5 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố, cần lưu ý khi ăn

Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh sau khi nấu chín nên được sử dụng sớm và bảo quản lạnh đúng cách nếu còn thừa. Rau có thể chứa nitrat tự nhiên và trong một số điều kiện, nitrat có thể chuyển thành nitrit trong quá trình bảo quản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rau nấu chín để qua đêm trong tủ lạnh sẽ tự động “sinh độc”.

Mức độ an toàn còn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, vệ sinh khi chế biến, thời gian để ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ bảo quản. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc “rau qua đêm”, điều quan trọng hơn là bảo quản đúng thời gian và nhiệt độ. Rau còn thừa nên được cho vào hộp sạch, đậy kín và đưa vào tủ lạnh sớm. Nếu xuất hiện mùi bất thường, nhớt, nấm mốc hoặc thay đổi rõ rệt về màu sắc, nên bỏ.

Rau còn thừa nên được cho vào hộp sạch, đậy kín và đưa vào tủ lạnh sớm.

Cơm, xôi và các món giàu tinh bột

Cơm, xôi và một số thực phẩm giàu tinh bột có thể liên quan đến Bacillus cereus, vi khuẩn có khả năng tạo bào tử chịu nhiệt. Bào tử có thể sống sót sau khi nấu. Nếu cơm hoặc xôi sau đó được để lâu ở nhiệt độ thuận lợi, vi khuẩn có thể phát triển và một số chủng có thể tạo độc tố gây nôn hoặc tiêu chảy.

Đáng chú ý, cereulide, độc tố gây nôn của một số chủng B. cereus tương đối bền với nhiệt. Vì vậy, nếu độc tố đã hình thành, hâm nóng lại không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Cơm, xôi còn dư nên được làm nguội nhanh và bảo quản lạnh sớm, thay vì để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng. Không nên chỉ dựa vào mùi vị để xác định thực phẩm còn an toàn.

Cơm và xôi để lâu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển

Thịt đã rã đông rồi cấp đông lại

Thịt rã đông và cấp đông lại nhiều lần có thể bị mất nước, giảm độ mềm và thay đổi kết cấu. Tuy nhiên, giảm chất lượng không đồng nghĩa với thịt chắc chắn gây ngộ độc.

Nguy cơ sức khỏe chủ yếu xảy ra khi thịt được rã đông hoặc để quá lâu ở nhiệt độ không an toàn, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Ăn thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Vì vậy, nên chia thịt thành từng khẩu phần trước khi cấp đông và chỉ rã đông lượng cần sử dụng.

Thịt rã đông và cấp đông lại nhiều lần có thể bị mất nước

Rau củ muối chua và thực phẩm lên men

Dưa, cà và các loại rau củ muối chua không tự động “sinh độc tố” chỉ vì được bảo quản lâu. Hàm lượng nitrit trong rau củ lên men có thể thay đổi tùy nguyên liệu, hệ vi sinh vật, nồng độ muối, nhiệt độ, pH và thời gian lên men. Vì vậy, không thể áp dụng quy tắc đơn giản rằng để càng lâu thì nitrit càng cao.

Điều cần quan tâm là quá trình chế biến và bảo quản không bảo đảm vệ sinh có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật không mong muốn phát triển. Khi tự làm thực phẩm lên men, cần sử dụng nguyên liệu và dụng cụ sạch, thực hiện đúng quy trình và bảo quản phù hợp. Không nên ăn khi thực phẩm xuất hiện nấm mốc, mùi bất thường hoặc những dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Thịt, cá và hải sản đã nấu chín

Thịt, cá và hải sản sau khi nấu vẫn có thể bị nhiễm vi khuẩn từ tay, dụng cụ, bề mặt chế biến hoặc thực phẩm sống. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản lạnh không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thức ăn chín còn dư nên được cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản lạnh sớm. Khi dùng lại, cần hâm nóng kỹ. Nên loại bỏ thực phẩm có mùi ôi, nhớt, nấm mốc, đổi màu bất thường hoặc đã được bảo quản quá lâu, ngay cả khi chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Thực phẩm có mùi ôi, nhớt, nấm mốc hoặc đổi màu nên được loại bỏ

Tủ lạnh là công cụ giúp làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể biến thực phẩm thành món ăn an toàn vô thời hạn. Với 5 món để lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố, cần lưu ý khi ăn: Điều quan trọng là làm lạnh thực phẩm đúng thời điểm, giữ nhiệt độ bảo quản phù hợp, tránh nhiễm chéo và loại bỏ thức ăn khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc đã để quá lâu.