Nếu đang tìm kiếm cách làm mới tủ đồ mùa lạnh mà không cần thay đổi quá nhiều, 5 kiểu khăn quàng dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo cho bạn.

Khăn len bản dài

Khăn len bản dài là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong những ngày trời lạnh. Thay vì quấn kín quanh cổ, bạn có thể để khăn buông tự nhiên qua hai bên vai. Cách diện này tạo thành những đường dọc trên thân áo, giúp tổng thể trang phục có thêm điểm nhấn mà không cần nhiều phụ kiện.

Kiểu khăn quàng này đặc biệt phù hợp khi kết hợp cùng trench coat, áo dạ dáng dài hoặc áo khoác phom rộng. Bạn có thể phối thêm quần jeans, quần short và boots để tạo diện mạo trẻ trung, phóng khoáng. Những mẫu khăn len dày, có tua rua ở hai đầu cũng giúp bổ sung kết cấu cho trang phục đơn sắc.

Về màu sắc, khăn cùng tông với áo khoác mang đến cảm giác hài hòa, trong khi những gam tương phản như đỏ, xanh cobalt hay vàng giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn.

Khăn len bản dài là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

Khăn lông giả

Nếu khăn len tạo điểm nhấn bằng độ dày và những đường tua rua, khăn lông giả lại thu hút nhờ bề mặt mềm mại, có độ xù đặc trưng. Sự khác biệt về chất liệu giúp món phụ kiện này trở nên nổi bật khi kết hợp cùng những trang phục có bề mặt trơn hoặc ít chi tiết.

Bạn có thể quàng khăn bên ngoài áo khoác dạ, blazer hoặc áo len cổ tròn. Khi phối cùng denim, len dệt hay trang phục may đo, khăn lông giả tạo nên sự tương phản thú vị, giúp diện mạo có chiều sâu hơn.

Để tránh tổng thể trở nên rườm rà, nên giữ những món đồ còn lại ở mức tối giản. Các gam trung tính như đen, nâu chocolate, be và trắng ngà cũng là lựa chọn dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều phong cách thường ngày.

Khăn quàng màu đỏ

Với những bộ trang phục thường xuyên xoay quanh gam màu trung tính, một chiếc khăn đỏ có thể tạo nên sự thay đổi đáng kể. Sắc đỏ mang đến điểm nhấn rõ rệt trên nền áo khoác đen, trench coat màu be hay áo len xám mà không cần bổ sung quá nhiều phụ kiện.

Tùy sở thích, bạn có thể chọn đỏ burgundy trầm để tạo cảm giác thanh lịch hoặc đỏ tươi nếu muốn diện mạo trẻ trung, nổi bật hơn. Khi kết hợp cùng áo len và quần jeans xanh, chiếc khăn cũng đủ tạo nên điểm nhấn cho bộ trang phục thường ngày.

Một mẹo nhỏ là chọn túi xách hoặc giày có sắc độ gần với khăn để tạo sự liên kết về màu sắc. Nếu yêu thích phong cách tối giản, bạn chỉ cần để chiếc khăn trở thành điểm nhấn duy nhất trên nền trang phục trung tính.

Chiếc khăn đỏ có thể tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho trang phục

Khăn kẻ caro

Khi áo khoác trơn khiến trang phục trở nên đơn điệu, khăn kẻ caro là phụ kiện giúp tạo thêm sự sinh động. Những đường kẻ đan xen mang đến hiệu ứng thị giác thú vị mà không đòi hỏi bạn phải phối thêm nhiều họa tiết khác.

Các gam nâu, xám, be và đỏ sẫm dễ kết hợp với áo dạ hoặc trench coat, đồng thời phù hợp với không khí mùa lạnh. Trong khi đó, những mẫu khăn có đường kẻ tương phản rõ rệt sẽ tạo cảm giác trẻ trung hơn khi đi cùng áo len và quần short.

Với khăn caro bản lớn, bạn nên chú ý đến độ dày của lớp áo bên trong. Những trang phục có phom dáng gọn gàng sẽ giúp cân bằng tổng thể, tránh cảm giác phần thân trên quá cồng kềnh.

Khăn dáng mảnh

Không cần bản rộng hay chất liệu dày, khăn choàng dáng mảnh vẫn có thể trở thành điểm nhấn nhờ phom dài và hẹp. Thiết kế này phù hợp với những ai yêu thích phong cách gọn gàng, tinh tế và muốn bổ sung phụ kiện mà không làm mất đi phom dáng trang phục.

Bạn có thể để khăn buông dọc theo thân áo len, thắt hờ quanh cổ áo sơ mi hoặc đặt bên trong blazer để tạo thêm đường nét. Những kiểu áo len cổ tròn, cardigan và blazer là lựa chọn phù hợp để kết hợp cùng phụ kiện này.

Nếu muốn tổng thể liền mạch, hãy chọn khăn cùng tông với trang phục. Ngược lại, khăn có màu sắc nổi bật hoặc họa tiết tương phản sẽ giúp tạo điểm nhấn rõ ràng hơn.

Khăn choàng dáng mảnh phù hợp với những ai yêu thích phong cách gọn gàng, tinh tế

Dù lựa chọn kiểu khăn quàng nào, điều quan trọng vẫn là sự hài hòa giữa màu sắc, chất liệu và phom dáng trang phục. Một chiếc khăn được phối hợp khéo léo không chỉ giúp giữ ấm trong những ngày lạnh mà còn mở ra nhiều cách làm mới diện mạo, ngay cả khi bạn vẫn mặc những món đồ quen thuộc trong tủ.