5 lưu ý cho người lần đầu lái ô tô điện

Ô tô điện ngày càng phổ biến với nhiều tính năng khác biệt như lái một pedal, các loại sạc đa dạng và phạm vi di chuyển thực tế thường thấp hơn công bố. Người mới lái cần nắm rõ những điểm quan trọng này để sử dụng hiệu quả và an toàn.

Các loại trạm sạc và giao diện lái xe điện hiện đại giúp người mới dễ dàng làm quen và vận hành an toàn. Ảnh: AI Nguồn: SlashGear

Ô tô điện bao gồm nhiều loại như xe hybrid (HEV), hybrid cắm sạc (PHEV) và xe chạy hoàn toàn bằng điện (EV). Mỗi loại có đặc điểm vận hành và phạm vi di chuyển khác nhau, đòi hỏi người dùng hiểu rõ để lựa chọn phù hợp.

Một điểm đặc trưng của ô tô điện là chế độ lái một pedal, sử dụng phanh tái tạo năng lượng giúp giảm tốc mà không cần đạp phanh nhiều. Điều này tạo cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm năng lượng hơn so với xe truyền thống.

Phạm vi di chuyển của xe điện thường được ước tính theo tiêu chuẩn EPA, nhưng trong thực tế, con số này thường thấp hơn do các giới hạn sạc pin và khoảng đệm an toàn. Các yếu tố như điều kiện thời tiết, địa hình và phong cách lái cũng ảnh hưởng đáng kể đến quãng đường đi được.

Về sạc pin, có ba cấp độ phổ biến gồm Level 1 sử dụng nguồn điện 120V với tốc độ sạc khoảng 5 dặm mỗi giờ, Level 2 dùng điện 240V với tốc độ nhanh hơn khoảng 25 dặm mỗi giờ, và sạc nhanh DC có công suất từ 25 đến 350 kW, giúp xe có thể đi thêm 100 đến 200 dặm chỉ trong 30 phút.

Việc lắp đặt trạm sạc tại nhà thường cần đến thợ điện chuyên nghiệp và có thể tốn hơn 1.000 USD. Một số công ty điện lực còn cung cấp các chương trình ưu đãi hoặc giảm giá cho khách hàng sử dụng xe điện.

Khi đi đường dài, người lái cần lên kế hoạch trước về các điểm sạc, ưu tiên sử dụng trạm sạc nhanh DC để tránh mất nhiều thời gian. Trong trường hợp này, việc sạc đầy 100% pin là hợp lý để đảm bảo quãng đường di chuyển tối đa.

Sau một thời gian sử dụng, người lái xe điện sẽ dần quen với các đặc tính vận hành và quy trình sạc, từ đó tận dụng tối đa lợi ích của phương tiện thân thiện môi trường này.