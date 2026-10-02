5 kiểu bàn ăn nhìn sang, tiện nhưng dùng lâu mới thấy bất tiện

Nếu ưu tiên sự tiện dụng và độ bền, đây là 5 kiểu bàn ăn mà người mua nội thất nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Bàn ăn kéo dài

Bàn ăn kéo dài hấp dẫn nhờ khả năng thay đổi kích thước. Ngày thường có thể thu gọn để tiết kiệm diện tích, khi nhà có khách lại mở rộng để đủ chỗ ngồi. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng thực sự cần tính năng này thường xuyên.

Cơ cấu ray trượt, khóa, bản lề và các bộ phận liên kết có thể trở nên cứng, kẹt hoặc phát ra tiếng động sau thời gian sử dụng. Các khe nối cũng dễ tích tụ dầu mỡ, bụi bẩn và vụn thức ăn, khiến việc vệ sinh phức tạp hơn.

Nếu gia đình hiếm khi tổ chức những bữa ăn đông người, một chiếc bàn kích thước cố định vừa đủ dùng có thể thực dụng hơn. Thiết kế càng ít cơ cấu chuyển động thì nguy cơ phát sinh lỗi vặt càng thấp.

Bàn ăn kéo dài thường xuyên bị kẹt, phát ra tiếng động, dễ tích tụ bụi bẩn sau thời gian sử dụng

Bàn tích hợp bếp từ

Bàn ăn tích hợp bếp từ từng được xem là giải pháp tiện lợi cho những gia đình thường xuyên ăn lẩu, nướng hoặc muốn giữ món ăn nóng ngay trên bàn. Tuy nhiên, nếu một năm chỉ sử dụng vài lần, tính năng này có thể không thực sự đáng để đánh đổi.

Khi bếp từ gặp trục trặc, việc sửa chữa hoặc thay thế cũng phức tạp hơn bếp di động thông thường. Một số mẫu sử dụng thiết kế riêng nên khó tìm linh kiện tương thích. Trong khi đó, hệ thống điện và bộ phận tản nhiệt được bố trí bên dưới mặt bàn đòi hỏi việc lắp đặt phải được thực hiện cẩn thận.

Với nhu cầu ăn lẩu không quá thường xuyên, một chiếc bếp từ di động có thể linh hoạt hơn: dùng xong cất đi, khi hỏng cũng dễ thay thế.

Bàn màu sáng, bề mặt mờ

Những chiếc bàn màu trắng, kem, xám nhạt hoặc có bề mặt mờ rất phù hợp với phong cách tối giản, tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Nhưng đây cũng là nhóm bàn dễ khiến gia chủ phải chăm sóc nhiều hơn.

Nước tương, cà phê, dầu mỡ, sốt cà chua hay tương ớt đều có thể để lại dấu vết. Với bề mặt nhám hoặc mờ, vết bẩn đôi khi bám sâu vào những lỗ nhỏ của lớp phủ, trong khi chất tẩy rửa mạnh lại có nguy cơ ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện.

Nếu bàn được sử dụng hàng ngày và gia đình thường xuyên nấu ăn, nên ưu tiên những bề mặt dễ lau, ít bám màu. Vân gỗ hoặc các tông màu trung tính thường có tính thực dụng cao hơn.

Bàn có quá nhiều khe, rãnh

Những đường rãnh, mối ghép hoặc các thanh gỗ ghép có thể tạo điểm nhấn cho bàn ăn, nhưng cũng dễ trở thành nơi vụn thức ăn và chất lỏng tích tụ.

Một chút cơm, nước canh hay vụn bánh lọt xuống khe nhỏ có thể rất khó lấy ra. Nếu chất lỏng thấm vào bên trong và không được làm sạch kỹ, lâu ngày có thể xuất hiện mùi hoặc nấm mốc.

Nếu ưu tiên sự tiện dụng, mặt bàn càng liền mạch càng tốt. Ít khe, ít mối nối đồng nghĩa với việc lau chùi nhanh hơn và dễ giữ bàn luôn sạch sẽ.

Bàn có chân xòe

Chân bàn xòe chéo ra ngoài thường tạo cảm giác chắc chắn và là điểm nhấn thiết kế. Tuy nhiên, phần chân nhô ra có thể trở thành vật cản trong quá trình sử dụng.

Người ngồi dễ vướng chân khi đưa chân vào hoặc đứng lên. Khi nhiều người cùng ngồi, khoảng trống để chân càng trở nên hạn chế. Đáng chú ý, diện tích mà chiếc bàn thực sự chiếm dụng có thể lớn hơn đáng kể so với kích thước mặt bàn.

Đặc biệt với căn hộ nhỏ, phần chân xòe thêm vài chục centimet cũng có thể khiến lối đi trở nên chật chội. Các mẫu chân thẳng, chân thu gọn vào trong hoặc thiết kế áp tường thường phù hợp hơn với không gian hạn chế.

Chân bàn xòe chéo ra ngoài có thể trở thành vật cản trong quá trình sử dụng

Có thể thấy, khi mua nội thất, những thiết kế nhiều chức năng hoặc kiểu dáng khác biệt thường dễ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, bàn ăn là món đồ được sử dụng lâu dài, vì vậy sự đơn giản đôi khi lại mang đến giá trị thực tế hơn.

Thay vì chỉ nhìn vào kiểu dáng, người mua nên kiểm tra khả năng vệ sinh, độ chắc chắn, diện tích chiếm dụng và tần suất sử dụng các tính năng đi kèm.

Một chiếc bàn ăn đáng tiền có thể không phải mẫu nhiều tính năng nhất, mà là chiếc bàn ăn không rung, lau không mệt và sử dụng nhiều năm vẫn thuận tiện.