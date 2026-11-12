5 loại cây thủy sinh dễ trồng, được ưa chuộng trong phong thủy

Cây vạn lộc

Vạn lộc gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tán lá rộng với gam màu hồng rực rỡ pha lẫn những đốm xanh, viền xanh bao quanh, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian sống.

Cây có thể thích nghi với nơi có ánh sáng gián tiếp, kể cả không gian sử dụng đèn chiếu sáng, nhưng vẫn cần được cung cấp đủ ánh sáng phù hợp, nên rất phù hợp đặt trên bàn làm việc hoặc góc phòng khách thiếu nắng trực tiếp.

Trong phong thủy, vạn lộc được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn, với tên gọi đã hàm chứa ý nghĩa “phúc lộc đến không ngừng”.

Vạn lộc lá hồng rực rỡ trong bình thủy tinh, biểu tượng của tài lộc và may mắn.

Chỉ cần thay nước mỗi tuần một lần, giữ mực nước ngập khoảng 2/3 bộ rễ để tránh thối thân, cây sẽ giữ được sắc hồng đẹp quanh năm.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân mang vẻ đẹp dịu dàng với những chiếc lá mềm mại, pha trộn giữa nền xanh và các đốm trắng tinh tế, tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng cho bất cứ không gian nào.

Bộ rễ chùm phát triển mạnh giúp cây thích nghi nhanh với môi trường nước và cây có thể sống tốt ở nơi thiếu sáng.

Ngọc ngân với đốm trắng thanh tao trên nền xanh, nên đặt trên bàn làm việc.

Theo quan niệm phong thủy, ngọc ngân không chỉ làm không gian tươi mới mà còn mang đến tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Cây đặc biệt hợp với người mệnh Kim và chỉ cần một bình thủy tinh trong suốt đặt ở bàn làm việc là đã có một điểm nhấn vừa đẹp vừa ý nghĩa tài lộc.

Cây lan ý

Lan ý là loại cây thủy sinh hiếm hoi vừa có lá đẹp vừa có hoa. Những bông hoa trắng tinh khiết được ôm trọn bởi mo hoa mềm mại như vỏ sò, kết hợp với tán lá xanh đậm bóng mượt, tạo nên một vẻ đẹp thanh nhã và tinh tế hiếm có.

Lan ý hoa trắng như vỏ sò trong nước, vừa lọc khí, vừa mang ý nghĩa bình an và may mắn.

Cây có thể sinh trưởng tốt trong môi trường nước và chịu được ánh sáng yếu, rất phù hợp để bàn làm việc hoặc góc phòng ngủ.

Trong phong thủy, lan ý được xem là biểu tượng của sự bình yên, may mắn, giúp thu hút năng lượng tích cực và xua tan những điều không tốt lành.

Với một bình lan ý nhỏ trên kệ sách, gia chủ có thêm một điểm nhấn xanh giúp không gian thêm sinh động.

Cây trầu bà

Trầu bà cũng là cái tên quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng.

Với dáng dây leo mềm mại và những chiếc lá hình tim duyên dáng, trầu bà có thể sống khỏe trong nước, trong điều kiện thiếu sáng và gần như không cần chăm sóc.

Trầu bà dây leo mềm mại trong bình nước, tượng trưng cho thành công và thăng tiến.

Cây có thể đặt trong bình thủy tinh để bàn, hoặc thả vào bình lớn hơn cho dây leo buông rủ xuống kệ sách, tạo hiệu ứng xanh mát tự nhiên.

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho may mắn, thành công và bình an.

Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho người mệnh Thủy (trồng trong nước) và mệnh Mộc (màu xanh), lại cực kỳ dễ nhân giống chỉ từ một đoạn cành ngắn.

Cây phú quý

Phú quý nổi bật với những chiếc lá to, viền đỏ hoặc hồng, tạo nên vẻ ngoài rực rỡ và đầy sức sống.

Cây trồng trong nước phát triển tốt, ra rễ trắng trong bình thủy tinh chỉ sau khoảng 10-15 ngày nếu xử lý rễ đúng cách và thay nước đều đặn.

Trong quan niệm phong thủy, phú quý tượng trưng cho may mắn, tài lộc và giàu sang, đúng như tên gọi “phú quý cát tường”.

Cây ưa ánh sáng nhẹ, chỉ cần thay nước 5-7 ngày một lần vào mùa nắng và 7-10 ngày một lần vào mùa mưa, giữ mực nước ngập khoảng 2/3 rễ là cây sẽ xanh tốt quanh năm.