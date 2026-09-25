5 lưu ý khi dùng bàn ủi giúp quần áo bền đẹp lại tiết kiệm điện, gia đình nào cũng nên áp dụng

Cách dùng bàn ủi giúp quần áo bền đẹp, tiết kiệm điện

Phân loại quần áo trước khi ủi

Không phải loại vải nào cũng phù hợp với cùng một mức nhiệt. Vì vậy, trước khi bắt đầu, nên phân loại quần áo theo chất liệu và yêu cầu nhiệt độ.

Các loại vải dày như cotton, linen thường có thể sử dụng mức nhiệt cao hơn, trong khi polyester, nylon và một số chất liệu tổng hợp cần nhiệt độ thấp hơn. Với quần áo mỏng hoặc dễ biến dạng, nên bắt đầu từ mức nhiệt thấp và điều chỉnh dần.

Người dùng cũng nên kiểm tra ký hiệu trên nhãn quần áo để biết trang phục có thể ủi hay không và mức nhiệt phù hợp. Việc phân loại trước còn giúp hạn chế phải thay đổi nhiệt độ liên tục trong quá trình ủi.

Nên ủi từ quần áo cần nhiệt thấp

Một mẹo đơn giản là bắt đầu với những trang phục cần mức nhiệt thấp, sau đó mới chuyển sang các loại vải chịu nhiệt tốt hơn.

Cách này giúp tận dụng quá trình tăng nhiệt của bàn ủi, đồng thời tránh tình trạng đang ủi quần áo mỏng đã để nhiệt quá cao. Với những trang phục có màu tối hoặc bề mặt dễ bóng, nên ủi ở mặt trái để hạn chế dấu vết do nhiệt.

Không nên để bàn ủi hoạt động quá lâu

Bật bàn ủi rồi để đó trong thời gian dài vừa gây lãng phí điện vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, nên chuẩn bị quần áo và khu vực ủi trước khi cắm điện.

Nếu có nhiều quần áo cần xử lý, có thể gom lại và ủi trong một lần thay vì bật thiết bị nhiều lần. Sau khi hoàn thành, cần rút phích cắm và đặt bàn ủi ở vị trí an toàn cho đến khi nguội hoàn toàn.

Những mẫu bàn ủi có chức năng tự động ngắt điện là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng người dùng vẫn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tính năng này.

Làm phẳng quần áo dễ hơn nhờ hơi nước

Với những nếp nhăn cứng đầu, chức năng phun hơi nước có thể giúp vải mềm hơn và dễ làm phẳng. Tuy nhiên, lượng hơi nước nên được điều chỉnh phù hợp với từng chất liệu.

Nếu bàn ủi không có chức năng hơi nước, có thể làm ẩm nhẹ quần áo trước khi ủi đối với những chất liệu phù hợp. Không nên làm quần áo quá ướt vì vừa kéo dài thời gian ủi vừa có thể ảnh hưởng đến một số loại vải.

Tránh ủi trực tiếp lên hình in và chi tiết trang trí

Các hình in, chữ in, họa tiết nhựa hoặc chi tiết trang trí trên quần áo có thể bị biến dạng khi gặp nhiệt độ cao.

Với những trang phục này, nên lộn mặt trái trước khi ủi. Nếu cần tác động nhiệt lên khu vực có họa tiết, có thể đặt một lớp vải mỏng ở giữa để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mặt đế bàn ủi.

Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp những chiếc áo có hình in giữ được hình dáng lâu hơn.

Vệ sinh mặt đế bàn ủi thường xuyên

Mặt đế bàn ủi bị bám cặn hoặc chất bẩn không chỉ khiến thiết bị di chuyển khó khăn mà còn có thể để lại vết trên quần áo.

Vì vậy, nên kiểm tra và vệ sinh mặt đế định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với bàn ủi hơi nước, cũng cần chú ý đến tình trạng cặn khoáng trong bình chứa và hệ thống phun hơi.

Không nên dùng các vật sắc nhọn để cạo lớp bám trên mặt đế vì có thể làm trầy xước bề mặt.

Một số lưu ý để sử dụng bàn ủi an toàn

Bàn ủi hoạt động ở nhiệt độ cao nên cần được sử dụng cẩn thận, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ. Khi đang ủi, không nên để bàn ủi ở mép bàn hoặc những vị trí dễ bị kéo đổ.

Nếu phải tạm dừng trong thời gian ngắn, nên dựng bàn ủi theo đúng tư thế đặt của thiết bị, tránh để mặt đế tiếp xúc trực tiếp với quần áo hoặc bề mặt dễ cháy. Khi rời khỏi khu vực ủi, dù chỉ trong thời gian ngắn, nên tắt thiết bị.

Với bàn ủi hơi nước, cần rút điện và để thiết bị nguội trước khi vệ sinh hoặc đổ thêm nước. Không sử dụng khi dây điện, phích cắm có dấu hiệu hư hỏng và không tự ý sửa chữa thiết bị nếu không có chuyên môn.

Sau khi sử dụng, nên rút phích cắm thay vì chỉ tắt công tắc. Đặt bàn ủi ở nơi khô ráo, thoáng và ngoài tầm với của trẻ nhỏ cho đến khi thiết bị nguội hoàn toàn.