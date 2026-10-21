5 loại thực phẩm giúp loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể

Nội dung 1. Thực phẩm giúp loại bỏ cholesterol xấu trong máu như thế nào? 2. Một số thực phẩm hỗ trợ cơ thể loại bỏ cholesterol xấu

1. Thực phẩm giúp loại bỏ cholesterol xấu trong máu như thế nào?

Cơ thể cần cholesterol để xây dựng tế bào, sản xuất hormone và thực hiện các chức năng thiết yếu khác. Tuy nhiên, quá nhiều cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong máu sẽ góp phần hình thành mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

May mắn là có một số loại thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể loại bỏ cholesterol hơn hoặc giảm lượng cholesterol đi vào máu ngay từ đầu. Thực phẩm ảnh hưởng đến quá trình này theo nhiều cách, từ việc giữ lại các hợp chất liên quan đến cholesterol trong đường tiêu hóa đến việc giúp gan loại bỏ LDL khỏi máu.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, đậu và táo giúp cơ thể loại bỏ cholesterol thông qua quá trình tiêu hóa.

Các loại hạt, quả bơ, dầu ô liu và cá béo chứa chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol xấu khi chúng thay thế chất béo bão hòa.

Các sterol và stanol thực vật có tự nhiên trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột.

2. Một số thực phẩm hỗ trợ cơ thể loại bỏ cholesterol xấu

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu. Ảnh minh họa AI

Yến mạch

Yến mạch rất giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan tạo thành chất dạng gel khi trộn với chất lỏng trong đường tiêu hóa. Chất gel này giúp giữ lại acid mật (được cơ thể tạo ra từ cholesterol) để hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Thông thường, cơ thể sẽ tái chế phần lớn các acid mật này nhưng chất xơ hòa tan giúp đào thải một số acid mật đó ra ngoài qua phân.

Vì acid mật được tạo ra từ cholesterol, việc thiếu hụt acid mật sẽ kích thích gan sử dụng nhiều cholesterol hơn để tạo ra các chất thay thế, cuối cùng góp phần làm giảm mức cholesterol LDL xấu.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu gà, đậu đen, đậu lăng và đậu Hà Lan là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol.

Tương tự như chất xơ trong yến mạch, chất xơ hòa tan trong các loại đậu có thể làm giảm sự tái hấp thu acid mật, thúc đẩy gan sử dụng nhiều cholesterol hơn để tạo ra các chất thay thế.

Ngoài ra, vi khuẩn đường ruột cũng lên men một số chất xơ hòa tan thành acid béo chuỗi ngắn. Những hợp chất này làm chậm quá trình sản sinh cholesterol bằng cách báo hiệu cho gan sản sinh ít cholesterol hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu xem những hợp chất này đóng góp bao nhiêu vào việc giảm mức cholesterol ở người.

Trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại chứa chất xơ hòa tan có thể giúp giảm cholesterol.

Táo và các loại trái cây họ cam quýt là những nguồn cung cấp pectin đặc biệt tốt. Pectin là một loại chất xơ hòa tan giúp cơ thể loại bỏ cholesterol thông qua quá trình tiêu hóa.

Ngoài chất xơ, trái cây và rau quả còn chứa sterol thực vật giúp hạn chế lượng cholesterol mà ruột hấp thụ. Vì cấu trúc hóa học của sterol và stanol thực vật tương tự như cholesterol cho phép chúng can thiệp vào quá trình hấp thụ cholesterol ở ruột non, lượng cholesterol được hấp thụ sẽ ít hơn và lượng cholesterol được bài tiết qua phân sẽ nhiều hơn.

Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt dẻ cười, hạt chia và hạt lanh cung cấp sự kết hợp giữa chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch và chất xơ giúp giảm cholesterol xấu.

Chất béo không bão hòa đặc biệt có lợi khi chúng thay thế chất béo bão hòa, vốn có thể làm tăng cholesterol LDL. Việc thay thế này có thể giúp gan loại bỏ nhiều hạt LDL hơn khỏi máu.

Các loại hạt cũng cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu chất béo tốt

Bơ, dầu ô liu và các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi... là những nguồn chất béo tốt cho tim mạch khác.

Ví dụ, thay thế bơ bằng dầu ô liu hoặc chọn cá thay vì các loại thịt đỏ nhiều mỡ có thể giúp giảm lượng chất béo bão hòa, một bước quan trọng để kiểm soát cholesterol xấu.

Cá béo cũng cung cấp acid béo omega-3, dưỡng chất đặc biệt hiệu quả trong việc giảm triglyceride, một loại chất béo khác trong máu.