5 loại trái cây người trên 50 tuổi nên ăn nhiều

1. Đu đủ chín

Đu đủ chín có kết cấu mềm, nhiều nước, dễ nhai và nuốt, phù hợp với người lớn tuổi gặp khó khăn khi ăn những thực phẩm cứng.

Loại quả này chứa enzyme papain, có khả năng hỗ trợ phân giải protein trong thức ăn. Bên cạnh đó, đu đủ cung cấp chất xơ và nước, góp phần duy trì hoạt động của đường ruột, hạn chế tình trạng táo bón - vấn đề thường gặp ở người cao tuổi.

Đu đủ - trái cây tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Hoa Linh.

Người trên 50 tuổi có thể ăn đu đủ chín trực tiếp, chia thành lượng vừa phải trong ngày thay vì quá nhiều cùng một lúc.

2. Chuối

Chuối mềm, dễ ăn và thường được lựa chọn trong các bữa phụ. Đây cũng là nguồn cung cấp kali, khoáng chất có vai trò trong hoạt động của cơ bắp, thần kinh và duy trì huyết áp bình thường. Chuối đồng thời cung cấp carbohydrate, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Tuy nhiên, người trên 50 tuổi mắc bệnh thận cần lưu ý lượng kali trong khẩu phần. Những trường hợp này nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng chuối phù hợp, thay vì tự ý ăn nhiều mỗi ngày.

3. Bơ

Bơ có kết cấu mềm, giàu chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi khi được sử dụng thay thế cho chất béo bão hòa trong chế độ ăn.

Loại quả này cũng cung cấp chất xơ, vitamin E, folate và nhiều dưỡng chất khác. Việc bổ sung bơ với lượng vừa phải có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bơ có hàm lượng carbohydrate thấp nhưng khá giàu năng lượng. Vì vậy, người thừa cân, béo phì hoặc đang kiểm soát năng lượng khẩu phần cũng không nên ăn quá nhiều.

4. Táo

Táo là nguồn cung cấp chất xơ, trong đó có pectin - một dạng chất xơ hòa tan. Chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột.

Ăn cả quả táo thay vì chỉ uống nước ép giúp giữ lại phần lớn chất xơ. Với người lớn tuổi có răng yếu hoặc khó nhai, có thể gọt vỏ táo, cắt thành lát mỏng hoặc chế biến mềm để dễ ăn hơn.

Táo vẫn chứa đường tự nhiên, do đó người mắc đái tháo đường nên kiểm soát khẩu phần và ưu tiên ăn nguyên quả thay vì sử dụng nước ép.

5. Bưởi

Bưởi chứa nhiều nước, vitamin C, vitamin A, kali và chất xơ. Vitamin C tham gia vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Với hàm lượng nước cao, bưởi cũng góp phần bổ sung nước cho cơ thể. Ăn múi bưởi nguyên quả giúp cung cấp chất xơ tốt hơn so với chỉ uống nước ép.

Tuy nhiên, người đang sử dụng một số loại thuốc cần đặc biệt lưu ý khi ăn bưởi. Bưởi và nước ép bưởi có thể tương tác với một số thuốc, làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu. Vì vậy, người đang điều trị bệnh mạn tính nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu không chắc loại thuốc mình dùng có tương tác với bưởi hay không.