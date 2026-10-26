5 lợi ích sức khỏe khi uống nước ép cần tây mỗi ngày

Nội dung 1. Giá trị dinh dưỡng của nước ép cần tây 1. Một số lợi ích khi uống nước ép cần tây mỗi ngày 3. Ai nên tránh uống nước ép cần tây?

1. Giá trị dinh dưỡng của nước ép cần tây

Nước ép cần tây cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thực vật giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu.

Thành phần dinh dưỡng đa lượng: Nước ép cần tây có hàm lượng carbohydrate cao nhất, tiếp theo là protein. Nó có hàm lượng chất béo thấp và tương đối ít calo.

Vitamin và khoáng chất:Nước ép cần tây chứa một số vitamin và khoáng chất như kali, canxi, vitamin A, C, K và folate.

Flavonoid:Cả cần tây và nước ép cần tây đều chứa nhiều flavonoid như apigenin, luteolin và polyphenol có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chất xơ:Nước ép cần tây chưa lọc có giá trị dinh dưỡng tương đương với nước ép cần tây đã lọc, đồng thời bổ sung thêm chất xơ từ phần bã.

1. Một số lợi ích khi uống nước ép cần tây mỗi ngày

Nước ép cần tây hỗ trợ giảm huyết áp và giảm viêm trong cơ thể. Ảnh minh họa AI

Giảm huyết áp

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cần tây có liên quan đến việc giảm huyết áp. Các nghiên cứu đã tìm hiểu các phương pháp và lượng cần tây khác nhau được sử dụng cho thấy, flavonoid, polyphenol và các chất dinh dưỡng trong cần tây có thể giúp giảm huyết áp mặc dù cơ chế chính xác vẫn chưa rõ ràng.

Giảm viêm trong cơ thể

Cần tây chứa hàm lượng flavonoid và polyphenol cao có tác dụng chống oxy hóa giúp giảm viêm trong cơ thể.

Một nghiên cứu tổng quan cho thấy, các chất dinh dưỡng thực vật (các hợp chất thực vật có lợi) trong cần tây có hoạt tính chống oxy hóa tương tự như các loại thực phẩm khác có chứa các chất dinh dưỡng thực vật tương tự.

Bổ sung nước và kali

Cần tây chứa 95% nước và cả kali, một chất điện giải quan trọng. Chất điện giải là các khoáng chất giúp nước đi vào và hydrat hóa các tế bào. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu các nghiên cứu cụ thể về việc liệu nước ép cần tây có tăng cường khả năng hydrat hóa hay không.

Có lợi cho sức khỏe tiêu hóa

Hàm lượng nước cao trong cần tây và nước ép cần tây hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng ruột và giảm táo bón.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong nước ép cần tây chưa lọc (nước ép cần tây có cả bã) cũng có lợi cho hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu

Luteolin là một flavonoid được tìm thấy với hàm lượng đáng kể trong cần tây. Việc tiêu thụ các thực phẩm giàu luteolin có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Nghiên cứu đã tìm hiểu tác dụng của luteolin đối với lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh đái tháo đường cho thấy, luteolin giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách cải thiện nồng độ glucose và cách cơ thể sử dụng glucose.

3. Ai nên tránh uống nước ép cần tây?

Cần tây và nước ép cần tây nhìn chung được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên một số trường hợp nên cân nhắc trước khi uống nước ép cần tây bao gồm:

Bị dị ứng: Tránh uống nước ép cần tây nếu bị dị ứng với cần tây hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó. Rửa sạch nguyên liệu trước khi sử dụng.

Tác dụng phụ: Nước ép cần tây chưa lọc có thể gây tiêu chảy ở một số người do hàm lượng chất xơ cao. Hiện chưa có bằng chứng xác thực nhưng nên uống với lượng vừa phải.

Tương tác: Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nước ép cần tây có thể không ảnh hưởng đến thuốc huyết áp (làm giảm huyết áp) hoặc thuốc điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cần tây nguyên cây có thể ảnh hưởng đến huyết áp và lượng đường trong máu. Hàm lượng vitamin K cao trong cần tây có thể ảnh hưởng đến thuốc làm loãng máu. Tốt nhất người có bệnh lý, người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn uống.