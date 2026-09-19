5 loại cây cảnh nên trồng trong nhà để không khí trong lành, dễ chịu hơn

Dưới đây là 5 loại cây cảnh quen thuộc, dễ trồng mà bạn có thể cân nhắc cho phòng khách, phòng ngủ hoặc góc làm việc.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh trong nhà phổ biến nhờ sức sống tốt, chịu hạn và có thể thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Cây thuộc nhóm thực vật CAM, có cơ chế trao đổi khí đặc biệt, trong đó quá trình hấp thụ CO₂ có thể diễn ra vào ban đêm. Đây cũng là lý do lưỡi hổ thường được lựa chọn để đặt trong phòng ngủ.

Về chăm sóc, loại cây này khá “dễ tính”. Bạn chỉ nên tưới khi đất đã khô và đặc biệt tránh để chậu bị úng nước, bởi tưới quá nhiều có thể khiến rễ cây bị thối.

Lưỡi hổ sức sống tốt, chịu hạn và có thể thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau

Cây trầu bà

Nếu cần một loại cây cảnh dễ trồng, phát triển nhanh và không chiếm nhiều diện tích, trầu bà là lựa chọn đáng cân nhắc. Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, đặt trên bàn, kệ, ban công hoặc treo lên cao.

Trầu bà không đòi hỏi quá nhiều ánh sáng và chỉ cần tưới khi bề mặt đất bắt đầu khô.

Một số nghiên cứu trong môi trường kín cho thấy trầu bà có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa vài chậu cây có thể thay thế việc mở cửa thông thoáng hoặc sử dụng thiết bị lọc không khí trong nhà.

Cây dây nhện

Dây nhện cũng là loại cây cảnh trong nhà được nhiều người lựa chọn bởi khả năng thích nghi tốt và không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Những chiếc lá dài, mảnh mọc thành bụi, cùng các nhánh con rủ xuống khiến cây đặc biệt phù hợp với chậu treo hoặc đặt trên kệ cao.

Loại cây này từng được đưa vào các thử nghiệm của NASA về thực vật trong nhà, trong đó có đánh giá khả năng loại bỏ một số chất như formaldehyde và carbon monoxide trong điều kiện thí nghiệm.

Tuy nhiên, hiệu quả trong phòng ở thực tế có thể khác đáng kể so với môi trường thử nghiệm kín.

Cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm sở hữu dáng cây nhỏ gọn, dễ bố trí trên bàn làm việc, kệ sách hoặc gần cửa sổ. Đây là lựa chọn phù hợp với những căn hộ không có quá nhiều diện tích dành cho cây xanh.

Bên cạnh giá trị trang trí, cây xanh nói chung có thể góp phần tăng độ ẩm và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho không gian. Dù vậy, nếu mục tiêu là cải thiện chất lượng không khí, việc giữ phòng thông thoáng vẫn đóng vai trò quan trọng hơn việc chỉ đặt thêm cây.

Cau tiểu trâm sở hữu dáng cây nhỏ gọn, dễ bố trí trên bàn làm việc, kệ sách hoặc gần cửa sổ

Cây nha đam

Nha đam (lô hội) là loại cây mọng nước, có khả năng chịu khô hạn và không cần tưới thường xuyên. Vì vậy, đây cũng là một lựa chọn khá phù hợp với những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây trong nhà.

Nha đam từng được nghiên cứu về khả năng hấp thụ một số hợp chất trong môi trường kín như benzen và formaldehyde. Tuy nhiên, không nên xem cây như một thiết bị lọc không khí tự nhiên có thể xử lý đáng kể các chất ô nhiễm trong nhà ở thông thường.

Quan trọng hơn, người trồng cần quan sát tình trạng của cây và điều chỉnh lượng nước, ánh sáng phù hợp. Những dấu hiệu bất thường trên lá không nên mặc định là bằng chứng cho thấy không khí trong nhà đang “ô nhiễm nặng”.