5 loại đồ uống giúp dịu họng khi mắc cúm A

Lựa chọn đồ uống phù hợp có thể giúp người bệnh cúm A dễ chịu hơn, nhưng cần chú ý đến nhiệt độ của đồ uống, lượng đường và thành phần có trong đồ uống, thay vì chỉ tin vào những lời quảng cáo "giải cảm", "tăng đề kháng". Các loại đồ uống này không thay thế thuốc điều trị khi có chỉ định và việc thăm khám y tế.

1. Uống đủ nước rất quan trọng khi mắc cúm A

Nội dung 1. Uống đủ nước rất quan trọng khi mắc cúm A 2. Những đồ uống nên hạn chế 3. Khi nào cần đi khám?

Khi mắc cúm A, sốt, ra mồ hôi và ăn uống kém có thể làm tăng nguy cơ thiếu nước. Bổ sung dịch phù hợp là một phần quan trọng của chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, không có loại nước uống thông thường nào thay thế được việc thăm khám và điều trị khi cần thiết.

Người bệnh không nhất thiết phải uống nước ấm trong mọi trường hợp; có thể chọn nước ấm vừa phải hoặc nước mát tùy cảm giác dễ chịu; tránh đồ uống nóng gây bỏng rát. Uống từng ngụm nhỏ, nhiều lần thường dễ thực hiện hơn khi cổ họng đang đau.

Ưu tiên nước lọc: Nước lọc đơn giản, dễ sử dụng và không bổ sung đường vào khẩu phần. Người bệnh nên để nước trong tầm tay, uống đều trong ngày, nhất là khi sốt hoặc ăn uống ít. Không nên áp dụng một lượng nước cố định cho tất cả mọi người. Nhu cầu thay đổi theo tuổi, thể trạng và tình trạng bệnh; người đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng.

Nước gừng ấm pha loãng là lựa chọn phù hợp với một số người mắc cúm A. Ảnh: AI.

Nước ấm pha một ít mật ong: Mật ong có thể giúp giảm ho ở một số người và làm dịu cảm giác khó chịu ở họng, nhưng không có tác dụng tiêu diệt virus cúm. Bạn có thể pha một lượng nhỏ vào nước ấm vừa uống; không cần pha thật ngọt (không dùng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi). Nếu thêm chanh, nên dùng ít và bỏ qua nếu dung dịch này gây xót họng.

Lưu ý, mật ong vẫn cung cấp đường, nên cần lưu ý đối với người cần kiểm soát đường huyết hoặc năng lượng ăn vào.

Nước gừng pha loãng: Một vài lát gừng tươi rửa sạch, hãm trong nước nóng rồi để nguội bớt có thể tạo thành đồ uống hợp khẩu vị với một số người; nên pha loãng, tránh vị quá cay và không thêm nhiều đường.

Lưu ý, nước gừng không tiêu diệt được virus cúm. Gừng cũng có thể gây nóng rát, ợ nóng hoặc khó chịu tiêu hóa; nếu xuất hiện các biểu hiện này, nên ngừng dùng.

Trà hoa cúc nhạt là lựa chọn tùy sở thích: Có thể sử dụng trà hoa cúc nguyên chất, không pha trà xanh hoặc trà đen, không chứa caffeine tự nhiên...

Lưu ý, hoa cúc cũng có thể gây dị ứng, nhất là ở người dị ứng với các cây cùng họ. Người đang dùng thuốc, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên hỏi nhân viên y tế trước khi sử dụng các sản phẩm thảo mộc thường xuyên.

Canh hoặc súp có nguyên liệu mềm: Canh thịt nạc nấu rau, súp gà hoặc súp đậu có thể giúp bữa ăn dễ dùng hơn khi người bệnh mệt, đau họng, nên nấu mềm, nêm nhạt và dùng khi còn ấm vừa phải.

2. Những đồ uống nên hạn chế

Tránh đồ uống quá nóng;

Hạn chế nước có vị quá chua hoặc quá cay nếu làm họng khó chịu hơn.

Trà đặc, cà phê nên giảm nếu gây mất ngủ hoặc bồn chồn.

Không nên lựa chọn rượu, bia khi đang mắc bệnh, ăn uống kém hoặc dùng thuốc.

Đối với đồ mát không cần kiêng tuyệt đối. Nhiệt độ phù hợp là nhiệt độ giúp người bệnh dễ uống, không gây đau rát và bảo đảm an toàn vệ sinh.

3. Khi nào cần đi khám?

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền nên liên hệ cơ sở y tế sớm khi có triệu chứng cúm, vì có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Nếu bệnh không cải thiện hoặc triệu chứng nặng lên, người bệnh cần được đánh giá y tế, không nên chỉ tiếp tục sử dụng các loại nước uống tại nhà.

Cấp cứu nếu người bệnh khó thở, không thể nuốt hoặc chảy dãi do khó nuốt, hay triệu chứng diễn biến nặng nhanh chóng. Tiểu ít, nước tiểu sẫm màu có thể là dấu hiệu mất nước, cần được theo dõi và xử trí phù hợp.