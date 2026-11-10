5 kiểu áo sweater lên ngôi trong mùa lạnh 2026

1. Sweater liền khăn

Sự kết hợp giữa áo len và khăn quàng trong cùng một thiết kế mang đến nét mới mẻ cho trang phục mùa lạnh.

Phần khăn được tích hợp liền thân, tạo nên những dải vải buông rủ mềm mại quanh cổ và bờ vai, giúp chiếc sweater quen thuộc trở nên duyên dáng, giàu tính tạo hình.

Sweater liền khăn mang đến nét mềm mại, thanh lịch cho bản phối mùa lạnh. Ảnh: Pinterest

Nhờ cấu trúc độc đáo, thiết kế này có thể tạo điểm nhấn cho bản phối mà không cần đến quá nhiều phụ kiện. Với phom áo ôm vừa vặn, quần âu ống rộng hoặc chân váy midi sẽ giúp tổng thể thêm thanh lịch.

Trong khi đó, phiên bản oversized kết hợp cùng jeans dáng suông và boots cổ thấp mang đến vẻ ngoài phóng khoáng.

2. Sweater họa tiết hoa lãng mạn

Sau thời gian những thiết kế tối giản chiếm ưu thế, họa tiết hoa trở lại trên chất liệu dệt kim với diện mạo giàu tính nghệ thuật. Thay vì những hình in phẳng, các mẫu sweater mùa này gây chú ý bởi hoa thêu nổi, đính kết ba chiều hoặc dệt trực tiếp trên bề mặt len, tạo hiệu ứng thị giác sinh động.

Họa tiết hoa nhỏ mang đến vẻ dịu dàng, trong khi những đóa hoa bản lớn hay cách sắp đặt ngẫu hứng giúp trang phục thêm nổi bật.

Để cân bằng nét nữ tính, sweater hoa có thể kết hợp cùng quần denim ống rộng hoặc dáng suông, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng.

Nếu yêu thích phong cách mềm mại, chân váy midi chữ A hoặc xếp ly sẽ là lựa chọn phù hợp. Những gam màu pastel, hồng phấn hay xanh nhạt càng tôn lên nét lãng mạn của thiết kế.

3. Sweater cổ dựng

Điểm nhấn của thiết kế này nằm ở phần cổ cao, có độ rộng vừa phải, tạo đường nét thanh thoát mà vẫn giữ được cảm giác thoải mái.

So với kiểu cổ lọ truyền thống, cấu trúc này mang đến diện mạo hiện đại, gọn gàng và phù hợp với phong cách tối giản. Phần cổ áo cũng tạo điều kiện để khéo léo tôn lên những món trang sức như khuyên tai dáng dài hay dây chuyền mảnh.

Trong cách phối đồ, sweater cổ dựng kết hợp cùng quần âu cạp cao hoặc chân váy bút chì sẽ tạo nên vẻ thanh lịch nơi công sở. Quần jeans ống đứng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thường nhật. Các gam màu đen, ghi, be hay xanh navy giúp thiết kế dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách.

4. Đường viền lông trên áo knitwear

Cảm hứng hoài cổ tiếp tục hiện diện trong những thiết kế sweater mùa lạnh, nổi bật với chi tiết viền lông được điểm xuyết ở cổ áo, cổ tay hoặc dọc thân cardigan.

Sự kết hợp giữa bề mặt len dệt và kết cấu lông mềm xốp tạo nên hiệu ứng tương phản thú vị, gợi liên tưởng đến phong cách quý phái, cổ điển. Chỉ với điểm nhấn này, chiếc áo dệt kim quen thuộc đã trở nên nổi bật và giàu tính thẩm mỹ hơn.

Chi tiết viền lông tạo điểm nhấn sang trọng, khơi gợi nét hoài cổ cho sweater mùa lạnh. Ảnh: Pinterest

Những mẫu cardigan cổ lông với gam màu nâu, kem hay xám dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Khi kết hợp cùng quần jeans ống đứng và boots cổ thấp, thiết kế mang đến vẻ thanh lịch, trẻ trung.

Trong khi đó, chân váy da và giày cao gót mũi nhọn sẽ tăng nét quyến rũ, phù hợp với những buổi tiệc cuối năm.

5. Sweater với chất liệu dệt kim

Thay vì những kiểu dệt trơn đơn giản, sweater mùa Thu Đông 2026 gây chú ý với bề mặt len được tạo hình đa dạng.

Những họa tiết vặn thừng, quả trám hay chất len xù mohair mang đến vẻ ngoài sinh động, giúp chiếc áo trở nên nổi bật hơn. Bên cạnh đó, các thiết kế kết hợp nhiều kiểu đan, xen kẽ những mảng len dày, mỏng hoặc điểm xuyết tua rua cũng tạo nên nét độc đáo riêng.

Với những mẫu sweater giàu kết cấu, quần âu ống suông, chân váy trơn hay jeans cổ điển là lựa chọn phù hợp để cân bằng tổng thể. Việc hạn chế phụ kiện cầu kỳ sẽ giúp bề mặt dệt kim trở thành điểm nhấn chính, mang đến vẻ ngoài thời thượng mà vẫn giữ được nét tự nhiên, phóng khoáng.