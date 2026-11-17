Ban ngày, khu vườn mang đến màu xanh và bóng mát cho ngôi nhà. Khi đêm xuống, hương thơm từ những khóm hoa đang nở có thể tạo nên một không gian thư thái, thích hợp để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc trò chuyện cùng gia đình.

Dưới đây là 5 loại cây tỏa hương về đêm, phù hợp với sân vườn nhà phố, biệt thự hoặc ban công rộng.

Cây hoa nhài

Hoa nhài (Jasminum sambac) là loài cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Hoa thường có màu trắng, kích thước nhỏ, nở thành từng cụm và tỏa hương thơm khi bắt đầu bung cánh vào chiều tối.

Cây ưa sáng, có thể trồng trong chậu hoặc trồng trực tiếp ở sân vườn. Để cây sinh trưởng và ra hoa tốt, nên đặt ở nơi có ánh nắng phù hợp, tưới nước vừa đủ và thường xuyên cắt tỉa cành già, cành khô.

Một chậu nhài đặt gần hiên nhà hoặc khu vực nghỉ ngơi ngoài trời sẽ giúp gia chủ dễ dàng cảm nhận hương hoa vào buổi tối.

Hoa nhài trắng muốt tỏa hương về đêm.

Cây hoa quỳnh

Hoa quỳnh (Epiphyllum oxypetalum) thường được gọi là “nữ hoàng của màn đêm” bởi hoa lớn, màu trắng và chỉ nở trong thời gian ngắn vào ban đêm. Hoa thường bắt đầu hé nở khi trời tối, tỏa hương thơm rồi khép lại vào sáng hôm sau.

Chính vì thế, mỗi lần quỳnh nở được xem là một sự kiện nhỏ trong khu vườn, khiến gia chủ và khách đến chơi đều phải chờ đợi.

Cây thuộc nhóm xương rồng biểu sinh, thích hợp với nơi có ánh sáng tán xạ hoặc bóng râm một phần. Có thể trồng quỳnh trong chậu với giá thể tơi xốp, thoát nước tốt; tránh để cây bị úng nước kéo dài.

Với đặc điểm hoa nở về đêm, một chậu quỳnh ở góc sân hoặc hiên nhà có thể trở thành điểm nhấn thú vị cho khu vườn.

Cây hoa sứ

Hoa sứ (Plumeria) là loài cây đặc trưng của vùng nhiệt đới, có hoa với nhiều màu sắc như trắng, vàng, hồng hoặc đỏ. Hoa có hương thơm ngọt, ở một số giống hương trở nên rõ hơn vào buổi tối.

Cây ưa nắng, chịu hạn tương đối tốt và thích hợp trồng ở sân vườn hoặc trong chậu lớn. Đất trồng cần thoát nước tốt, tránh tưới quá nhiều khiến bộ rễ bị úng. Thời gian và mật độ ra hoa phụ thuộc vào giống, điều kiện khí hậu và cách chăm sóc.

Cây sứ có tán và dáng thân đặc trưng, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan vừa mang đến hương hoa dễ chịu cho không gian ngoài trời.

Cây hoàng lan

Hoàng lan (Cananga odorata) là cây thân gỗ có hoa màu vàng xanh, cánh dài, mềm và rủ xuống. Hoa có mùi thơm ngọt, đậm, thường được sử dụng để chiết xuất tinh dầu và sản xuất nước hoa.

Hoàng lan giúp tạo hương thơm nồng nàn cho khu vườn ban đêm.

Hương hoa có thể cảm nhận rõ vào chiều tối và sáng sớm, tùy điều kiện thời tiết và giai đoạn nở. Vì vậy, hoàng lan phù hợp với những khu vườn có diện tích tương đối rộng. Với không gian nhỏ, gia chủ có thể tìm giống hoàng lan lùn thay vì trồng cây thân gỗ kích thước lớn.

Hương hoa dịu nhẹ cùng không gian thoáng đãng có thể góp phần tạo cảm giác thư thái, giúp các thành viên trong gia đình tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Cây hoa bưởi

Hoa bưởi (Citrus grandis) có màu trắng, thường mọc thành chùm, mang hương thơm đặc trưng, thanh nhẹ. Đây là loài hoa quen thuộc trong đời sống người Việt, thường gợi nhớ đến mùa hoa bưởi ở các vùng quê Bắc Bộ.

Điều đặc biệt là hương bưởi tỏa mạnh nhất vào ban đêm, đặc biệt là những đêm xuân se lạnh, khi ấy, chỉ cần một cây bưởi nhỏ ở góc vườn là cả không gian như được “ướp hương”.

Cây ưa nắng, chịu hạn tốt, có thể trồng trong chậu lớn hoặc trồng trực tiếp ở sân vườn, chỉ cần tưới nước đều đặn là có thể ra hoa quanh năm.

Nếu có đủ không gian, một cây bưởi trong vườn vừa tạo bóng xanh, vừa cho quả và mang đến hương thơm từ những chùm hoa mỗi mùa nở.