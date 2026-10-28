5 lợi ích sức khỏe khi uống nước ép cần tây mỗi ngày

Nước ép cần tây hỗ trợ giảm huyết áp và giảm viêm trong cơ thể.

Nước ép cần tây được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh nhờ chứa nhiều nước, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi. Thức uống này có thể hỗ trợ bổ sung nước, góp phần duy trì sức khỏe tiêu hóa và cung cấp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, những lợi ích như giảm huyết áp hay kiểm soát đường huyết vẫn cần thêm bằng chứng nghiên cứu trực tiếp trên người.

Giá trị dinh dưỡng của nước ép cần tây

Cần tây chứa hàm lượng nước cao, tương đối ít calo và cung cấp một số vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất thực vật. Giá trị dinh dưỡng của nước ép phụ thuộc vào lượng nguyên liệu sử dụng và cách chế biến, đặc biệt là việc lọc bỏ hay giữ lại phần bã.

- Vitamin và khoáng chất: Cần tây cung cấp kali, một lượng canxi, vitamin A, C, K và folate.

- Flavonoid và polyphenol: Các hợp chất như apigenin và luteolin có hoạt tính chống oxy hóa trong các nghiên cứu.

- Nước: Hàm lượng nước cao giúp bổ sung dịch cho cơ thể.

- Chất xơ: Nước ép giữ lại phần bã thường cung cấp nhiều chất xơ hơn nước ép đã lọc bỏ bã.

Do đó, nếu muốn tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, ăn cần tây nguyên cây hoặc sử dụng nước ép giữ lại phần bã có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Năm lợi ích tiềm năng của nước ép cần tây

Hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh

Cần tây chứa kali và nhiều hợp chất thực vật có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu về cần tây ghi nhận mối liên hệ với việc giảm huyết áp, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định uống nước ép cần tây mỗi ngày có thể điều trị tăng huyết áp.

Người bị tăng huyết áp vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì chế độ ăn cân đối và theo dõi huyết áp thường xuyên.

Góp phần giảm stress oxy hóa

Cần tây chứa flavonoid và polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa. Những hợp chất này có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do trong điều kiện nghiên cứu.

Tuy nhiên, tác dụng chống oxy hóa trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa với việc uống nước ép cần tây sẽ trực tiếp phòng ngừa hoặc điều trị bệnh viêm ở người.

Bổ sung nước và chất điện giải

Cần tây chứa khoảng 95% nước, đồng thời cung cấp kali – một chất điện giải cần thiết cho hoạt động của tế bào, cơ và hệ thần kinh.

Uống nước ép cần tây có thể góp phần bổ sung dịch hằng ngày. Dù vậy, nước lọc vẫn là lựa chọn chính để duy trì đủ nước cho cơ thể; chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước ép cần tây giúp bù nước tốt hơn các thức uống thông thường trong mọi tình huống.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Nước trong cần tây góp phần bổ sung dịch cho cơ thể, trong khi chất xơ trong phần bã có thể hỗ trợ nhu động ruột và giúp phòng ngừa táo bón.

Nếu lọc bỏ hoàn toàn bã, nước ép sẽ mất đi một phần đáng kể chất xơ. Vì vậy, ăn cần tây nguyên cây hoặc sử dụng nước ép chưa lọc có thể có lợi hơn đối với người muốn tăng lượng chất xơ, miễn là phù hợp với khả năng dung nạp của hệ tiêu hóa.

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Luteolin là một flavonoid có trong cần tây, đã được nghiên cứu về các tác động sinh học liên quan đến chuyển hóa glucose. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng về tác dụng của hợp chất này còn ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng.

Hiện chưa đủ bằng chứng để khẳng định nước ép cần tây giúp kiểm soát đường huyết hoặc điều trị bệnh đái tháo đường. Người mắc bệnh cần duy trì chế độ ăn phù hợp, theo dõi đường huyết và sử dụng thuốc theo chỉ định.

Những ai nên thận trọng khi uống nước ép cần tây?

Mặc dù cần tây thường an toàn khi sử dụng với lượng thực phẩm thông thường, một số nhóm người cần lưu ý trước khi bổ sung nước ép vào chế độ ăn hằng ngày.

Người bị dị ứng cần tây: Nên tránh sử dụng nếu đã được xác định dị ứng với cần tây. Khi xuất hiện các biểu hiện như nổi mề đay, sưng môi, khó thở sau khi uống, cần ngừng sử dụng và tìm trợ giúp y tế; khó thở hoặc sưng họng là tình huống cấp cứu.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Uống nhiều nước ép, đặc biệt loại giữ lại bã, có thể gây đầy bụng, khó chịu hoặc tiêu chảy ở một số người. Nên bắt đầu với lượng nhỏ và điều chỉnh theo khả năng dung nạp.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Cần tây chứa vitamin K, có thể ảnh hưởng đến tác dụng của warfarin nếu lượng vitamin K trong chế độ ăn thay đổi đáng kể. Người đang dùng thuốc nên duy trì lượng vitamin K tương đối ổn định và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi đáng kể chế độ ăn.

Người đang điều trị tăng huyết áp hoặc đái tháo đường: Không nên tự ý dùng nước ép cần tây thay thuốc. Nếu uống thường xuyên với lượng lớn, người đang điều trị nên trao đổi với bác sĩ, nhất là khi có nguy cơ huyết áp thấp hoặc hạ đường huyết.

Người mắc bệnh thận hoặc phải hạn chế kali: Cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi uống thường xuyên, bởi cần tây có chứa kali và lượng phù hợp phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người.

Lưu ý khi sử dụng nước ép cần tây

Để sử dụng nước ép cần tây hợp lý, nên lựa chọn nguyên liệu tươi, rửa sạch dưới vòi nước chảy, dụng cụ chế biến sạch và uống ngay sau khi ép hoặc bảo quản lạnh đúng cách. Không nên xem nước ép cần tây là thức uống có tác dụng thải độc, giảm cân hoặc chữa bệnh đã được chứng minh.

Một chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein phù hợp vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

Nước ép cần tây có thể góp phần bổ sung nước và một số dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, các lợi ích đối với huyết áp, viêm và đường huyết chưa được chứng minh đầy đủ ở người. Sử dụng với lượng phù hợp, kết hợp chế độ ăn cân đối và lưu ý tình trạng sức khỏe cá nhân là cách tiếp cận an toàn hơn.