5 loại thuốc không nên dùng cùng lúc với magie

1. Magie có tác dụng gì?

Nội dung 1. Magie có tác dụng gì? 2. Các thuốc không dùng cùng lúc với magie 3. Tác dụng phụ khi bổ sung magie

Magie là một khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, bao gồm kiểm soát đường huyết, điều hòa huyết áp cũng như chức năng cơ và thần kinh. Magiê cũng hỗ trợ sức khỏe xương, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và nhịp tim bình thường.

Magie có sẵn trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên và cũng được cung cấp dưới dạng thực phẩm bổ sung. Các nguồn thực phẩm giàu magie bao gồm các loại hạt (hạt cứng và hạt nhỏ), các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây như chuối và bơ, cùng các loại rau lá xanh đậm như rau bina (cải bó xôi).

Magiê cũng được bổ sung như một chất dinh dưỡng vào ngũ cốc và các loại thực phẩm tăng cường vi chất khác. Tuy nhiên, chỉ khuyến nghị bổ sung magie khi bị thiếu hụt khoáng chất này.

Magie là khoáng chất đảm nhận nhiều chức năng trong cơ thể và có thể được bổ sung qua chế độ ăn uống, thực phẩm bổ sung. Ảnh AI

2. Các thuốc không dùng cùng lúc với magie

2.1 Thuốc kháng sinh: Magie có thể tương tác với một số loại thuốc kháng sinh, bao gồm nhóm tetracycline (như demeclocycline và Monodox/doxycycline) và nhóm fluoroquinolone (như Cipro/ciprofloxacin và levofloxacin). Nếu dùng kháng sinh cùng lúc hoặc quá gần thời điểm dùng magie, thuốc kháng sinh có thể không được hấp thụ đúng cách hoặc không phát huy hiệu quả tối ưu. Để đảm bảo khả năng hấp thụ tốt nhất, hãy uống thuốc kháng sinh ít nhất hai giờ trước hoặc 4-6 giờ sau khi uống thực phẩm bổ sung magie.

2.2 Thuốc lợi tiểu: Thuốc lợi tiểu là loại thuốc giúp cơ thể đào thải lượng muối và chất lỏng dư thừa thông qua việc tăng lượng nước tiểu. Việc dùng thuốc lợi tiểu cùng với magie có thể làm tăng hoặc giảm quá trình đào thải magie qua nước tiểu.

Bên cạnh đó, dùng thuốc lợi tiểu cùng magie cũng có thể làm mất đi tác dụng của magie, vì thuốc lợi tiểu có nguy cơ gây ra tình trạng hạ magie máu (mức magie trong máu xuống thấp ở mức nguy hiểm). Thiếu hụt magie có thể dẫn đến các triệu chứng như yếu cơ, tăng kích thích thần kinh cơ và buồn ngủ.

2.3 Bisphosphonate: Các loại thực phẩm bổ sung chứa nhiều magie có thể làm giảm khả năng hấp thụ thuốc bisphosphonate dạng uống. Đây là nhóm thuốc được sử dụng để điều trị loãng xương, một tình trạng bệnh lý mạn tính (kéo dài) khiến xương trở nên yếu đi. Tương tác này có thể xảy ra khi dùng các loại thuốc bisphosphonate (như Fosamax/alendronate) quá gần thời điểm dùng magie.

Do đó, nên uống thuốc bisphosphonate cách thời điểm bổ sung magie ít nhất hai giờ để phòng ngừa các biến chứng. Thời gian cụ thể tùy thuộc vào loại thuốc bisphosphonate mà cá nhân đang sử dụng.

2.4 Thuốc ức chế bơm proton (PPI): Khi sử dụng trong thời gian dài hơn một năm, các loại thuốc ức chế bơm proton (PPI), vốn được dùng để điều trị loét dạ dày-tá tràng và giảm triệu chứng trào ngược axit, có thể gây ra tình trạng hạ magie máu.

Với trường hợp đang dùng hoặc được kê đơn thuốc ức chế bơm proton (PPI), hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để kiểm tra nồng độ magie trước khi bắt đầu liệu pháp điều trị bằng PPI dài hạn. Ngoài ra, cần cân nhắc việc kiểm tra định kỳ nồng độ magie trong máu trong thời gian sử dụng PPI.

2.5 Kẽm: Kẽm là một khoáng chất vi lượng thiết yếu, cần thiết với một lượng nhỏ cho quá trình chữa lành vết thương, chức năng miễn dịch, đông máu và các chức năng khác của cơ thể. Việc bổ sung kẽm liều rất cao cùng lúc với magiê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và điều hòa magie của cơ thể. Để tránh tương tác tiềm ẩn này, hãy uống kẽm và magiê vào các thời điểm khác nhau.

3. Tác dụng phụ khi bổ sung magie

Khi sử dụng magie, nếu xuất hiện các tác dụng không mong muốn như tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng hoặc đỏ bừng da, người dùng nên xem xét lại liều lượng và cách sử dụng. Những triệu chứng này thường gặp hơn khi bổ sung magie với liều cao.

Trong trường hợp dùng lượng magie rất cao, đặc biệt ở người suy giảm chức năng thận, có thể xảy ra tăng magie máu. Tình trạng này có thể gây hạ huyết áp, giảm hoặc mất phản xạ gân xương, yếu cơ, buồn nôn, nôn, khó thở và rối loạn nhịp tim; trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim.

Hạ calci máu cũng có thể xuất hiện trong tình trạng thiếu magie nặng do rối loạn cân bằng khoáng chất. Khi đó, người bệnh có thể gặp dị cảm, co thắt cơ, co giật hoặc các biểu hiện thần kinh cơ khác. Đây không phải là biến chứng điển hình của việc bổ sung magie ở liều thông thường.

Nguy cơ tăng magie máu đặc biệt đáng lưu ý ở người suy thận vì thận đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải magie dư thừa. Vì vậy, người có bệnh thận hoặc đang sử dụng các thuốc, sản phẩm chứa magie nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ về liều lượng phù hợp.

Nếu xuất hiện khó thở, yếu cơ rõ rệt, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác sau khi sử dụng magie, cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá và xử trí kịp thời.