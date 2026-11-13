5 loại cây giúp không gian sống xanh mát và thư thái

Áp lực công việc khiến nhiều người trở về nhà trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Khi đó, một không gian sống yên tĩnh, có mảng xanh và không khí trong lành có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo năng lượng tinh thần.

Không cần đầu tư quá nhiều, gia chủ có thể lựa chọn một số loại cây cảnh phù hợp để tạo thêm mảng xanh trong nhà. Màu sắc, hình dáng và hương thơm của cây có thể góp phần tạo cảm giác dễ chịu, giúp không gian sống trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn.

Dưới đây là 5 loại cây được đánh giá cao về khả năng tạo cảm giác thư thái, phù hợp với không gian sống của nhà phố, chung cư.

Cây hương thảo

Hương thảo (Rosmarinus officinalis) là loại cây gia vị có mùi thơm đặc trưng. Hương thơm từ lá chứa các hợp chất dễ bay hơi, có thể tạo cảm giác sảng khoái và tỉnh táo.

Hương thảo có mùi hương the mát, rất phù hợp đặt ở bàn làm việc hoặc ban công.

Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, một làn hương thơm dịu nhẹ sẽ lan tỏa, khiến không gian như được “thay áo”.

Một số nghiên cứu về hương liệu hương thảo cũng ghi nhận những tác động nhất định đến khả năng chú ý và nhận thức, dù hiệu quả thư giãn ở mỗi người có thể khác nhau.

Cây ưa nắng, chịu hạn tốt, dễ trồng trong chậu nhỏ đặt ở ban công, bệ cửa sổ hoặc bàn làm việc.

Với gia chủ bận rộn, một chậu hương thảo vừa là gia vị cho căn bếp, vừa là “liều thuốc tinh thần” nhẹ nhàng mỗi khi cần thư giãn.

Cây bạc hà

Bạc hà (Mentha) là loại cây gia vị quen thuộc, có lá xanh và mùi thơm the mát đặc trưng. Ngoài giá trị sử dụng trong ẩm thực, cây còn được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn xanh và hương thơm tự nhiên cho không gian sống.

Cây bạc hà xanh mát, chỉ cần chạm nhẹ vào lá là cả không gian như được “thay áo”.

Mùi thơm đặc trưng của bạc hà có thể mang lại cảm giác mát lành, sảng khoái khi tiếp xúc. Tuy nhiên, mức độ thư giãn phụ thuộc vào cảm nhận và sự yêu thích mùi hương của mỗi người.

Chỉ cần một chậu nhỏ đặt ở bàn làm việc hay bệ cửa sổ, mỗi lần đi ngang qua, một làn hương nhẹ nhàng sẽ khiến tâm trạng thư giãn hơn.

Bạc hà còn rất dễ trồng, dễ nhân giống, chỉ cần đất ẩm và ánh sáng vừa phải là cây có thể phát triển sum suê.

Với gia chủ sống trong căn hộ nhỏ, một chậu bạc hà vừa là điểm nhấn xanh mát, vừa là “người bạn” thầm lặng giúp xoa dịu những căng thẳng thường ngày.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là loại cây cảnh được ưa chuộng nhờ dáng lá cứng cáp, màu sắc nổi bật và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng.

Cây có cơ chế quang hợp CAM, cho phép hấp thụ CO2 vào ban đêm. Đặc điểm này khiến lưỡi hổ được nhiều người yêu thích khi trang trí phòng ngủ, nơi gia chủ cần một không gian yên tĩnh và trong lành để tái tạo năng lượng sau ngày dài.

Theo quan niệm phong thủy, dáng lá vươn thẳng, cứng cáp của lưỡi hổ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên định và khả năng bảo vệ gia đình.

Lưỡi hổ chịu hạn cực tốt, gần như không cần chăm sóc, rất phù hợp với gia chủ bận rộn. Chỉ cần một chậu nhỏ ở góc phòng ngủ, không gian sẽ trở nên dịu mát và dễ chịu hơn rất nhiều.

Cây dương xỉ

Dương xỉ (Nephrolepis, Asplenium…) được yêu thích nhờ tán lá xanh mềm mại, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Dương xỉ mềm mại là “lá bùa xanh” của sự bình an, hút bụi mịn và tăng độ ẩm không khí.

Cây thường phát triển tốt trong môi trường có độ ẩm tương đối cao, ánh sáng tán xạ và đất luôn duy trì độ ẩm vừa phải. Sự hiện diện của những mảng xanh cũng giúp không gian sống trở nên sinh động, dễ chịu hơn.

Tán lá xanh mềm mại của dương xỉ tạo điểm nhấn tự nhiên, giúp không gian bớt đơn điệu và mang lại cảm giác thư thái khi ngắm nhìn.

Cây ưa ánh sáng dịu, đất ẩm đều và không khí ẩm, phù hợp đặt ở góc phòng khách, gần cửa sổ hoặc ban công có mái che.

Với gia chủ sống trong không gian thiếu nắng tự nhiên, dương xỉ là lựa chọn vừa đẹp vừa có lợi cho sức khỏe, lại vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây lan ý

Lan ý (Spathiphyllum) là loài cây có hoa trắng muốt, thanh tao, lá xanh bóng mượt, được xem là biểu tượng của sự bình an và may mắn.

Lan ý hoa trắng tinh khôi biểu tượng cho bình an và may mắn, giúp không gian sống thêm dịu nhẹ.

Lan ý được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhờ hoa trắng thanh nhã và tán lá xanh bóng, giúp làm dịu tâm trí và tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy cây có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Màu trắng tinh khôi của hoa được xem là màu của sự thanh khiết,

Lan ý thích hợp với môi trường có ánh sáng gián tiếp, đất ẩm vừa phải và thoát nước tốt. Cây có thể đặt ở phòng khách hoặc góc làm việc có đủ ánh sáng tự nhiên.

Khi lựa chọn cây cảnh để trang trí trong nhà, gia chủ nên căn cứ vào điều kiện ánh sáng, độ ẩm và khả năng thông thoáng của từng vị trí. Không phải loại cây nào cũng thích hợp đặt ở góc tối hoặc phòng ngủ. Những cây ưa nắng như hương thảo cần được bố trí gần cửa sổ hoặc ban công, trong khi dương xỉ và lan ý phù hợp hơn với nơi có ánh sáng tán xạ.