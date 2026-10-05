5 loại đồ uống lành mạnh tốt cho người tăng huyết áp

Nội dung 1. Nước ép táo giúp giảm huyết áp 2. Nước ép củ dền giàu nitrate 3. Nước ép lựu giàu kali và chất chống oxy hóa 4. Nước ép cà chua chứa lycopene 5. Trà dâm bụt rất giàu polyphenol

Uống nước đúng cách có thể giúp cơ thể duy trì lượng máu thích hợp, giảm áp lực lên thành mạch máu, từ đó góp phần kiểm soát huyết áp. Nước giúp thận lọc và đào thải các chất độc ra ngoài cơ thể hiệu quả hơn.

Uống nước hợp lý sẽ giảm gánh nặng cho hệ tuần hoàn. Việc duy trì uống đủ nước mỗi ngày là cách tốt nhất để điều hòa thân nhiệt, giảm căng thẳng cho tim mạch.

Một số loại nước ép trái cây và rau củ có chứa các chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh khi kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng và các thói quen tốt cho tim mạch khác.

Dưới đây là 7 gợi ý dựa trên nghiên cứu về các loại đồ uống có thể giúp hạ huyết áp:

1. Nước ép táo giúp giảm huyết áp

Một nghiên cứu khoa học đăng trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy uống nước ép táo với lượng vừa phải mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Nước ép táo chứa hàm lượng cao các hợp chất có lợi, bao gồm chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp giảm cholesterol và viêm nhiễm trong mạch máu. Vì cholesterol cao và huyết áp cao có mối liên hệ chặt chẽ nên việc giảm một trong hai có thể giúp giảm cả hai.

Mặc dù táo nguyên quả luôn tốt hơn nước ép táo nhưng uống một lượng vừa phải nước ép táo có thể là một cách tiện lợi để bổ sung một thức uống ngon vào chế độ ăn uống và góp phần làm giảm huyết áp.

2. Nước ép củ dền giàu nitrate

Các loại trái cây và rau củ nhiều màu sắc như củ dền được khuyến nghị là một phần của chế độ ăn DASH (phương pháp ăn kiêng để ngăn ngừa tăng huyết áp). Chúng ít calo, giàu vitamin như vitamin C và chứa nhiều nitrat, mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương.

Củ dền giàu nitrate tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành hợp chất nitric oxide giúp giãn mạch máu, tăng lưu thông máu, giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp. Kali trong củ dền có vai trò cân bằng điện giải, hỗ trợ thận đào thải natri dư thừa, duy trì huyết áp ổn định.

3. Nước ép lựu giàu kali và chất chống oxy hóa

Quả lựu là một loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và kali. Nước ép lựu không chỉ ngon mà còn có thể giúp hạ huyết áp đôi khi rất nhanh chóng.

Tiêu thụ lượng vừa đủ nước ép lựu mỗi ngày giúp hạ huyết áp nhờ hàm lượng polyphenol dồi dào có tác dụng thư giãn mạch máu và tăng cường cholesterol tốt. Ảnh: Minh Trang.

Lựu là trái cây chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa giúp cải thiện chức năng động mạch, tăng sản xuất oxit nitric. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên uống nước ép lựu có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn chưa nhất quán.

Một đánh giá năm 2023 cho thấy, uống 280 ml nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 6 mmHg. Lượng cao hơn không làm giảm huyết áp tâm thu thêm nữa nhưng làm giảm huyết áp tâm trương khoảng 3 mmHg.

4. Nước ép cà chua chứa lycopene

Nước ép cà chua rất giàu chất chống oxy hóa (như lycopene), được chứng minh là giúp cải thiện cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Nó cũng được chứng minh là làm giảm cholesterol LDL (xấu).

Một số nghiên cứu ghi nhận uống nước ép cà chua không muối mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp giảm nhẹ chỉ số huyết áp ở người trưởng thành bị tăng huyết áp chưa điều trị.

Cụ thể, trong một nghiên cứu kéo dài 1 năm, những người tham gia uống khoảng một cốc nước ép cà chua mỗi ngày ghi nhận mức giảm trung bình khoảng 4 mmHg ở huyết áp tâm thu. Đây là mức giảm khiêm tốn nhưng có ý nghĩa trong kiểm soát nguy cơ tim mạch nếu duy trì lâu dài.

5. Trà dâm bụt rất giàu polyphenol

Nhờ khả năng cấp nước tối ưu cùng hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, trà hoa dâm bụt mang lại những tác động tích cực trong việc kiểm soát huyết áp.

Một nghiên cứu cho thấy uống hai tách trà mỗi ngày có thể góp phần làm giảm huyết áp. Trà hoa dâm bụt có hương vị đậm đà, chua nhẹ tương tự như anh đào chua hoặc nước ép nam việt quất.

Trà hoa dâm bụt rất giàu polyphenol như flavonoid - những chất có liên quan đến việc giảm huyết áp. Các hợp chất này giúp bảo tồn oxit nitric - một phân tử báo hiệu cho các mạch máu thư giãn và giãn nở, từ đó có thể giúp cải thiện lưu lượng máu và huyết áp.

Bên cạnh đó, polyphenol trong dâm bụt cũng có thể ảnh hưởng đến nhóm hormone giúp điều hòa huyết áp. Bằng cách tác động đến hệ thống này, dâm bụt có thể thúc đẩy sự giãn nở mạch máu và hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh hơn.

Cần lưu ý rằng các loại đồ uống bổ dưỡng không thể thay thế cho thuốc điều trị huyết áp hay một chế độ ăn uống và lối sống khoa học. Để đạt hiệu quả kiểm soát huyết áp tốt nhất, người bệnh nên kết hợp hài hòa giữa việc dùng thuốc, vận động hợp lý và duy trì dinh dưỡng lành mạnh; đồng thời nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi bổ sung bất kỳ loại đồ uống nào vào thực đơn hàng ngày.