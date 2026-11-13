5 lần mất con và 32 ngày giữ thai trong hiểm nguy

Thai nhi chực chờ dọa sảy

Khát khao có thêm con sau khi cô con gái lớn đã được 6 tuổi, nhưng chị Lê Thị Thùy Linh (1993, Hà Nội) đã trải qua 5 lần mất thai hoặc sinh non ở tuổi thai từ 18 đến 27 tuần. Những đứa trẻ đã thành hình, những hy vọng tưởng như đã ở rất gần, rồi lại khép lại trong mất mát.

Sản phụ sinh con non tháng sau 32 ngày căng thẳng giữ thai.

Đậu thai ở lần thứ 6, khi ở tuần thai thứ 12, tại bệnh viện, chị L được BS Nguyễn Thị Sim (Giám đốc Trung tâm Y học bào thai tại Bệnh viện Đại học Phenikaa) thực hiện khâu vòng cổ tử cung để giữ thai. Thai kỳ được theo dõi, thăm khám và điều trị sát sao. Tuy nhiên khi mới 21 tuần 1 ngày, chị L vẫn phải nhập viện vì nguy cơ sinh non rất cao. Cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, đặt ê kíp trước một tình huống đặc biệt khó khăn.

Thai nhi khi ấy ước tính chỉ khoảng 400 gram. Nếu chào đời ở thời điểm này, cơ hội sống và nuôi dưỡng thành công vô cùng mong manh. Với các bác sĩ, đó là thời điểm phải tìm cơ hội kéo dài thai kỳ từng ngày, giúp em bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, đồng thời giữ vững giới hạn an toàn của người mẹ.

Với nhiều người, 32 ngày chỉ là hơn một tháng, có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng với đội ngũ chăm sóc bệnh nhân Linh, đó là 32 ngày đêm nối tiếp nhau của những ca trực mà không ai biết chắc biến cố sẽ xảy đến lúc nào.

Mỗi ca trực là những giờ theo dõi tình trạng người mẹ, diễn biến ra máu, cơn co tử cung, nguy cơ nhiễm trùng, dấu hiệu chuyển dạ và tình trạng thai nhi. Những dữ liệu lâm sàng liên tục được đánh giá, các chuyên khoa phối hợp hội chẩn để cân nhắc liệu còn có thể tiếp tục giữ thai hay không.

8 ngày cuối trước sinh, tình thế trở nên căng thẳng hơn khi bệnh nhân nhiều lần ra máu âm đạo. Ê-kíp phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chảy máu, theo dõi sát và truyền bù chế phẩm máu. Trong giai đoạn này sản phụ nhận 11 đơn vị khối hồng cầu, mỗi đơn vị 350ml, cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, mỗi đơn vị 250ml - tổng cộng 16 đơn vị chế phẩm máu, khoảng 5,1 lít thể tích chế phẩm được truyền (đây không phải là số đo lượng máu đã mất).

Mỗi ngày giữ thai thêm đều có thể cải thiện cơ hội của em bé, nhưng người mẹ lại đối diện với nhiều bất trắc. Nguyên tắc xuyên suốt của ê kíp là không giữ thai bằng mọi giá: Chỉ tiếp tục khi có cơ sở khoa học và trong giới hạn an toàn cho mẹ.

Bé Gấu khỏe mạnh trong lần tái khám.

Hai cuộc cấp cứu song song

Chia sẻ về ca sinh non đáng nhớ này, BS Sim cho hay, khi thai được 25 tuần 5 ngày, những cơn co tử cung trở nên mạnh, đầu thai nhi xuống thấp. Trước nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp tục cố gắng kéo dài thai kỳ, ê-kíp đánh giá và quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung để em bé chào đời. Bé Gấu, một bé gái nặng 750 gram, ra đời.

Nhưng cuộc chiến chưa dừng ở đó. Đội ngũ Sơ sinh lập tức tiếp nhận và hồi sức một trẻ sinh cực non, trong khi người mẹ gặp băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Hai cuộc hồi sức cho cả mẹ và con song song được các bác sĩ chạy đua nhằm giữ sự sống.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và ê kíp y bác sĩ.

Bé Gấu có 80 ngày điều trị tại khoa Sơ sinh. Đến ngày 6/9/2026, hai mẹ con cùng trở về nhà khi bé đạt cân nặng 2,6kg. Trong lần trở lại thăm bệnh viện gần đây, bé Gấu đã nặng 5,2kg.

Ngày 24/6, chị Linh được xuất viện từ khoa Sản, nhưng hành trình của hai mẹ con vẫn chưa khép lại. Mười hai ngày sau, mẹ trở lại nhập Khoa Sơ sinh để ấp con, chăm con và được ở bên con trên hành trình lớn lên từng ngày. Ngày 6/9/2026, bé Gấu nặng 2,6kg được mẹ bế về nhà.

Trong lần trở lại thăm PhenikaaMec, bé Gấu đã đạt 5,2kg, một dấu mốc tiếp nối niềm vui sau ngày xuất viện.Đối với gia đình Linh, đó không chỉ là một cuộc xuất viện, mà là niềm hạnh phúc của cả một dòng tộc.

"Với những người thầy thuốc, đó là ý nghĩa của 32 ngày đêm kiên trì, của mỗi ca trực được bàn giao bình yên và của những quyết định luôn đặt sự sống của cả mẹ và con ở trung tâm", BS Sim chia sẻ.