5 loại quả quen thuộc hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Loại số 1 đi chợ ngày nào cũng gặp

Lợi ích tuyệt vời của việc ăn trái cây tươi mỗi ngày

Trái cây tươi không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà còn giàu chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Duy trì thói quen ăn trái cây mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Đặc biệt, trái cây tươi thường là lựa chọn tốt hơn so với các sản phẩm trái cây có thêm nhiều đường hoặc được chế biến theo cách làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Dưới đây là 6 lợi ích đáng chú ý của việc bổ sung trái cây vào thực đơn hằng ngày.

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Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính

Trái cây cung cấp nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Một chế độ ăn giàu trái cây và rau củ có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn và nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh mạn tính. Các loại quả như cam, táo, chuối, dâu mọng hay kiwi có thể được luân phiên trong thực đơn để bổ sung đa dạng dưỡng chất.

Bổ sung chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ là một trong những lý do quan trọng để ăn trái cây mỗi ngày. Chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần duy trì nhu động ruột đều đặn và tạo cảm giác no lâu hơn. Táo, lê, cam, ổi và các loại quả mọng là những lựa chọn giàu chất xơ. Ăn cả phần thịt quả thay vì chỉ uống nước ép cũng giúp cơ thể nhận được nhiều chất xơ hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Phần lớn trái cây tươi có mật độ năng lượng tương đối thấp nhưng chứa nhiều nước và chất xơ. Vì vậy, trái cây có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ, giúp tạo cảm giác no và hạn chế việc lựa chọn những món ăn nhiều đường hoặc chất béo. Tuy nhiên, trái cây vẫn cung cấp năng lượng và đường tự nhiên, vì vậy nên ăn với khẩu phần phù hợp thay vì sử dụng không giới hạn.

Cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Mỗi loại trái cây có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Cam, bưởi và ổi nổi bật với vitamin C; chuối cung cấp kali; bơ chứa chất béo không bão hòa cùng nhiều dưỡng chất khác. Đáng chú ý việc ăn đa dạng nhiều loại trái cây sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một loại quả.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một số loại trái cây, đặc biệt là các loại quả mọng như việt quất, chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Nghiên cứu về mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu thực vật và sức khỏe nhận thức đang tiếp tục được quan tâm. Dù vậy, không nên xem một loại trái cây cụ thể như "thuốc bổ não". Sức khỏe não bộ chịu ảnh hưởng bởi tổng thể chế độ ăn, vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Góp phần duy trì làn da và hệ miễn dịch khỏe mạnh

Vitamin C, vitamin A và nhiều hợp chất thực vật trong trái cây tham gia vào các quá trình quan trọng của cơ thể. Vitamin C chẳng hạn, cần thiết cho quá trình hình thành collagen và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Các loại quả như cam, ổi, kiwi, xoài và đu đủ có thể là những lựa chọn ngon miệng để bổ sung các dưỡng chất này vào chế độ ăn.

5 loại quả quen thuộc có thể hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Chế độ ăn giàu rau quả, đa dạng thực phẩm và các hợp chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Dưới đây là 5 loại quả quen thuộc có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, có thể bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh.

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Dứa

Vitamin A, bromelain, mangan, flavonoid và beta-carotene trong dứa được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư phổ biến ở cổ họng, khoang miệng, đường ruột và vú. Vitamin C dồi dào còn giúp chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Ngoài ra, kali trong dứa duy trì hoạt động tim mạch, tiêu hóa và cân bằng điện giải; mangan hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất.

Theo Đông y, dứa vị ngọt chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải khát, tiêu thực hóa đàm, lợi tiểu trừ thấp và làm dịu viêm họng, đặc biệt hiệu quả khi hấp cùng muối và mật ong.

Quả ổi

Ổi nổi bật với hàm lượng vitamin C cao, đồng thời cung cấp chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa như lycopene, quercetin và polyphenol. Các chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do. Chất xơ trong ổi cũng có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. Một chế độ ăn nhiều rau quả và chất xơ được xem là một phần của lối sống lành mạnh, có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Mướp đắng

Mướp đắng chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid, saponin và các hợp chất phenolic. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các chất này có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và tác động đến sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư.

Theo tạp chí Cancers, axit phenolic và flavonoid trong mướp đắng giúp giảm viêm và chống gốc tự do; saponin và lectin cản trở sự phát triển của khối u; một số protein đặc biệt còn kích hoạt quá trình tự diệt của tế bào ung thư. Mướp đắng cũng có thể cắt đứt nguồn cung năng lượng cho tế bào ác tính. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu hiện mới thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Đậu rồng

Đậu rồng cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Việc bổ sung đa dạng rau củ, đậu và thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào khẩu phần ăn cũng giúp tăng lượng chất xơ và vi chất cần thiết cho cơ thể.

Lựu

Lựu chứa nhiều polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt tập trung trong phần thịt quả và nước ép. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu ban đầu trên người đang xem xét khả năng các hợp chất trong lựu tác động đến quá trình viêm và sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu cho thấy nước ép, chiết xuất và dầu lựu có thể tác động tích cực đến nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, bàng quang, da, phổi và đại tràng bằng cách can thiệp vào quá trình cho phép ung thư phát triển và di căn. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định liều lượng tối ưu.