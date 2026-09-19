5 loại thực phẩm và đồ uống ảnh hưởng đến mùi cơ thể

Tùy vào loại thực phẩm, đồ uống tiêu thụ và cơ địa của từng người, một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày có thể khiến cơ thể có mùi khó chịu hơn bình thường. Đây thường là hiện tượng hoàn toàn bình thường và trong nhiều trường hợp, chính người ăn cũng không nhận ra sự thay đổi này.

1. Rau họ cải

Nội dung 1. Rau họ cải 2. Măng tây 3. Tỏi, hành, thì là và cà ri 4. Hải sản 5. Rượu bia

Bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải và cải xoăn là những đại diện quen thuộc của nhóm rau họ cải. Nhóm rau này chứa hàm lượng chất xơ rất cao. Phần chất xơ không được cơ thể tiêu hóa sẽ di chuyển xuống đại tràng và phản ứng với vi khuẩn đường ruột để sinh ra khí. Đây là điều xảy ra với bất kỳ thực phẩm giàu chất xơ nào, nhưng điểm khác biệt của rau họ cải là chúng chứa hàm lượng hợp chất lưu huỳnh khá cao. Các hợp chất này khi phân giải sẽ tạo ra khí hydro sulfua, loại khí có mùi giống trứng thối đặc trưng.

Đây không phải là lý do để tránh hoàn toàn nhóm rau này, vì rau họ cải rất tốt cho sức khỏe, có thể bắt đầu ăn với lượng nhỏ rồi tăng dần để cơ thể có thời gian thích nghi tốt hơn.

Một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày có thể khiến cơ thể có mùi khó chịu hơn bình thường. Ảnh minh hoạ AI.

2. Măng tây

Ăn măng tây có thể khiến nước tiểu có mùi giống bắp cải thối do các hợp chất lưu huỳnh được sinh ra trong quá trình chuyển hóa. Điều thú vị là không phải ai cũng tạo ra mùi nước tiểu này và một số người dù cơ thể có tạo ra mùi nhưng lại không thể ngửi thấy, hiện tượng này được gọi là mất khứu giác chọn lọc.

Hiện chưa có sự thống nhất hoàn toàn về nguyên nhân của sự khác biệt này, nhưng một giả thuyết cho rằng có sự khác biệt về mặt di truyền ở các enzym tham gia vào quá trình tạo ra hợp chất lưu huỳnh có mùi, còn với hiện tượng không ngửi được mùi, giả thuyết liên quan đến sự khác biệt di truyền ở các gene khứu giác. Dù thế nào, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại về mặt sức khỏe, và măng tây vẫn là thực phẩm tốt, nên được duy trì trong chế độ ăn nếu yêu thích.

3. Tỏi, hành, thì là và cà ri

Có hai cách phổ biến để nhận biết một người vừa ăn tỏi, hành hoặc các loại gia vị như thì là, cà ri, đó là qua hơi thở và qua lỗ chân lông trên da. Khi cơ thể chuyển hóa tỏi, hành và các loại gia vị này, các hợp chất có chứa lưu huỳnh được sinh ra, thể hiện khá rõ qua hơi thở. Những hợp chất này cũng có thể được đào thải qua tuyến mồ hôi, phản ứng với mồ hôi trên da và tạo ra mùi cơ thể.

4. Hải sản

Mùi cơ thể xuất hiện sau khi ăn hải sản thường liên quan đến một rối loạn chuyển hóa. Người mắc hội chứng trimethylamin niệu sẽ xuất hiện mùi tanh cá sau khi ăn hải sản, do cơ thể không thể phân giải được hợp chất trimethylamin vốn có tự nhiên trong hải sản. Mùi này thường xuất hiện chỉ sau vài giờ ăn.

Hội chứng trimethylamin niệu (hội chứng cơ thể mùi cá) không phải là rối loạn phổ biến, được chẩn đoán thông qua xét nghiệm nước tiểu. Người mắc hội chứng này có thể cần tránh hải sản cùng một số thực phẩm khác chứa tiền chất của trimethylamin, như trứng, gan động vật, các loại đậu và sữa từ bò được nuôi bằng cỏ.

5. Rượu bia

Một số bằng chứng cho thấy người uống nhiều rượu bia thường có ít vi khuẩn có lợi trong khoang miệng hơn so với người không uống. Nhóm vi khuẩn này có vai trò nhất định và khi thiếu hụt có thể góp phần gây hôi miệng, đồng thời làm tăng nguy cơ bệnh nướu răng, mảng bám và sâu răng. Bên cạnh đó, uống rượu bia cũng khiến khoang miệng dễ bị khô hơn, đây cũng là một nguyên nhân khác có thể dẫn đến hôi miệng.

Cơ thể chuyển hóa rượu thành acetate, hợp chất có mùi ngọt đặc trưng. Uống càng nhiều rượu, cơ thể càng sản sinh nhiều acetate hơn, góp phần làm tăng mùi cơ thể. Hợp chất này có thể được thải ra qua hơi thở và cũng được bài tiết qua mồ hôi. Cách tốt nhất để hạn chế hôi miệng và mùi cơ thể liên quan đến rượu bia là giảm lượng rượu tiêu thụ và uống đủ nước để giữ ẩm cho cơ thể.

Phần lớn các trường hợp thay đổi mùi cơ thể liên quan đến thực phẩm đều là phản ứng sinh lý bình thường, không phải dấu hiệu bệnh lý và không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này khỏi chế độ ăn. Nhiều loại trong số đó, như rau họ cải hay măng tây, vẫn rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Chỉ khi mùi cơ thể trở nên bất thường, kéo dài dai dẳng dù đã điều chỉnh chế độ ăn, hoặc nghi ngờ liên quan đến một rối loạn chuyển hóa mới cần đi khám để được bác sĩ đánh giá và chẩn đoán cụ thể.