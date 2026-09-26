5 loại quả quen thuộc giúp cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi, nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày

Trái cây tươi cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Duy trì thói quen ăn trái cây hằng ngày, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

So với những sản phẩm chế biến có thêm nhiều đường hoặc bị giảm giá trị dinh dưỡng, trái cây tươi thường là lựa chọn phù hợp hơn. Chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, duy trì nhu động ruột và tạo cảm giác no lâu.

So với những sản phẩm chế biến có thêm nhiều đường hoặc bị giảm giá trị dinh dưỡng, trái cây tươi thường là lựa chọn phù hợp hơn. Ảnh minh họa

Phần lớn trái cây tươi chứa nhiều nước, có mật độ năng lượng tương đối thấp nên phù hợp cho các bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, trái cây vẫn cung cấp năng lượng và đường tự nhiên, vì vậy cần sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Ăn đa dạng các loại quả giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau. Chế độ ăn giàu rau quả và chất xơ có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe, đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Dứa cung cấp vitamin A, vitamin C, bromelain, mangan, flavonoid và beta-carotene. Những thành phần này tham gia vào quá trình chống oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Kali trong dứa góp phần duy trì hoạt động tim mạch, tiêu hóa và cân bằng điện giải, trong khi mangan hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất. Theo Đông y, dứa có vị ngọt chua, tính hàn, được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải khát, tiêu thực và lợi tiểu.

Ổi nổi bật với hàm lượng vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ, lycopene, quercetin và polyphenol. Các hợp chất chống oxy hóa góp phần hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do, còn chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Ổi nổi bật với hàm lượng vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ, lycopene, quercetin và polyphenol. Ảnh minh họa

Mướp đắng chứa flavonoid, saponin và các hợp chất phenolic. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy những thành phần này có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và có thể tác động đến sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư.

Theo tạp chí Cancers, axit phenolic và flavonoid trong mướp đắng có khả năng chống gốc tự do; saponin, lectin cùng một số protein được nghiên cứu về tác động lên tế bào ung thư. Tuy nhiên, phần lớn kết quả hiện mới dừng ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên cần thêm dữ liệu trên người.

Đậu rồng cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Bổ sung các loại đậu cùng thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng giúp tăng lượng chất xơ và vi chất trong khẩu phần.

Lựu chứa nhiều polyphenol cùng các hợp chất chống oxy hóa, tập trung trong phần thịt quả và nước ép. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu ban đầu trên người đang xem xét khả năng các hợp chất trong lựu tác động đến quá trình viêm và sự phát triển của tế bào ung thư.

Nước ép, chiết xuất và dầu lựu cũng đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến nhiều loại ung thư. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu trên người để xác định rõ hiệu quả và liều lượng phù hợp.

(t/h theo Lao Động, Vietnamnet)