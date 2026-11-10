5 lưu ý giúp bảo vệ sức khỏe gia đình khi trời trở lạnh

Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh non. Vì vậy, ngành Y tế không chỉ nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị mà còn chú trọng chăm sóc, theo dõi trẻ sinh non sau xuất viện, góp phần giảm nguy cơ tử vong, hạn chế di chứng và bảo đảm trẻ phát triển toàn diện.