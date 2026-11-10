5 kiểu du lịch chỉ khiến bạn tự hại mình

Lý Thành Cơ trong chuyến du lịch một mình đến Thụy Sĩ cuối tháng 8. Ảnh: Lý Thành Cơ.

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Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình

Tác giảLý Thành Cơ

Nhà xuất bảnNXB Kim Đồng

Đừng để suy nghĩ "phải" đi du lịch một mình ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của bản thân. Solo travel - du lịch một mình là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ với mỗi cá nhân. Với mỗi lời khuyên và gợi ý cho cả trước và trong chuyến đi, cuốn bí kíp Trăng mật với bản thân này sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và bí quyết để tự mình khám phá thế giới, dù bạn có đang lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu để đời hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi chốn thị thành thân quen.

Tôi đồng ý là khi đi du lịch một mình, ta có quyền buông thả một chút. Nhưng trên chuyến đi, chỉ có chính mình mới giúp được bản thân mình. Khi đi một mình, hãy tránh những kiểu du lịch sau để không gặp nhiều trường hợp rắc rối cho bản thân nhé.

Đại gia tiền mặt

Cứ hở chút là đếm tiền và hở chút là phơi bày tiền bạc ra giữa chốn đông người. Như vậy chỉ càng dễ khiến bạn trở thành mục tiêu của những kẻ móc túi hơn. Nên đừng tỏ ra mình là "đại gia tiền mặt" khi du lịch, hãy giữ lượng tiền vừa đủ trong ví, số còn lại có thể gửi vào két an toàn trong khách sạn. Bên cạnh đấy, hãy cố gắng sử dụng thẻ tín dụng để tránh phải dùng nhiều tiền mặt nhé.

Người ngẫu hứng (quá trớn)

Ngẫu hứng với những chuyến đi ngắn ngày thì hoàn toàn ổn vì chi phí không cao, nếu có cao quá cũng sẽ không khiến bạn phải "bán thận". Nhưng nếu đi dài ngày, bạn cần phải xem xét lại việc ngẫu hứng nếu hầu bao không rủng rỉnh. Ngoài ra, việc ngẫu hứng có thể sẽ khiến bạn không tận dụng được triệt để quỹ thời gian mình có và dẫn đến việc tiêu phí thời gian tìm đường hay lạc tàu đáng tiếc.

Kinh nghiệm xương máu là khi tôi đi Nhật, sử dụng thẻ JR Pass nên nghĩ cứ đi đến đâu rồi leo lên tàu đến đó không định trước. Và thế là tôi mất hai ngày đầu tiên như chơi trốn tìm ở Nhật, cứ lên nhầm tàu hoặc tốn quá nhiều thời gian trên tàu. Vài ngày sau quyết định không "ngẫu hứng" như vậy nữa vì chẳng đi được tới đâu và phí phạm nhiều thời gian quý báu trong chuyến đi.

Vì bạn không đi du lịch sáu tháng một năm, nên đừng phí phạm thời gian đó nhé.

Người tham lam

Người tham lịch trình, thích ôm đồm nhiều địa điểm, quên đi việc tận hưởng và khám phá chiều sâu của điểm đến. Điều này chỉ khiến chuyến đi nhạt nhòa và trải nghiệm chỉ là chạy cho đủ điểm để check-in.

Cuốn Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình của tác giả Lý Thành Cơ, do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2020, thuộc thương hiệu sách Wings Books, chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng hữu ích dành cho người yêu thích du lịch một mình. Ảnh: Lý Thành Cơ.

Người kĩ tính

Kĩ về lịch trình khiến chuyến đi của bạn như một công việc. Lời khuyên của tôi là nên có một lịch trình đơn giản và tùy cơ ứng biến, đừng quá kĩ để rồi phải chạy theo nó một cách mệt lả người.

Người kĩ về tư trang là một dạng người sẽ vừa hữu ích, vừa mệt người. Họ đem cả căn nhà theo, "cần gì có đó" là điểm lợi nhưng bất tiện cho bản thân khi phải mang vác nặng nề và cả trường hợp để quên đồ nữa.

Người hay quên

Đi du lịch qua một chỗ xa lạ thì đừng cẩu thả, vì bạn sẽ bị dính những trường hợp quên đồ đáng tiếc. Người dạng này sẽ bị chứng ỷ y và không biết mình muốn gì dẫn đến việc xê dịch không như trải nghiệm mình mong đợi. Giải pháp tối ưu là nên mua bảo hiểm du lịch để có thể cảm thấy yên tâm hơn nhé.