5 loại thực phẩm âm thầm 'tàn phá' lá gan của bạn mỗi ngày

1. Muối: Ăn quá nhiều gây tổn thương gan

Theo Đông y, muối vị mặn, tính hàn và quy vào kinh thận, việc lạm dụng quá mức sẽ làm hao tổn thận âm, đồng thời suy yếu tỳ vị và gây tổn thương cho tạng can.

Lượng muối dư thừa có đặc tính giữ nước, buộc gan phải vận hành quá tải để thanh lọc độc tố, lâu dần dẫn tới nguy cơ gan nhiễm mỡ hay ứ huyết.

Dưới góc nhìn hiện đại, natri cao sinh ra stress oxy hóa gây tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình xơ hóa gan. Nhằm bảo vệ gan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày.

Muối thừa không chỉ gây tăng huyết áp mà còn suy giảm chức năng gan. Ảnh: V.Phương.

2. Đường và thực phẩm nhiều đường: Kẻ thù số một của gan

Y học cổ truyền cho rằng tiêu thụ quá nhiều đường trắng sẽ sinh đàm nhiệt, làm gan bị nóng trong và dễ gây ra mụn nhọt, mệt mỏi hay khó ngủ. Đáng chú ý, y học hiện đại cũng cảnh báo đường tinh luyện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, tiểu đường type 2 và tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, việc ăn nhiều bánh ngọt hay đồ uống có đường khiến lượng đường trong máu tăng vọt, buộc gan chuyển hóa đường dư thành mỡ tích tụ và gây ra phản ứng viêm. Vì vậy, bạn nên hạn chế đường tinh luyện và ưu tiên nguồn đường tự nhiên từ trái cây để bảo vệ gan.

3. Thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh: Gánh nặng kép cho gan

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông hay thịt xông khói dù rất tiện lợi cho bữa sáng nhưng lại chứa lượng lớn muối cùng chất bảo quản nitrit. Hàm lượng muối cao trong các thực phẩm này gây gia tăng áp lực chuyển hóa lên gan và làm mất cân bằng điện giải của cơ thể.

Đặc biệt, hoạt chất nitrit có thể biến đổi thành nitrosamine - một hợp chất gây ung thư nguy hiểm buộc gan phải hoạt động liên tục để thải độc. Do đó, người tiêu dùng nên hạn chế nhóm thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe gan.

4. Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ: Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Bánh rán chứa nhiều đường khiến gan phải làm việc quá tải. Ảnh: Hoa Linh.

Các đồ ăn chiên rán như bánh rán, trứng chiên hay chả dù rất hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa lượng chất béo dồi dào do ngấm nhiều dầu mỡ ở nhiệt độ cao.

Khi tiêu thụ quá mức nhóm thực phẩm này, gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa, dẫn đến nguy cơ mỡ tích tụ gây gan nhiễm mỡ, viêm gan hay xơ gan.

Không chỉ vậy, nhiệt độ chế biến cao còn sinh ra các hợp chất độc hại như chất béo chuyển hóa và acrylamide. Những chất này trực tiếp làm tăng gánh nặng giải độc cũng như tàn phá tế bào gan.

5. Rượu bia: Độc tố trực tiếp gây tổn thương gan

Rượu bia mang tính đại nhiệt khiến can khí uất kết, hao tổn gan thận và dễ sinh ra tình trạng nóng giận, đau đầu lẫn mất ngủ.

Ở góc độ y học hiện đại, gan chịu trách nhiệm xử lý tới 90% lượng cồn nạp vào cơ thể nhưng năng lực chuyển hóa mỗi giờ lại có hạn. Việc lạm dụng thức uống có cồn sẽ khiến độc tố tích tụ nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Để bảo vệ cơ thể, bạn nên duy trì thói quen uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ giúp hòa tan chất độc, làm loãng máu và hỗ trợ gan thanh lọc hiệu quả.