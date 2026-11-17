Vào mùa lạnh, cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Bên cạnh việc giữ ấm, ngủ đủ giấc và duy trì vận động, bổ sung rau củ giàu vitamin, khoáng chất trong chế độ ăn hằng ngày cũng là cách giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Dưới đây là 5 loại rau củ quen thuộc, dễ tìm, có thể thường xuyên đưa vào thực đơn gia đình trong những ngày thời tiết lạnh.

1. Cà rốt

Cà rốt là loại củ giàu beta-carotene, tiền chất vitamin A, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ miễn dịch và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của niêm mạc đường hô hấp.

Vào mùa lạnh, cha mẹ có thể bổ sung cà rốt vào thực đơn gia đình thông qua các món canh, súp, cháo hoặc hấp chín. Đây cũng là loại rau củ dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người lớn.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Trong đó, vitamin C góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món như bông cải xanh luộc, hấp, xào hoặc nấu súp. Để hạn chế thất thoát vitamin C, nên ưu tiên hấp hoặc nấu trong thời gian vừa đủ, tránh nấu quá lâu.

3. Rau bina

Rau bina, còn gọi là cải bó xôi, là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, folate và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý, trong đó có quá trình duy trì và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Bên cạnh đó, rau bina còn chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Vào mùa lạnh, loại rau này có thể được dùng để nấu canh, nấu cháo, làm súp hoặc xào nhẹ. Tuy nhiên, nên thay đổi thực phẩm thường xuyên thay vì chỉ tập trung bổ sung một loại rau duy nhất.

4. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một trong những loại rau củ giàu vitamin C. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Ngoài vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa beta-carotene, có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Sự kết hợp của các dưỡng chất này giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe niêm mạc.

Trong bữa ăn mùa lạnh, ớt chuông đỏ có thể được chế biến thành món xào, salad, nhồi thịt hoặc kết hợp với các loại rau củ khác. Để giữ lại nhiều vitamin C, nên hạn chế nấu quá lâu ở nhiệt độ cao.

5. Khoai lang

Khoai lang, đặc biệt là loại ruột vàng và cam, chứa nhiều beta-carotene, chất xơ, kali và một số vitamin cần thiết cho cơ thể.

Beta-carotene là tiền chất của vitamin A. Dưỡng chất này góp phần duy trì sức khỏe của da, niêm mạc đường hô hấp và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Trong khi đó, chất xơ trong khoai lang giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh.

Vào những ngày lạnh, khoai lang có thể được luộc, hấp, nướng hoặc nấu cháo. Đây cũng là thực phẩm dễ ăn, có thể sử dụng trong bữa phụ hoặc kết hợp với các món ăn chính.

Ăn rau củ thế nào để hỗ trợ tăng sức đề kháng trong mùa lạnh?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có một loại rau củ riêng lẻ nào có thể giúp cơ thể miễn nhiễm với virus hay ngăn ngừa hoàn toàn các bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Sức khỏe hệ miễn dịch phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng tổng thể, giấc ngủ, vận động và nhiều yếu tố khác.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết vitamin C có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động bình thường. Trong khi đó, vitamin A góp phần duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Đây đều là những dưỡng chất có thể được bổ sung thông qua chế độ ăn đa dạng rau củ, trái cây.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, mọi người nên lưu ý:

Thay đổi các loại rau củ trong thực đơn, tránh chỉ ăn một vài loại cố định.

Ưu tiên rau củ tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được sơ chế sạch sẽ.

Hạn chế nấu rau quá lâu, đặc biệt với những loại giàu vitamin C.

Kết hợp rau củ với thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu.

Duy trì chế độ ăn đủ chất, uống đủ nước và ngủ đủ giấc.

Như vậy, cà rốt, bông cải xanh, rau bina, ớt chuông đỏ và khoai lang đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong thực đơn mùa lạnh. Bổ sung đa dạng các loại rau củ này thường xuyên sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết, góp phần duy trì sức khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch.