Bị cáo Nguyễn Thanh Duy.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Duy (SN 2003, trú tại xã Bình Khánh, TP.HCM) từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Sau khi chấp hành xong vào ngày 23/7/2025, Duy tiếp tục bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/7/2025.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Duy vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận từ ngày 28/4 đến 22/5/2026 đã 5 lần mua ma túy Methamphetamine của một người tên Khai, với tổng số tiền 1,53 triệu đồng.

Sau khi mua, Duy mang ma túy đến khu vực cầu vượt thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh để sử dụng một mình. Lần gần nhất bị cáo sử dụng ma túy là ngày 23/5/2026.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Khánh phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Duy. Kết quả cho thấy bị cáo dương tính với Methamphetamine và Amphetamine. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM cũng xác định trong mẫu nước tiểu của Duy có chất Methamphetamine và Amphetamine là chất chuyển hóa từ Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện KSND khu vực 6 đã truy tố Nguyễn Thanh Duy về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/11/2026, TAND khu vực 6, TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không kêu oan và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, HĐXX cho rằng cần có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Duy 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/5/2026.