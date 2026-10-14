5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong quan hệ Việt Mỹ thời gian tới

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc

Sáng 14/10 tại Hà Nội, hơn 200 đại diện cơ quan chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ năm 2026. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Mỹ đồng tổ chức.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 157,83 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Hai nước cũng tiếp tục triển khai tầm nhìn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam, Mỹ đi vào chiều sâu”, hội nghị tập trung vào ba định hướng gồm kinh tế số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, cùng cam kết đồng hành với Việt Nam trong sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Mỹ gồm tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin; hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác; tăng cường liên kết kinh tế; mở rộng hợp tác công nghệ; gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng thường trực xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước. Đó là công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; năng lượng sạch và chuyển đổi xanh; phát triển chuỗi cung ứng bền vững; tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những lĩnh vực này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ và vị trí trong các chuỗi cung ứng quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wick khẳng định, các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đồng thời mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wick

Theo Đại sứ, việc thu hút đầu tư phụ thuộc đáng kể vào khả năng xây dựng một khuôn khổ pháp lý thuận lợi, trong đó các quy định cần bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, có khả năng dự báo và được xây dựng trên cơ sở tham vấn các bên liên quan.

Bà nhấn mạnh Jennifer Wick, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án đầu tư cụ thể. Do đó, duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có tính nhất quán là yếu tố thiết yếu, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo nền tảng cho các quyết định đầu tư dài hạn.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia AmCham Việt Nam nhận định, triển vọng quan hệ song phương trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào hiệu quả triển khai các cam kết và chính sách trên thực tế.

Mark Gillin, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia AmCham Việt Nam

Theo ông Mark Gillin, các doanh nghiệp Mỹ có nhu cầu mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Để tạo điều kiện hiện thực hóa những kế hoạch này, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, đáng tin cậy; bảo đảm nguồn cung năng lượng và nhân lực; đồng thời chuyển hóa các cam kết chính sách thành kết quả thực chất.