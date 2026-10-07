5 loại cây phong thủy được ưa chuộng cho người mới khởi nghiệp

Dưới đây là 5 loại cây phù hợp với người mới bắt đầu, đặc biệt là những người không có nhiều thời gian chăm sóc. Mức giá chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy kích thước cây, chậu và nơi bán.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là lựa chọn số một cho người mới khởi nghiệp. Cây thích nghi với điều kiện ánh sáng trong nhà, kể cả nơi có ánh sáng yếu. Đây là loại cây chịu hạn tốt, phù hợp với những người thường xuyên quên tưới hoặc không có nhiều thời gian chăm sóc.

Một cây lưỡi hổ mini có giá từ 35.000 đồng nếu không tính chậu; một chậu hoàn chỉnh có giá khoảng 70.000-150.000 đồng.

Cây lưỡi hổ là lựa chọn tiết kiệm nhất, vừa dễ chăm sóc vừa mang ý nghĩa bảo vệ không gian làm việc.

Trong phong thủy, lá lưỡi hổ vươn thẳng như thanh kiếm, được xem là có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực và bảo vệ không gian làm việc.

Với người mới khởi nghiệp, hình ảnh này có thể được xem như một “vệ sĩ” tinh thần, tượng trưng cho sự bảo vệ và kiên định.

Cây trầu bà

Nếu lưỡi hổ là "vệ sĩ" thì trầu bà là "người bạn đồng hành" lý tưởng cho người mới bắt đầu. Một chậu trầu bà treo có giá chỉ khoảng 45.000-75.000 đồng hoặc khoảng 135.000 đồng cho chậu trầu bà Thanh Xuân đặt bàn.

Có thể nhân giống trầu bà khá dễ dàng bằng cách cắt đoạn thân có mắt rồi giâm trong nước hoặc giá thể; sau một thời gian, đoạn cắt có thể ra rễ và phát triển thành cây mới.

Từ một chậu ban đầu, người trồng có thể nhân thêm nhiều cây với chi phí thấp, đặc biệt nếu tận dụng chậu và giá thể sẵn có.

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển ổn định, phù hợp với giai đoạn khởi nghiệp cần sự bền bỉ hơn là bùng nổ.

Cây kim tiền

Kim tiền có giá nhỉnh hơn một chút, dao động từ 150.000-350.000 đồng tùy kích thước, nhưng xứng đáng với khoản đầu tư.

Cây kim tiền là biểu tượng của sự tích lũy tài chính, phù hợp với người đang xây dựng nền tảng sự nghiệp.

Tên gọi của cây đã nói lên ý nghĩa tài lộc. Cây không cần tưới thường xuyên; chỉ nên tưới khi giá thể đã khô đáng kể.

Kim tiền trên bàn làm việc là một lời nhắc nhở trực quan về mục tiêu tài chính, không phải để "cầu may" một cách thụ động, mà để duy trì sự tập trung vào việc tạo ra giá trị.

Lá cây xanh bóng, dày dặn, mọc đối xứng như những đồng xu xếp chồng, tạo cảm giác về sự tích lũy và tăng trưởng bền vững.

Cây ngọc bích

Ngọc bích là lựa chọn ít được nhắc đến nhưng rất phù hợp với người bắt đầu khởi nghiệp. Cây mọng nước, khá dễ chăm và phù hợp với nơi có ánh sáng tự nhiên tốt hoặc ánh sáng nhân tạo phù hợp.

Điều đáng chú ý ở ngọc bích không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, mà ở tốc độ sinh trưởng chậm rãi nhưng đều đặn. Cây thường phát triển khá chậm trong điều kiện chăm sóc thông thường, nhưng theo thời gian có thể tạo thành những cành lá sum suê.

Với người vừa khởi nghiệp, một chậu ngọc bích trên bàn làm việc là lời nhắc nhở rằng thành công thường đến từ những bước đi nhỏ, đều đặn và không ngừng nghỉ.

Cây phát tài núi

Phát tài núi có giá dao động từ 200.000-500.000 đồng tùy kích thước. Cây có thân chắc khỏe, lá xanh mướt dài nhọn, toát lên vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần gần gũi.

Cây phát tài núi với thân chắc khỏe và lá xanh mướt tượng trưng cho sự vững chãi, phù hợp đặt ở góc phòng làm việc để tạo điểm nhấn cho không gian khởi nghiệp.

Theo quan niệm phong thủy, hình dáng cây tượng trưng cho sự vững chãi như núi, lá xanh tươi biểu thị sức sống mãnh liệt.

Đặt một chậu phát tài núi ở góc phòng làm việc không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là lời nhắc nhở về sự kiên định.

Theo một số quan niệm phong thủy, phía bên trái của vị trí ngồi có thể được xem là khu vực Thanh Long, gắn với ý nghĩa quý nhân và sự hỗ trợ, vừa tạo điểm nhấn, vừa là "người bạn đồng hành" trong những giờ làm việc tập trung.

Góc phòng phù hợp với những cây có kích thước lớn hơn như phát tài núi; kim tiền có thể đặt trên bàn, kệ hoặc góc phòng tùy kích thước chậu.

Điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho cây luôn xanh tốt. Nếu một cây không phù hợp với điều kiện ánh sáng hoặc thời gian chăm sóc, có thể thay bằng loại khác dễ sống hơn.