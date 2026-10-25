5 loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả

Táo bón là tình trạng phổ biến, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh việc uống đủ nước và vận động thường xuyên, bổ sung rau xanh giàu chất xơ vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa. Dưới đây là 5 loại rau quen thuộc, dễ tìm, có tác dụng hỗ trợ nhuận tràng và giảm nguy cơ táo bón.

1. Rau lang: Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Rau lang là loại rau dân dã, giá thành phải chăng, thường xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất, rau lang còn chứa chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột.

Việc bổ sung rau lang vào khẩu phần ăn có thể góp phần làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Loại rau này cũng chứa một số hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Để hấp thu dưỡng chất và bảo đảm vệ sinh thực phẩm, nên rửa sạch, nấu chín rau lang trước khi ăn. Người dùng có thể luộc hoặc nấu canh, kết hợp với các thực phẩm giàu protein để bữa ăn thêm cân đối.

Rau mồng tơi chứa chất xơ và chất nhầy tự nhiên, giúp hỗ trợ tiêu hóa, góp phần duy trì hoạt động ổn định của đường ruột. Ảnh minh họa

2. Rau mồng tơi: Hỗ trợ nhuận tràng tự nhiên

Rau mồng tơi là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày thời tiết nóng. Loại rau này chứa chất xơ và chất nhầy tự nhiên, góp phần hỗ trợ quá trình đào thải phân và cải thiện hoạt động của đường ruột.

Nhờ hàm lượng calo thấp, mồng tơi cũng phù hợp với thực đơn cân đối dành cho người muốn kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, rau cung cấp vitamin A, vitamin C và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, người ăn nên duy trì lượng vừa phải và đa dạng các loại rau trong thực đơn. Người có tiền sử sỏi thận hoặc cần hạn chế oxalat nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về lượng rau phù hợp.

3. Giá đỗ: Bổ sung chất xơ cho đường ruột

Giá đỗ được làm từ các loại đậu nảy mầm, dễ chế biến thành nhiều món ăn như xào, nấu canh hoặc ăn kèm bún, phở. Tùy loại đậu và điều kiện nảy mầm, giá đỗ có thành phần dinh dưỡng khác nhau, trong đó có chất xơ, protein và nhiều vi chất.

Chất xơ trong thực phẩm giúp hỗ trợ nhu động ruột, góp phần duy trì thói quen đại tiện đều đặn. Một số loại giá đỗ còn cung cấp lượng nước đáng kể, hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể.

Khi chế biến, nên rửa sạch và ưu tiên nấu chín, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm, bởi giá đỗ sống có nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Có thể luân phiên sử dụng giá đỗ xanh, giá đỗ đen hoặc giá đỗ tương để làm phong phú thực đơn.

4. Cần tây: Bổ sung nước và chất xơ

Cần tây chứa nhiều nước, một lượng chất xơ nhất định và ít calo, thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Khi kết hợp với các thực phẩm giàu chất xơ khác và uống đủ nước, loại rau này có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón.

Rau cần tây chứa nhiều nước và một lượng chất xơ nhất định, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón khi kết hợp với chế độ ăn uống cân đối. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cần tây cung cấp kali cùng một số vitamin và hợp chất chống oxy hóa. Người dùng có thể chế biến cần tây bằng cách luộc, xào, nấu canh hoặc kết hợp trong các món salad.

Dù vậy, không nên xem cần tây là thực phẩm có khả năng làm sạch hay thải độc đường ruột. Hiệu quả cải thiện tiêu hóa phụ thuộc vào tổng lượng chất xơ, nước, mức độ vận động và chế độ ăn uống của mỗi người.

5. Cải bó xôi: Góp phần thúc đẩy nhu động ruột

Cải bó xôi, còn gọi là rau chân vịt, là loại rau giàu dưỡng chất, cung cấp chất xơ, folate, vitamin C và các khoáng chất như sắt. Bổ sung cải bó xôi vào bữa ăn giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và bài tiết.

Chất xơ trong loại rau này góp phần cải thiện độ mềm của phân và hỗ trợ nhu động ruột. Trong khi đó, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, lượng sắt từ thực vật có khả năng hấp thu khác với sắt từ thực phẩm động vật, vì vậy cần phối hợp đa dạng nguồn thực phẩm.

Cải bó xôi có thể được dùng để nấu canh, luộc, xào hoặc kết hợp với trứng, thịt và cá. Nên thay đổi cách chế biến, kết hợp nhiều loại rau củ để bảo đảm khẩu phần ăn đa dạng.

Bên cạnh việc bổ sung rau xanh, để cải thiện táo bón hiệu quả, mỗi người cần uống đủ nước, duy trì vận động và không nhịn đi vệ sinh. Nếu tình trạng táo bón kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc đi kèm đau bụng dữ dội, nôn, đi ngoài ra máu hay sụt cân không rõ nguyên nhân, nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp.