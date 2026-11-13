5 lỗi bạn cần ngừng để bảo vệ phanh xe

Phanh xe là bộ phận quan trọng nhưng thường bị chủ xe bỏ qua cho đến khi phát sinh sự cố như tiếng kêu, cảm giác lỏng hoặc mất hiệu quả phanh. Tuổi thọ trung bình của má phanh khoảng 40.000 dặm, tuy nhiên con số này có thể thay đổi tùy theo loại xe, tần suất sử dụng, địa hình và phong cách lái xe.

Phanh đĩa hiệu suất cao cần được bảo dưỡng đúng cách để tránh hao mòn sớm và đảm bảo an toàn khi vận hành. Ảnh: SlashGear

Một trong những thói quen sai lầm phổ biến là không tận dụng phanh động cơ khi xuống dốc hoặc trên địa hình núi. Với xe số sàn, việc giảm số giúp giảm tốc độ bằng hộp số thay vì chỉ dùng phanh sẽ giảm áp lực lên hệ thống phanh. Xe số tự động hiện đại cũng có chế độ phanh động cơ, ví dụ như chế độ “B” trên Toyota Prius hybrid, giúp tăng hiệu quả kiểm soát tốc độ khi xuống dốc hoặc khi xe lăn bánh chậm.

Nhiều tài xế vẫn giữ quan niệm cần bấm nhấp nhả phanh (pumping brakes) để phanh hiệu quả hơn, nhưng đây là một hiểu lầm. Hầu hết xe hiện đại đều trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hoạt động với tần suất nhanh hơn khả năng con người có thể thực hiện, giúp duy trì độ bám đường và kiểm soát xe khi phanh gấp.

Việc phanh gấp đột ngột không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn làm hao mòn nhanh hệ thống phanh. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phanh từ từ, đều sẽ giảm áp lực lên má phanh và đĩa phanh, kéo dài tuổi thọ của chúng.

Tải trọng quá nặng trong xe cũng ảnh hưởng tiêu cực đến phanh. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, mỗi 100 pound (khoảng 45 kg) trọng lượng thừa có thể làm giảm hiệu quả nhiên liệu khoảng 2% và khiến xe khó dừng lại hơn, làm tăng áp lực lên hệ thống phanh.

Cuối cùng, sau khi thay má phanh mới, nhiều người chủ quan không thực hiện quá trình "bedding" (làm nóng và mài đều má phanh với đĩa phanh). Đây là bước quan trọng giúp vật liệu má phanh bám đều lên đĩa, tăng hiệu quả phanh và giảm tiếng ồn. Chủ xe nên hỏi kỹ thợ sửa chữa hoặc tự thực hiện quy trình này để đảm bảo phanh hoạt động tốt nhất.