5 loại 'rước lộc' nên trồng, 3 loại 'đại kỵ' nên tránh

Chỉ cần vài chậu cây đặt đúng chỗ, ngôi nhà mới trở nên ấm áp, sinh động và tràn đầy năng lượng tích cực, tạo một khởi đầu đẹp cho một chặng đường mới.

Mua được một ngôi nhà là cột mốc lớn của đời người. Nhưng ít ai biết rằng, việc chọn cây cảnh cho ngôi nhà mới cũng quan trọng không kém việc chọn hướng nhà, chọn nội thất.

Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian, thanh lọc không khí mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc: cây hợp mệnh, hợp hướng sẽ giúp gia chủ an cư, lạc nghiệp, tài lộc dồi dào.

Dưới đây là 5 loại cây nên trồng ngay khi dọn về nhà mới và 3 loại cần cân nhắc kỹ trước khi đặt vào không gian sống.

5 loại cây nên trồng khi về nhà mới

Cây phát tài - ‘Thỏi nam châm’ hút tài lộc

Phát tài (Pachira aquatica) là cái tên đầu tiên mà hầu hết gia chủ nghĩ đến khi về nhà mới. Thân cây thường được bện thành hình lục giác hoặc thắt bím, mang ý nghĩa “lộc vào nhà”, “tiền sinh tiền”.

Cây phát tài thân bện, lá xanh mướt - biểu tượng của tài lộc, may mắn, rất hợp đặt ở góc phòng khách.

Lá cây xanh mướt, mọc thành chùm như những cánh tay vươn ra đón nhận, tượng trưng cho sự phát triển, sung túc.

Cây ưa ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất khô, rất dễ chăm, phù hợp đặt ở góc phòng khách hoặc cạnh cửa sổ.

Với người mới mua nhà, một chậu phát tài đặt ngay khi dọn vào không chỉ làm đẹp không gian mà còn là lời cầu chúc cho một khởi đầu hanh thông.

Cây lưỡi hổ - ‘Lá bùa’ bảo vệ và thanh lọc không khí

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) được xem là “người hùng thầm lặng” của mọi không gian sống.

Lá cây dài, cứng cáp, viền vàng hoặc xanh đốm, mang vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Điều khiến lưỡi hổ được yêu chuộng là khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời, hấp thụ các chất độc và nhả oxy về đêm.

Lưỡi hổ khỏe khoắn, thanh lọc không khí, gần như không cần chăm sóc - lựa chọn an toàn cho người mới mua nhà.

Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự kiên cường, bảo vệ và xua đuổi tà khí. Cây chịu hạn cực giỏi, gần như không cần chăm sóc, rất phù hợp với người mới mua nhà còn bận rộn trăm việc.

Cây Kim tiền - Biểu tượng của tài lộc và may mắn

Kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) nổi bật với những chiếc lá tròn, dày, xanh bóng như đồng tiền xếp đầy trên cành.

Cái tên “kim tiền” đã nói lên tất cả: cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Cây ưa bóng râm nhẹ, chịu hạn tốt, chỉ cần tưới khi đất khô là có thể sống khỏe quanh năm.

Đặt một chậu kim tiền ở phòng khách hoặc bàn làm việc không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa “tiền vào như nước”, giúp gia chủ an tâm làm ăn.

Cây trầu bà - ‘Máy lọc khí’ dễ sống đến khó tin

Trầu bà (Epipremnum aureum) là loài cây dây leo quen thuộc, có thể trồng chậu đất hoặc thủy sinh.

Trầu bà dễ sống, leo bám tốt, phù hợp phủ xanh ban công và góc làm việc.

Lá cây hình tim, xanh mướt, mọc nhanh và leo bám tốt, rất phù hợp để phủ xanh ban công, kệ sách hay góc làm việc.

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và may mắn. Cây ưa bóng râm, tưới nước vừa phải, gần như “trồng là sống”.

Với người mới mua nhà, trầu bà là lựa chọn an toàn, ít tốn công mà vẫn mang lại vẻ đẹp xanh mát cho không gian.

Cây lựu - Biểu tượng của “đa tử đa phúc”

Cây lựu (Punica granatum) từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong khu vườn của nhiều gia đình Việt. Hoa lựu đỏ rực mỗi độ hè về, quả lựu căng tròn với hàng trăm hạt bên trong tượng trưng cho sự sinh sôi, may mắn và “đa tử đa phúc”.

Trong phong thủy, lựu được xem là cây chiêu tài, giữ lộc, giúp gia đình đông vui, sum họp.

Cây ưa nắng, chịu hạn tốt, có thể trồng trước sân hoặc trong chậu lớn ở ban công. Với gia đình mới mua nhà, một cây lựu trước hiên không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn là lời cầu chúc cho một cuộc sống sung túc, viên mãn.

3 loại cây nên cân nhắc, tốt nhất là tránh

Cây có gai nhọn như xương rồng

Xương rồng hay các loại cây có gai nhọn thường được xem là biểu tượng của sự “sát khí” trong phong thủy. Gai nhọn được cho là mang năng lượng không tốt, dễ gây cảm giác bất an, căng thẳng cho gia chủ.

Ngoài ra, với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, cây có gai còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích.

Nếu yêu thích xương rồng, nên đặt ở ban công hoặc nơi ít người qua lại, tránh đặt trong phòng khách hay phòng ngủ.

Cây có độc tính như trúc đào, ngô đồng

Một số loài cây cảnh đẹp nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm, điển hình là trúc đào, ngô đồng. Trúc đào có hoa rực rỡ nhưng toàn thân chứa độc, có thể gây ngộ độc nếu ăn phải.

Trúc đào và ngô đồng tuy đẹp nhưng chứa độc tố nguy hiểm, gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nên cân nhắc kỹ hoặc tránh trồng trong nhà.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, tốt nhất nên tránh những loại cây này để đảm bảo an toàn. Nếu vẫn muốn trồng, cần đặt ở vị trí xa tầm tay và có biển cảnh báo rõ ràng.

Cây dây leo bám tường quá dày như thường xuân

Dây leo phủ kín tường có thể tạo nên vẻ đẹp cổ kính, nhưng nếu để quá dày và um tùm, cây có thể làm ẩm tường, gây thấm dột, ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà.

Trong phong thủy, cây dây leo bám kín nhà thường được xem là biểu tượng của sự “âm khí” nặng, dễ khiến không gian trở nên u tối, bí bách.

Với người mới mua nhà, nên ưu tiên những loại cây gọn gàng, dễ kiểm soát hơn là dây leo phủ kín tường.