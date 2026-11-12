5 loại hoa chịu lạnh thích hợp trồng ban công vào mùa đông

Không giống mùa hè với nhiều lựa chọn hoa nhiệt đới, mùa đông đòi hỏi người trồng chú ý hơn đến khả năng chịu rét, nhu cầu ánh sáng và chế độ tưới nước của từng loại cây. Những loài hoa phù hợp không chỉ cần thích nghi với nhiệt độ thấp mà còn phải có kích thước vừa phải, dễ chăm sóc.

Dưới đây là những loại hoa chịu lạnh được nhiều người lựa chọn để trang trí ban công trong mùa đông.

Hoa cúc họa mi

Mùa đông là thời điểm chính vụ nở hoa đẹp nhất của cúc họa mi. (Ảnh: Vườn hoa tươi)

Cúc họa mi là một trong những loài hoa gợi nhắc rõ nét đến mùa lạnh ở miền Bắc. Những bông hoa nhỏ với cánh trắng, nhụy vàng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, phù hợp với ban công có phong cách trang trí tối giản.

Cây ưa thời tiết mát mẻ, cần ánh sáng tự nhiên để phát triển và ra hoa. Có thể đặt chậu cúc họa mi ở ban công thoáng, có nắng vào buổi sáng. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt, tránh để bộ rễ bị úng.

Phong lữ thảo

Phong lữ thảo là một trong những lựa chọn lý tưởng nhất để trồng ban công vào mùa đông. Cây phát triển tốt trong điều kiện thời tiết lạnh và khô, thường bắt đầu ra hoa rực rỡ từ mùa đông kéo dài sang mùa xuân.

Hoa phong lữ thảo rủ. (Ảnh: Vua hạt giống)

Hoa phong lữ thảo có thể treo giỏ hoặc đặt ở thành ban công, giúp tạo điểm nhấn cho ban công trong những ngày đông.

Dạ yến thảo

Dạ yến thảo chịu rét tốt. (Ảnh: FPTShop)

Dạ yến thảo thích hợp trồng ở ban công trong mùa đông vì đây là loài cây chịu rét khá tốt. Là cây ưa sáng nên dạ yến thảo cần đặt ở vị trí ban công nhận được tối thiểu 4 - 6 giờ chiếu sáng trực tiếp mỗi ngày để cây khỏe và ra hoa đẹp.

Hoa thược dược

Hoa thược dược rất thích hợp để trồng ở ban công trong mùa đông. Cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 15°C - 30°C, chịu lạnh rất tốt.

(Ảnh: Shophoavip)

Nên chọn giống thược dược lùn (chiều cao khoảng 20cm - 40cm), gọn gàng và đẹp mắt khi đặt trong chậu treo hoặc chậu đặt ở ban công.

Lưu ý, thược dược cần nhiều ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, nên chọn vị trí ban công nhận được ít nhất 4-6 tiếng nắng mỗi ngày.

Hoa đỗ quyên

Đỗ quyên có nguồn gốc ôn đới, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 15°C - 25°C (chịu được lạnh nhưng cần tránh sương giá nặng).

(Ảnh: Vuakiengsaigon)

Nên đặt đỗ quyên ở ban công có ánh sáng tán xạ hoặc hướng Đông, tránh nắng gắt trực tiếp.