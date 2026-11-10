5 lưu ý giúp bảo vệ sức khỏe gia đình khi trời trở lạnh
Khi thời tiết chuyển lạnh, cần chủ động giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và duy trì vận động để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Khi thời tiết chuyển lạnh, cần chủ động giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và duy trì vận động để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/5-luu-y-giup-bao-ve-suc-khoe-gia-dinh-khi-troi-tro-lanh-post1147358.vnp