để tránh ảnh hưởng đến bữa ăn cần ưu tiên hấp thu sắt.

Người đang điều trị thiếu máu thiếu sắt cũng không nên tự ý thay thế thuốc bằng việc tăng lượng hồng hoặc các loại trái cây khác trong khẩu phần.

2. Có cần kiêng ăn hồng cùng thực phẩm giàu protein?

Một số quan niệm cho rằng không nên ăn hồng cùng các thực phẩm giàu protein vì tanin trong hồng có thể kết hợp với protein và gây kết tủa trong dạ dày.

Tanin có khả năng tương tác với protein và tạo thành các phức hợp. Đây cũng là một trong những đặc tính liên quan đến vị chát của thực phẩm giàu tanin. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng trên người để khẳng định rằng người khỏe mạnh ăn hồng cùng các thực phẩm giàu protein như thịt, cá sẽ tạo thành "chất độc" hoặc gây ngộ độc. Các nghiên cứu về sự tương tác giữa tanin và protein trong thực phẩm chủ yếu được thực hiện trong các hệ thống thực phẩm hoặc mô hình tiêu hóa.

Dù không cần thiết phải tránh những thực phẩm giàu protein khi ăn quả hồng ngâm nhưng vẫn nên ăn hồng với lượng vừa đủ và không kết hợp quá nhiều loại thực phẩm trong cùng thời gian ngắn.

3. Nên tránh ăn quả hồng ngâm ngay sau khi uống sữa

Quả hồng chứa tanin, một hợp chất có khả năng tương tác với protein. Sữa lại chứa nhiều protein, vì vậy một số người cho rằng không nên ăn hồng ngay sau khi uống sữa. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy sự kết hợp này gây ngộ độc hoặc tạo thành chất có hại ở người khỏe mạnh.

Khi ăn hồng ngâm, nên gọt sạch vỏ và chỉ ăn những trái hồng đã chín để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hồng Vân.

Dù vậy, nếu ăn một lượng lớn hồng ngay sau khi uống sữa, đặc biệt khi đã no, một số người có thể cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu. Do đó, nên ăn hồng với lượng vừa phải và dùng cách xa thời điểm uống sữa thay vì ăn ngay sau đó.

Tốt hơn hết là nên tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và hồng riêng biệt hoặc thay thế sữa bò trong sinh tố hoặc cocktail bằng sữa thực vật.

4. Khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ nên tránh ăn hồng

Hồng có chất xơ và tanin, vì vậy không nên ăn một lượng lớn hồng cùng lúc với nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu khác, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ trong một lần có thể gây đầy bụng, chướng bụng hoặc khó chịu. Ở những người có nguy cơ hình thành khối bã thức ăn như người từng phẫu thuật dạ dày hoặc liệt nhẹ dạ dày, việc lựa chọn và phối hợp thực phẩm càng cần thận trọng.

5. Không nên kết hợp hồng với thực phẩm quá nhiều đường

Quả hồng chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Vì vậy, không nên ăn một lượng lớn hồng cùng lúc với các loại trái cây nhiều đường như chuối, nho hoặc các món tráng miệng chứa nhiều đường như kem, sô cô la, bánh ngọt và đồ uống ngọt.

Việc kết hợp nhiều thực phẩm giàu carbohydrate trong cùng một lần ăn có thể làm tăng tổng lượng đường và năng lượng của khẩu phần, đặc biệt cần lưu ý ở người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết.

Hồng có thể được sử dụng riêng như một phần của bữa phụ hoặc món tráng miệng. Quan trọng là kiểm soát khẩu phần và tính lượng carbohydrate từ hồng vào tổng lượng carbohydrate trong ngày, thay vì phải kiêng hoàn toàn loại quả này.

Với người khỏe mạnh, hồng ngâm có thể được sử dụng như một loại trái cây trong chế độ ăn đa dạng. Nên ăn với lượng vừa phải, lựa chọn quả đã chín hoặc được khử chát và không cần kiêng khem quá mức khi kết hợp với các thực phẩm khác. Người thiếu sắt, mắc đái tháo đường hoặc có bệnh lý tiêu hóa cần chú ý hơn đến lượng hồng và cách sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe.