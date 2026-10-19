5 kiểu áo blouse đang được lòng nàng công sở, mặc lên vừa sang vừa trẻ

Từ thiết kế tay phồng, bèo nhún đến áo lụa mềm mại hay họa tiết trẻ trung, 5 kiểu áo blouse dưới đây mang đến những gợi ý phối đồ thanh lịch, nữ tính và đầy cuốn hút.

Áo blouse họa tiết

Nếu những chiếc áo trơn màu đôi khi khiến phong cách công sở trở nên đơn điệu, blouse họa tiết chính là lựa chọn giúp diện mạo thêm sinh động.

Những họa tiết chấm bi nhỏ, hoa lá, kẻ sọc hay hình vẽ nghệ thuật mang đến nét tươi mới mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đặc biệt, các thiết kế cổ thuyền, lệch vai hoặc tay phồng khi kết hợp cùng họa tiết tinh tế càng làm nổi bật phong cách nữ tính.

Một trong những công thức phối đồ dễ ứng dụng nhất là kết hợp blouse họa tiết với quần tây hoặc chân váy trắng. Sự tương phản nhẹ nhàng giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn mà không khiến tổng thể rối mắt.

Với những nàng yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, áo blouse chấm bi phối cùng chân váy đồng điệu cũng là gợi ý đáng thử.

Áo blouse họa tiết là lựa chọn giúp diện mạo thêm sinh động

Áo blouse lụa

Chất liệu lụa luôn có sức hút riêng nhờ bề mặt mềm mại, độ rủ tự nhiên và khả năng tạo nên vẻ ngoài tinh tế.

Một chiếc blouse lụa màu kem, trắng ngà hoặc những gam màu trung tính có thể dễ dàng kết hợp cùng nhiều trang phục khác nhau. Những chi tiết như cổ áo cách điệu, tay xếp ly hay nếp gấp nhẹ giúp thiết kế trở nên nổi bật mà không cần phụ kiện cầu kỳ.

Đặc biệt, áo lụa phối cùng chân váy dáng dài hoặc quần tây ống đứng tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường văn phòng.

Điểm thú vị của blouse lụa nằm ở khả năng chuyển đổi phong cách linh hoạt: đủ chỉn chu cho một ngày làm việc nhưng cũng không kém phần duyên dáng khi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè hay tham dự những buổi tiệc nhẹ.

Áo blouse tay phồng

Không quá cầu kỳ nhưng luôn có khả năng thu hút ánh nhìn, blouse tay phồng là lựa chọn dành cho những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, có chút lãng mạn.

Phần tay áo được tạo độ phồng vừa phải giúp tổng thể trang phục mềm mại hơn, đồng thời tạo điểm nhấn ở phần vai.

Các thiết kế tay phồng kết hợp cổ vuông, cổ tròn hoặc cổ thắt nơ đều mang đến những sắc thái khác nhau, từ thanh lịch đến ngọt ngào.

Khi phối cùng quần tây ống đứng, vẻ điệu đà của phần thân trên được cân bằng bởi đường nét gọn gàng của trang phục phía dưới. Trong khi đó, kết hợp với chân váy chữ A sẽ tạo nên diện mạo nữ tính, trẻ trung.

Với môi trường công sở, những thiết kế tay phồng vừa phải thường dễ ứng dụng hơn kiểu áo có phần tay quá lớn.

Áo blouse tay phồng là lựa chọn dành cho những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn

Áo blouse bèo nhún

Nhắc đến blouse, khó có thể bỏ qua những đường bèo nhún mềm mại, chi tiết đặc trưng giúp kiểu áo này khác biệt với sơ mi truyền thống.

Bèo nhún có thể xuất hiện ở cổ áo, vai, tay hoặc dọc thân trước, tạo nên những điểm nhấn thú vị. Tùy cách bố trí, trang phục có thể mang vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn hoặc hiện đại.

Những chiếc blouse màu xanh baby blue, trắng hay pastel kết hợp họa tiết hoa nhỏ và đường diềm bèo tinh tế đặc biệt phù hợp với phong cách nữ tính.

Để tránh cảm giác rườm rà, nàng nên phối áo bèo nhún với quần hoặc chân váy có thiết kế đơn giản.

Một chiếc quần jeans xanh dáng đứng cũng đủ giúp blouse bèo nhún trở nên trẻ trung, gần gũi mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Áo blouse kẻ ô, xếp nhún

Những họa tiết kẻ ô quen thuộc đang được làm mới thông qua cách phối màu và các chi tiết thiết kế mềm mại.

Thay vì những đường cắt may cứng cáp, blouse kẻ ô được bổ sung cổ cánh hoa, tay phồng, nẹp áo cách điệu hoặc phần thân nhún xếp, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại.

Các thiết kế kẻ ô trắng đen mang lại cảm giác trang nhã, trong khi những bảng màu tươi sáng giúp diện mạo thêm trẻ trung.

Ưu điểm lớn nhất của kiểu áo này là khả năng phối đồ linh hoạt. Nàng có thể kết hợp cùng quần ống rộng, quần công sở, chân váy dài hoặc denim tùy theo hoàn cảnh.